Dépannage des processus d'affaires

Cet article décrira les étapes à suivre si l'application ne fonctionne pas comme prévu (un résultat erroné est obtenu / les données ne sont pas mises à jour).

Flux et connexions des processus métier

Assurez-vous que le processus métier responsable de l'envoi de la requête au serveur est correctement configuré.

Prenons un exemple où le processus métier se déclenche sur le clic d'un bouton. Il est donc important de vérifier que le BP commence par le bouton onClick déclencheur.

Il est également important de voir que les connecteurs sont tous configurés entre les processus d'affaires et que l'adresse de l'utilisateur est spécifiée. Component ID est spécifié.

En outre, pour s'assurer que la BP passe à une certaine étape de son exécution, vous pouvez utiliser les méthodes Write to log et Show notification ou Show toast ou des blocs. Ainsi, vous pouvez suivre son déroulement et voir à quel bloc le processus ne fonctionne pas ou fonctionne avec une erreur.

Lorsque vous utilisez Write to log dans les applications Web, le message s'affiche dans la console de l'outil de développement (F12 dans le navigateur Google Chrome).

Problème de requête du serveur

Assurez-vous que la requête est effectivement envoyée au serveur. Pour ce faire, vous devez passer en mode développeur (F12) dans l'application publiée. Toutes les requêtes seront visibles dans l'onglet Network onglet. Vous pouvez vérifier non seulement le fait de la demande, mais aussi tous les détails de celle-ci. Dans l'onglet Payloads vous pouvez voir les paramètres de la requête.

La réponse du serveur peut être trouvée dans l'onglet Preview onglet.

Erreurs dans les données utiles de la requête

Si la demande est envoyée et que les déclencheurs sont configurés correctement, il est utile de vérifier s'il y a des erreurs dans la demande elle-même. Il se peut que des paramètres incorrects aient été fournis (ou n'aient pas été fournis du tout). Cela peut être vérifié dans l'onglet Network et dans l'onglet Payload vous pouvez vérifier que ce qui était prévu est transmis.

S'il y a des doutes quant à l'exactitude de la demande, vous devez alors recommencer à partir du point 1 et mettre les balises Show Notification et Write To Log dans les endroits "faibles", en identifiant les erreurs dans le processus métier.

L'erreur se trouve ailleurs

Le bouton est pressé, la demande est correcte, il n'y a pas d'erreurs, mais cela ne fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors ? Il se peut que le résultat souhaité ne soit pas recherché là où vous le cherchez. Par exemple, vous ajoutez un enregistrement à une table et il est effectivement ajouté, mais le résultat n'est pas visible, car le processus de mise à jour des données dans cette table n'est pas configuré correctement. La meilleure solution consiste à vérifier le flux de processus dans le fichier . Swagger. Vous pouvez le trouver dans le menu déroulant Preview dans le menu déroulant de la section Project API section. Il s'agit d'un excellent outil qui est créé dans chaque application dans le système de gestion de l'information. AppMaster. En fait, il s'agit d'une documentation générée automatiquement pour l'application. Il est possible de tester tous les Endpoints, de tester toutes les actions possibles et de les voir en pratique. Par exemple, vous pouvez envoyer une requête avec les paramètres requis et obtenir le résultat de cette requête.

Utilisation des journaux

Peut-être y a-t-il des erreurs dans le processus lui-même ? Les processus métier sont souvent assez complexes. Beaucoup de blocs, différentes conditions, des contrôles, des branches, des boucles. Dans ce cas, en plus des blocs Notification et Toast, qui peuvent vous aider à voir l'erreur en face, il est raisonnable de s'occuper des logs. Vous pouvez utiliser à la fois un bloc pré-créé Write to log et, une fois la journalisation mise en place, vous pouvez trouver ce qui n'a pas fonctionné.

Si vous rencontrez toujours des problèmes après toutes les étapes ci-dessus, vous avez probablement trouvé un nouveau bug dont nous (l'équipe AppMaster) ne sommes pas au courant. Contactez nous pour que nous puissions résoudre le problème. Veuillez fournir les informations les plus complètes possibles : captures d'écran, description détaillée du problème et exemples de demandes, ainsi que Trace-ID.