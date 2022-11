Risoluzione dei problemi dei processi aziendali

Questo articolo descrive i passi da compiere se l'applicazione non funziona come previsto (si ottengono risultati errati / i dati non vengono aggiornati).

Flussi e connessioni dei processi aziendali

Assicuratevi che il processo aziendale responsabile dell'invio della richiesta al server sia configurato correttamente.

Consideriamo un esempio in cui il processo aziendale si attiva al clic di un pulsante. Quindi, è importante verificare che il BP inizi con il pulsante onClick e che il processo di business si inneschi su un pulsante.

Inoltre, è importante verificare che i connettori siano tutti impostati tra i processi aziendali e che l'opzione Component ID sia specificato.

Inoltre, per assicurarsi che il BP vada a un certo passo nella sua esecuzione, si possono usare i comandi Write to log e Show notification o Show toast e o blocchi. In questo modo, è possibile seguire il suo flusso e vedere in quale blocco il processo non funziona o funziona con un errore.

Quando si utilizza Write to log nelle applicazioni web, il messaggio verrà visualizzato nella console dello strumento per sviluppatori (F12 nel browser Google Chrome).

Problema di richiesta al server

Assicurarsi che la richiesta arrivi effettivamente al server. A tale scopo, è necessario passare alla modalità sviluppatore (F12) nell'applicazione pubblicata. Tutte le richieste saranno visibili nella scheda Network . È possibile controllare non solo la richiesta, ma anche tutti i suoi dettagli. Nella scheda Payloads si possono vedere i parametri della richiesta.

La risposta del server si trova nella scheda Preview scheda.

Errori nel payload della richiesta

Se la richiesta è stata inviata e i trigger sono configurati correttamente, vale la pena di verificare se ci sono errori nella richiesta stessa. È possibile che siano stati forniti parametri errati (o che non siano stati forniti affatto). Questo può essere verificato nella scheda Network e nella scheda Payload è possibile verificare che sia stato trasmesso esattamente ciò che si intendeva trasmettere.

Se ci sono dubbi sulla correttezza della richiesta, è necessario ripartire dal punto #1 e inserire i parametri Show Notification e Write To Log nei punti "deboli", identificando gli errori nel processo aziendale.

L'errore è da qualche altra parte

Il pulsante viene premuto, la richiesta è corretta, non ci sono errori, ma ancora non funziona. Cosa c'è di sbagliato allora? Può darsi che il risultato desiderato non venga cercato nel punto in cui lo si sta cercando. Ad esempio, si aggiunge un record a una tabella e questo viene effettivamente aggiunto, ma il risultato non è visibile, perché il processo di aggiornamento dei dati in questa tabella non è configurato correttamente. L'opzione migliore è controllare il flusso del processo nel file Swagger. Si trova nel menu a tendina Preview nella sezione Project API . Si tratta di un ottimo strumento che viene creato in ogni applicazione di AppMaster. In effetti, si tratta di una documentazione generata automaticamente per l'applicazione. È possibile testare tutti i Endpoints, provare tutte le azioni possibili e vederle in pratica. Ad esempio, è possibile inviare una richiesta con i parametri richiesti e ottenere il risultato di questa richiesta.

Utilizzo dei log

Forse ci sono errori nel processo stesso? I processi aziendali sono spesso piuttosto complessi. Molti blocchi, diverse condizioni, controlli, diramazioni, cicli. In questo caso, oltre ai blocchi Notifica e Toast, che possono aiutare a vedere l'errore in anticipo, è ragionevole occuparsi dei log. Si può usare sia un blocco pre-creato Write to log e una volta impostati i log, si può scoprire cosa è andato storto.

Se si verificano ancora problemi dopo tutti i passaggi sopra descritti, è probabile che sia stato trovato un nuovo bug di cui noi (team AppMaster) non siamo a conoscenza. Contattateci per permetterci di risolvere il problema. Si prega di fornire le informazioni più complete: screenshot, descrizione dettagliata del problema ed esempi di richiesta, oltre a Trace-ID.