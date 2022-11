Fehlerbehebung bei Geschäftsprozessen

In diesem Artikel werden die Schritte beschrieben, die zu ergreifen sind, wenn die Anwendung nicht wie erwartet funktioniert (falsche Ergebnisse werden erzielt / Daten werden nicht aktualisiert).

Geschäftsprozessabläufe und Verbindungen

Vergewissern Sie sich, dass der Geschäftsprozess, der für das Senden der Anfrage an den Server verantwortlich ist, richtig konfiguriert ist.

Nehmen wir ein Beispiel, bei dem der Geschäftsprozess durch das Anklicken einer Schaltfläche ausgelöst wird. Daher ist es wichtig zu prüfen, ob der BP mit dem onClick Auslöser beginnt.

Außerdem ist es wichtig zu sehen, dass die Konnektoren zwischen den Geschäftsprozessen gesetzt sind und die Component ID angegeben ist.

Um sicherzustellen, dass der GP zu einem bestimmten Schritt in seiner Ausführung übergeht, können Sie außerdem Write to log und Show notification oder Show toast Blöcke verwenden. So können Sie den Ablauf verfolgen und sehen, bei welchem Block der Prozess nicht oder mit einem Fehler abläuft.

Bei der Verwendung von Write to log in Webanwendungen wird die Meldung in der Konsole des Entwickler-Tools angezeigt (F12 im Google Chrome-Browser).

Server-Anfrage-Problem

Stellen Sie sicher, dass die Anfrage tatsächlich an den Server geht. Dazu müssen Sie in der veröffentlichten Anwendung in den Entwicklermodus (F12) wechseln. Alle Anfragen sind dann auf der Registerkarte Network Registerkarte. Sie können nicht nur die Tatsache der Anfrage überprüfen, sondern auch alle Details dazu. Auf der Registerkarte Payloads können Sie die Parameter der Anfrage sehen.

Die Antwort des Servers finden Sie im Preview Registerkarte.

Fehler in der Nutzlast der Anfrage

Wenn die Anfrage gesendet wurde und die Auslöser korrekt konfiguriert sind, lohnt es sich zu prüfen, ob die Anfrage selbst Fehler enthält. Es kann sein, dass falsche Parameter angegeben wurden (oder gar keine Parameter angegeben wurden). Dies kann auf der Registerkarte Network und auf der Registerkarte Payload können Sie überprüfen, ob genau das übermittelt wird, was beabsichtigt war.

Wenn Zweifel an der Korrektheit der Anfrage bestehen, müssen Sie bei #1 beginnen und die Show Notification und Write To Log Blöcke an "schwachen" Stellen setzen, um Fehler im Geschäftsprozess zu identifizieren.

Der Fehler liegt woanders

Die Taste wird gedrückt, die Anforderung ist korrekt, es gibt keine Fehler, aber es funktioniert trotzdem nicht. Was ist dann falsch? Es kann sein, dass das gewünschte Ergebnis nicht dort gesucht wird, wo Sie es suchen. Sie fügen z. B. einen Datensatz zu einer Tabelle hinzu und er wird tatsächlich hinzugefügt, aber das Ergebnis ist nicht sichtbar, weil der Datenaktualisierungsprozess in dieser Tabelle nicht richtig konfiguriert ist. Die beste Möglichkeit ist, den Prozessablauf in der Swagger. Sie finden ihn in der Preview Dropdown-Menü im Project API Abschnitt. Dies ist ein großartiges Werkzeug, das in jeder Anwendung in AppMaster. Dabei handelt es sich um eine automatisch generierte Dokumentation für die Anwendung. Es ist möglich, alle Endpoints zu testen, alle möglichen Aktionen zu testen und sie in der Praxis zu sehen. Sie können zum Beispiel eine Anfrage mit den erforderlichen Parametern senden und das Ergebnis dieser Anfrage erhalten.

Verwendung von Protokollen

Vielleicht gibt es Fehler im Prozess selbst? Die Geschäftsprozesse sind oft recht komplex. Viele Blöcke, verschiedene Bedingungen, Prüfungen, Verzweigungen, Schleifen. In diesem Fall ist es sinnvoll, zusätzlich zu den Blöcken Notification und Toast, die Ihnen helfen können, den Fehler auf der Vorderseite zu sehen, sich um die Protokolle zu kümmern. Sie können sowohl einen vorab erstellten Write to log Block verwenden, und sobald Sie die Protokollierung eingerichtet haben, können Sie herausfinden, was schief gelaufen ist.

Wenn Sie nach all den oben genannten Schritten immer noch Probleme haben, haben Sie wahrscheinlich einen neuen Fehler gefunden, der uns (AppMaster Team) nicht bekannt ist. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir das Problem beheben können. Bitte stellen Sie uns möglichst umfassende Informationen zur Verfügung: Screenshots, eine ausführliche Beschreibung des Problems und Beispiele für Anfragen, sowie Trace-ID.