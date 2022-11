Resolução de problemas em processos empresariais

Este artigo descreverá as medidas a tomar se o pedido não funcionar como esperado (resultado errado é obtido / os dados não são actualizados).

Fluxos e ligações do processo empresarial

Assegurar que o processo empresarial responsável pelo envio do pedido para o servidor está configurado correctamente.

Considere um exemplo quando o processo empresarial é desencadeado por um clique de um botão. Portanto, é importante verificar se a BP começa com o onClick gatilho.

Também é importante ver que os conectores estão todos estabelecidos entre os processos empresariais e o Component ID é especificado.

Além disso, para se certificar de que a BP vai a um determinado passo na sua execução, pode utilizar Write to log e Show notification ou Show toast blocos. Assim, pode acompanhar o seu fluxo e ver em que bloco o processo não funciona ou funciona com um erro.

Ao utilizar Write to log em aplicações web, a mensagem será exibida na consola de ferramentas de desenvolvimento (F12 no navegador Google Chrome).

Problema com o pedido do servidor

Certifique-se de que o pedido vai realmente para o servidor. Para o fazer, é necessário mudar para o modo programador (F12) na aplicação publicada. Todos os pedidos serão visíveis na aplicação Network tab. Pode verificar não só o facto do pedido, mas também verificar todos os detalhes do mesmo. No separador Payloads pode ver os parâmetros de pedido.

A resposta do servidor pode ser encontrada em Preview tab.

Pedir erros de carga útil

Se o pedido for enviado e os gatilhos estiverem correctamente configurados, então vale a pena verificar se existem erros no próprio pedido. Pode ser que tenham sido fornecidos parâmetros incorrectos (ou que não tenham sido fornecidos de todo). Isto pode ser verificado no separador Network tab e no Payload pode verificar se é transmitido exactamente o que foi pretendido.

Se houver dúvidas sobre a correcção do pedido, então é necessário começar pelo número 1 e colocar o Show Notification e Write To Log blocos em lugares "fracos", identificando erros no processo empresarial.

O erro está noutro lugar

O botão é premido, o pedido está correcto, não há erros, mas mesmo assim não funciona. O que está errado então? Pode ser que o resultado desejado não seja procurado onde o procura. Por exemplo, adiciona-se um registo a uma tabela e esta é efectivamente adicionada, mas o resultado não é visível, porque o processo de actualização de dados nesta tabela não está configurado correctamente. A melhor opção é verificar o fluxo do processo na tabela de Swagger. Pode ser encontrado no Preview dropdown no Project API secção. Esta é uma grande ferramenta que é criada em todas as aplicações em AppMaster. De facto, esta é uma documentação gerada automaticamente para a aplicação. É possível testar todas as Endpoints, testar todas as acções possíveis, e vê-las na prática. Por exemplo, é possível enviar um pedido com os parâmetros necessários e obter o resultado deste pedido.

Utilização de troncos

Talvez haja erros no próprio processo? Os processos empresariais são muitas vezes bastante complexos. Muitos blocos, condições diferentes, verificações, filiais, loops. Neste caso, para além da Notificação e dos blocos Toast, que podem ajudá-lo a ver o erro na frente, é razoável tratar dos registos. Pode utilizar tanto uma Write to log e assim que tiver a exploração madeireira a ser criada, poderá descobrir o que correu mal.

Se ainda estiver a ter problemas depois de todos os passos acima indicados, então provavelmente encontrou um novo bug do qual nós (equipa AppMaster) não estamos cientes. Contacte-nos para nos deixar resolver o problema. Por favor, forneça as informações mais completas: capturas de ecrã, descrição detalhada do problema e exemplos de pedidos, assim como Trace-ID.