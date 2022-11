Solución de problemas de los procesos empresariales

Este artículo describirá los pasos a seguir si la aplicación no funciona como se espera (se obtiene un resultado erróneo / los datos no se actualizan).

Flujos de procesos de negocio y conexiones

Asegúrese de que el proceso de negocio responsable de enviar la solicitud al servidor está configurado correctamente.

Considere un ejemplo en el que el proceso de negocio se dispara al hacer clic en un botón. Entonces, es importante comprobar que el BP se inicia con el onClick trigger.

También es importante ver que los conectores están todos establecidos entre los procesos de negocio y el Component ID está especificado.

Además, para asegurarse de que el BP va a un determinado paso en su ejecución, se puede utilizar Write to log y Show notification o Show toast bloques. De este modo, se puede seguir su flujo y ver en qué bloque el proceso no funciona o funciona con un error.

Cuando se utiliza Write to log en aplicaciones web, el mensaje se mostrará en la consola de la herramienta para desarrolladores (F12 en el navegador Google Chrome).

Problema de solicitud al servidor

Asegúrate de que la petición llega realmente al servidor. Para ello es necesario cambiar al modo de desarrollador (F12) en la aplicación publicada. Todas las peticiones serán visibles en la pestaña Network pestaña. Puede comprobar no sólo el hecho de la solicitud, sino también comprobar todos los detalles de la misma. En la pestaña Payloads se pueden ver los parámetros de la solicitud.

La respuesta del servidor se puede encontrar en la pestaña Preview pestaña.

Errores en la carga útil de la solicitud

Si la solicitud se envía y los activadores están configurados correctamente, entonces vale la pena comprobar si hay errores en la propia solicitud. Puede ser que se hayan proporcionado parámetros incorrectos (o que no se hayan proporcionado en absoluto). Esto se puede comprobar en la pestaña Network y en la pestaña Payload se puede comprobar que se transmite exactamente lo que se pretendía.

Si hay dudas sobre la corrección de la petición, entonces hay que empezar por el número 1 y poner el Show Notification y Write To Log en los lugares "débiles", identificando los errores en el proceso de negocio.

El error está en otra parte

Se pulsa el botón, la solicitud es correcta, no hay errores, pero sigue sin funcionar. ¿Qué es lo que falla entonces? Puede ser que el resultado deseado no se busque donde se busca. Por ejemplo, usted añade un registro a una tabla y realmente se añade, pero el resultado no es visible, porque el proceso de actualización de datos en esta tabla no está configurado correctamente. La mejor opción es comprobar el flujo del proceso en el archivo Swagger. Se puede encontrar en el Preview desplegable de la sección Project API sección. Esta es una gran herramienta que se crea en cada aplicación en AppMaster. De hecho, es una documentación generada automáticamente para la aplicación. Es posible probar todos los Endpoints, probar todas las acciones posibles, y verlas en la práctica. Por ejemplo, se puede enviar una solicitud con los parámetros requeridos y obtener el resultado de esta solicitud.

Uso de registros

¿Tal vez haya errores en el propio proceso? Los procesos empresariales suelen ser bastante complejos. Muchos bloques, diferentes condiciones, comprobaciones, ramas, bucles. En este caso, además de los bloques Notification y Toast, que pueden ayudarle a ver el error en la parte delantera, es razonable cuidar los registros. Puede utilizar tanto un bloque precreado Write to log y una vez que se haya configurado el registro se puede averiguar lo que salió mal.

Si usted todavía está experimentando problemas después de todos los pasos anteriores, entonces es probable que haya encontrado un nuevo error que nosotros (Equipo AppMaster) no somos conscientes de. Póngase en contacto con nosotros para que podamos solucionar el problema. Por favor, proporcione la información más completa: capturas de pantalla, descripción detallada del problema y solicite ejemplos, así como Trace-ID.