Uygulama prototipleme bağlamında Tasarım Desenleri, geliştiricilerin yazılım uygulamalarını tasarlarken karşılaştığı yaygın sorunlara yeniden kullanılabilir çözümleri temsil eder. Bu çözümler en iyi uygulamalardan türetilmiştir ve yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki belirli bir zorluğun üstesinden gelirken optimum performansı, esnekliği ve yeniden kullanılabilirliği korumak için dikkatle tasarlanmıştır. Tasarım kalıpları üç farklı türe ayrılabilir: yaratıcı, yapısal ve davranışsal kalıplar. Her tür, istenen işlevselliğe ulaşmak için modüler ve etkili yollar sağlayarak uygulama tasarımının belirli bir yönünü ele almaya hizmet eder.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, görsel olarak yapılandırılabilen ve programlama konusunda sınırlı deneyimi olan geliştiriciler tarafından bile kolayca anlaşılabilen çok çeşitli önceden oluşturulmuş tasarım desenleri sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. Bu modeller, kullanıcı kimlik doğrulaması, veritabanı şeması, REST API ve WebSocket uygulamaları gibi çeşitli kullanım örneklerini ve etki alanlarını kapsar. Geliştiriciler, AppMaster kapsamlı tasarım modeli kataloğundan yararlanarak hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklenebilir arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir.

Çalışmalar, tasarım desenlerinin uygulanmasının kodun sürdürülebilirliğini %69'a kadar artırabildiğini göstermiştir. Bu, yeniden kullanılabilirliği, uyarlanabilirliği ve yönetilebilirliği teşvik eden modüler bileşenler üzerine kurulu, temiz ve düzenli bir kod tabanının teşvik edilmesiyle gerçekleştirilir. AppMaster ile oluşturulan uygulamalar, manuel yaptırıma gerek kalmadan en iyi uygulamalara ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlayarak tasarım modellerinin dahil edilmesinden yararlanır.

AppMaster bulunan çok sayıda tasarım deseni arasında en yaygın kullanılanlardan bazıları şunlardır:

Singleton: Bir sınıfın yalnızca bir örneğinin olmasını sağlar ve ona küresel bir erişim noktası sağlar. Bu model, özellikle birden fazla bileşen arasında kaynakların paylaşılması veya uygulama durumunun tutarlı bir şekilde sürdürülmesi için kullanışlıdır.

Bir sınıfın yalnızca bir örneğinin olmasını sağlar ve ona küresel bir erişim noktası sağlar. Bu model, özellikle birden fazla bileşen arasında kaynakların paylaşılması veya uygulama durumunun tutarlı bir şekilde sürdürülmesi için kullanışlıdır. Fabrika Yöntemi: Alt sınıfların oluşturulacak nesnelerin türünü değiştirmesine izin verirken, bir süper sınıfta nesneler oluşturmak için bir arayüz tanımlar. Bu model, orijinal sınıf kodunu değiştirmek zorunda kalmadan nesne örneklemesini alt sınıflara devretmenin bir yolunu sağlar.

Alt sınıfların oluşturulacak nesnelerin türünü değiştirmesine izin verirken, bir süper sınıfta nesneler oluşturmak için bir arayüz tanımlar. Bu model, orijinal sınıf kodunu değiştirmek zorunda kalmadan nesne örneklemesini alt sınıflara devretmenin bir yolunu sağlar. Bağdaştırıcı: Bir sınıfın arayüzünü istemcilerin beklediği başka bir sınıfa dönüştürerek uyumsuz arayüzlerin birlikte çalışmasına olanak tanır. Bu model, özellikle değiştirilemeyen mevcut bileşenler veya kitaplıklar entegre edilirken faydalıdır.

Bir sınıfın arayüzünü istemcilerin beklediği başka bir sınıfa dönüştürerek uyumsuz arayüzlerin birlikte çalışmasına olanak tanır. Bu model, özellikle değiştirilemeyen mevcut bileşenler veya kitaplıklar entegre edilirken faydalıdır. Gözlemci: Nesneler arasında birden çoğa bağımlılığı tanımlar, böylece bir nesnenin durumu değiştiğinde tüm bağımlı nesneler buna göre uyarılır ve güncellenir. Bu model, bir bileşendeki değişikliğin diğer bileşenlerde bir reaksiyonu tetiklemesi gereken olay odaklı sistemlerin uygulanmasında yaygındır.

Nesneler arasında birden çoğa bağımlılığı tanımlar, böylece bir nesnenin durumu değiştiğinde tüm bağımlı nesneler buna göre uyarılır ve güncellenir. Bu model, bir bileşendeki değişikliğin diğer bileşenlerde bir reaksiyonu tetiklemesi gereken olay odaklı sistemlerin uygulanmasında yaygındır. Komut: Bir isteği bir nesne olarak kapsüller, farklı istekler, kuyruk veya günlük istekleriyle istemcilerin parametrelendirilmesine olanak tanır ve geri alınamayan işlemleri destekler. Bu model, bir isteği çağıran kişiyi, istenen eylemi gerçekleştiren nesneden ayırmada etkilidir.

AppMaster kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmak için drag-and-drop arayüzü, uygulama mantığını tanımlamak için görsel İş Süreci (BP) Tasarımcısı ve uygulamaları bulutta veya şirket içinde dağıtmak için kaynak kodu oluşturma gibi çeşitli özelliklerinde tasarım desenlerini kullanır. Sonuç olarak müşteriler, kod kalitesinden veya sürdürülebilirliğinden ödün vermeden kesintisiz ve hızlandırılmış bir geliştirme sürecinin avantajlarından yararlanır.

Tasarım modellerinin AppMaster platformuna dahil edilmesi, oluşturulan uygulamaların standart uygulamalara uymasını ve diğer sistemlerle kolaylıkla entegre olmasını sağlayarak tutarlılığı ve birlikte çalışabilirliği artırır. Örneğin, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için OpenAPI belgelerinin otomatik olarak oluşturulması sayesinde AppMaster uygulamaları, birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumlu bir şekilde çalışabilir. Sonuç olarak, AppMaster uygulamaları yüksek trafikli kurumsal kullanım senaryolarına uygun olağanüstü ölçeklenebilirlik ve performans sergiliyor.

Tasarım modellerini AppMaster güçlü no-code araç seti ile birlikte kullanmak, kuruluşların yazılım geliştirme sürelerini 10 kata kadar kısaltmalarına olanak tanırken, geleneksel uygulamalarla karşılaştırıldığında maliyetleri üç kata kadar azaltır. Ayrıca, uygulamanın planındaki her değişiklikte AppMaster yenileyici yeteneklerine güvenerek, müşteriler teknik borçları ortadan kaldırabilir ve uygulamalarının gelişen gereksinimler ve en iyi uygulamalarla uyumlu kalmasını sağlayabilirler.

Sonuç olarak tasarım kalıpları, uygulama geliştirmenin temel bir yönüdür ve geliştiricilerin karşılaştığı yaygın sorunlara yeniden kullanılabilir, etkili çözümler sunar. AppMaster no-code platformu, bu kalıpları tüm özelliklerine entegre ederek müşterilerin yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamaları korurken hızlandırılmış geliştirmenin avantajlarından yararlanmasına olanak tanır.