Şablon Etiketleri, eklenti ve uzantı geliştirmede temel bileşenlerdir; web, mobil ve arka uç uygulamalarında kullanılan şablonlara dinamik işlevsellik ve çok yönlülük sağlar. Geliştiricilerin işlevsellik, mantık ve içerik yer tutucuları eklemek için şablonlarına dahil edebilecekleri önceden tanımlanmış kod kalıpları olarak hizmet ederler. Şablon Etiketleri, geliştiricilerin uygulama mantığını sunumdan ayırmasına olanak tanırken geliştirme sürecini kolaylaştırarak proje genelinde tutarlılık ve sürdürülebilirlik sağlar.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için AppMaster no-code platformuyla çalışırken, Şablon Etiketleri geliştiriciler için paha biçilmez bir kaynak haline gelir. Geliştiriciler, AppMaster iş süreçleri için görsel BP Tasarımcısı'ndan, REST API'sinden ve WSS Uç Noktalarından ve ayrıca kullanıcı arayüzü oluşturmaya yönelik drag-and-drop işlevinden yararlanarak, özel işlevsellik eklemek için Şablon Etiketlerini sorunsuz bir şekilde entegre edebilir ve böylece geliştirme sürecini hızlandırabilir. Sonuç olarak, bu, geliştirme süresini ve ilgili maliyetleri azaltarak platformun 10 kat daha hızlı geliştirme ve 3 kat daha iyi maliyet etkinliği vaadine katkıda bulunuyor.

Farklı geliştirme senaryolarına hitap edecek çok çeşitli Şablon Etiketleri mevcuttur. Bunlar şunları içerebilir:

1. Değişken Etiketler: Bu etiketler dinamik içerik için yer tutucu görevi görür ve çeşitli veri kaynaklarından alınan veya çalışma zamanı sırasında oluşturulan değerleri görüntülemek için kullanılabilir. Değişken etiketleri genellikle {{variable_name}} veya {%variable%} gibi görüntülenecek verileri kapsayan belirli bir sözdizimini içerir.

2. Kontrol Etiketleri: Kontrol Etiketleri, şablonlara mantık, akış kontrolü ve koşullu ifadeler eklemek için kullanılır. Geliştiricilerin, şablonun dinamik davranışını artırmak için döngüler, koşullar ve istisnalar gibi programlama yapılarını kullanmalarına olanak tanır. Kontrol etiketleri genellikle belirli bir yapı içerir; örneğin, {%if%}, {%for%}, {%else%} ve {%endif%}.

3. Dahil Etme Etiketleri: Bu etiketler, bir şablonun diğerine dahil edilmesini ve yeniden kullanılmasını sağlayarak modüler geliştirmeyi kolaylaştırır. Ekleme etiketleri, yeniden kullanılabilir bileşenlerin oluşturulmasını ve yönetimini basitleştirerek uygulama kodunun bakım kolaylığı ve genişletilebilirliğini artırır. Dahil etme etiketine örnek olarak {%include 'template_name.html'%} verilebilir.

4. Özel Etiketler: Özel Etiketler, belirli bir uygulamanın gereksinimlerine özgü benzersiz işlevleri kapsayan kullanıcı tanımlı etiketlerdir. Geliştiriciler, özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel etiketler oluşturarak ortaya çıkan şablonun daha esnek, dinamik ve genişletilebilir olmasını sağlayabilirler. Özel etiketler şablon motoruna kaydedilerek bunların geliştirme ortamıyla kusursuz entegrasyonuna ve diğer şablonlara dahil edilmesine olanak sağlanabilir.

AppMaster Go (golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile oluşturulan web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI tabanlı AppMaster sunucu odaklı çerçeveyi kullanan mobil uygulamaların tümü entegrasyonu ve Şablon Etiketlerinin kullanımı. Bu destek, geliştiricilerin geliştirme süreçlerinde Şablon Etiketlerinin sağladığı avantajlardan yararlanırken aynı zamanda tüm uygulama türlerinde tutarlı ve kusursuz bir geliştirme deneyimi sürdürmelerini sağlar.

Üstelik AppMaster platformu, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (açık API) belgeleri gibi hayati önem taşıyan belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu kaynaklar, geliştiricilerin, Şablon Etiketlerinin oluşturulan koda nasıl dahil edildiğini ve uygulamanın diğer bileşenleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca, AppMaster tüm uygulamaları sıfırdan 30 saniyeden kısa sürede güncelleme ve yeniden oluşturma yeteneği, Şablon Etiketleri ve diğer bileşenlerde yapılan herhangi bir değişikliğin hızlı bir şekilde dahil edilmesini ve test edilmesini sağlar ve sonuçta geliştirme süreci boyunca teknik borcu en aza indirir.

Sonuç olarak, Şablon Etiketleri, özellikle AppMaster no-code platformu bağlamında, eklenti ve uzantı geliştirmede çok önemli bir rol oynamaktadır. Şablon Etiketleri, dinamik işlevsellik, modüler bileşenler ve genişletilebilirlik sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırırken ek yükü ve geliştirme süresini azaltır. Geliştiriciler, bu güçlü yapılardan yararlanarak modern işletmelerin dinamik ihtiyaçlarını karşılayan, aynı zamanda ilgili maliyetleri ve teknik borcu azaltan esnek ve sürdürülebilir uygulamalar oluşturabilirler.