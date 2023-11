टेम्पलेट टैग प्लगइन और एक्सटेंशन विकास में आवश्यक घटक हैं, जो वेब, मोबाइल और बैकएंड अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले टेम्पलेट्स को गतिशील कार्यक्षमता और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं। वे पूर्वनिर्धारित कोड पैटर्न के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें डेवलपर्स कार्यक्षमता, तर्क और सामग्री प्लेसहोल्डर्स को पेश करने के लिए अपने टेम्पलेट्स में शामिल कर सकते हैं। टेम्प्लेट टैग डेवलपर्स को विकास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हुए, पूरे प्रोजेक्ट में स्थिरता और रखरखाव सुनिश्चित करते हुए एप्लिकेशन लॉजिक को प्रेजेंटेशन से अलग करने में सक्षम बनाता है।

बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन बनाने के लिए AppMaster no-code प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करते समय, टेम्पलेट टैग डेवलपर्स के लिए एक अमूल्य संसाधन बन जाते हैं। व्यावसायिक प्रक्रियाओं, REST API और WSS एंडपॉइंट्स के लिए AppMaster के विज़ुअल BP डिज़ाइनर के साथ-साथ UI निर्माण के लिए इसकी drag-and-drop कार्यक्षमता का लाभ उठाकर, डेवलपर्स विशेष कार्यक्षमता को शामिल करने के लिए टेम्पलेट टैग को सहजता से एकीकृत कर सकते हैं, जिससे विकास प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। नतीजतन, इससे विकास का समय और संबंधित लागत कम हो जाती है, जिससे प्लेटफ़ॉर्म के 10 गुना तेज़ विकास और 3 गुना बेहतर लागत-प्रभावशीलता के वादे में योगदान होता है।

विभिन्न विकास परिदृश्यों को पूरा करने के लिए टेम्पलेट टैग की एक विविध श्रृंखला उपलब्ध है। इनमें शामिल हो सकते हैं:

1. परिवर्तनीय टैग: ये टैग गतिशील सामग्री के लिए प्लेसहोल्डर के रूप में कार्य करते हैं और इनका उपयोग उन मानों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है जो विभिन्न डेटा स्रोतों से पुनर्प्राप्त किए जाते हैं या रनटाइम के दौरान उत्पन्न होते हैं। वेरिएबल टैग में आम तौर पर एक विशिष्ट सिंटैक्स शामिल होता है जो प्रदर्शित किए जाने वाले डेटा को समाहित करता है, जैसे कि {{variable_name}} या {%variable%}।

2. नियंत्रण टैग: नियंत्रण टैग का उपयोग टेम्प्लेट के भीतर तर्क, प्रवाह नियंत्रण और सशर्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। वे डेवलपर्स को टेम्पलेट के गतिशील व्यवहार को बढ़ाने के लिए लूप, स्थितियों और अपवादों जैसे प्रोग्रामिंग निर्माणों को नियोजित करने की अनुमति देते हैं। नियंत्रण टैग में आम तौर पर एक विशिष्ट संरचना होती है, उदाहरण के लिए, {%if%}, {%for%}, {%else%}, और {%endif%}।

3. समावेशन टैग: ये टैग एक टेम्पलेट को दूसरे में शामिल करने और पुन: उपयोग को सक्षम करके मॉड्यूलर विकास की सुविधा प्रदान करते हैं। समावेशन टैग पुन: प्रयोज्य घटकों के निर्माण और प्रबंधन को सरल बनाते हैं, जिससे एप्लिकेशन कोड की रखरखाव और विस्तारशीलता में वृद्धि होती है। समावेशन टैग का एक उदाहरण {%include 'template_name.html'%} है।

4. कस्टम टैग: कस्टम टैग उपयोगकर्ता-परिभाषित टैग हैं जो किसी विशेष एप्लिकेशन की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट अद्वितीय कार्यक्षमता को समाहित करते हैं। डेवलपर्स अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कस्टम टैग बना सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि परिणामी टेम्पलेट अधिक लचीला, गतिशील और विस्तार योग्य है। कस्टम टैग को टेम्प्लेट इंजन के साथ पंजीकृत किया जा सकता है, जिससे विकास परिवेश के साथ उनका सहज एकीकरण और अन्य टेम्प्लेट में शामिल किया जा सकता है।

AppMaster के गो (गोलंग) के साथ तैयार किए गए बैकएंड एप्लिकेशन, वीयू3 फ्रेमवर्क और जेएस/टीएस के साथ तैयार किए गए वेब एप्लिकेशन और एंड्रॉइड के लिए कोटलिन और Jetpack Compose और आईओएस के लिए SwiftUI पर आधारित AppMaster सर्वर-संचालित फ्रेमवर्क का उपयोग करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन, सभी एकीकरण का समर्थन करते हैं और टेम्प्लेट टैग का उपयोग. यह समर्थन सुनिश्चित करता है कि डेवलपर्स अपनी विकास प्रक्रिया में टेम्प्लेट टैग द्वारा प्रदान किए गए लाभों से लाभान्वित होते हुए सभी एप्लिकेशन प्रकारों में एक सुसंगत और निर्बाध विकास अनुभव बनाए रख सकते हैं।

इसके अलावा, AppMaster प्लेटफ़ॉर्म स्वचालित रूप से सर्वर endpoints और डेटाबेस स्कीमा माइग्रेशन स्क्रिप्ट के लिए स्वैगर (ओपन एपीआई) दस्तावेज़ जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ तैयार करता है। ये संसाधन डेवलपर्स को यह समझने में सहायता करते हैं कि जेनरेट किए गए कोड के भीतर टेम्पलेट टैग कैसे शामिल किए जाते हैं और वे एप्लिकेशन के अन्य घटकों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं।

इसके अलावा, AppMaster की संपूर्ण एप्लिकेशन को 30 सेकंड से कम समय में अपडेट करने और पुनर्जीवित करने की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि टेम्पलेट टैग और अन्य घटकों में किसी भी बदलाव को तेजी से शामिल और परीक्षण किया जा सकता है, जिससे अंततः विकास प्रक्रिया के दौरान तकनीकी ऋण कम हो जाएगा।

अंत में, टेम्पलेट टैग प्लगइन और एक्सटेंशन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से AppMaster no-code प्लेटफ़ॉर्म के संदर्भ में। गतिशील कार्यक्षमता, मॉड्यूलर घटक और विस्तारशीलता प्रदान करके, टेम्पलेट टैग ओवरहेड और विकास समय को कम करते हुए विकास प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं। इन शक्तिशाली निर्माणों का लाभ उठाकर, डेवलपर्स लचीले और रखरखाव योग्य एप्लिकेशन बना सकते हैं जो संबंधित लागत और तकनीकी ऋण को कम करते हुए आधुनिक व्यवसायों की गतिशील जरूरतों को पूरा करते हैं।