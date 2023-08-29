Ön Uç Kısıtlama ve Geri Döndürme

Ön Uç Kısma ve Geri Döndürme, belirli eylemlerin yürütülme hızını kontrol ederek kullanıcı deneyimini ve performansını geliştirmek için web ve mobil uygulama geliştirmede yaygın olarak kullanılan iki optimizasyon tekniğidir. Bu teknikler, gereksiz eylemlerin sayısını en aza indirmeye yardımcı olarak uygulamaların daha verimli çalışmasına olanak tanır ve hem istemci hem de sunucu tarafındaki yükü azaltır.

Ön Uç Kısma, bir işlevin belirli bir zaman aralığında çağrılabileceği sıklığı sınırlama işlemini ifade eder. Bu tekniğin temel amacı, özellikle kullanıcı girdisi (ör. kaydırma, yeniden boyutlandırma ve benzeri) tarafından tetiklenen eylemlerle uğraşırken, gereksiz hesaplamalar veya güncellemelerle sistemin aşırı yüklenmesini önlemek için kaynak yoğun görevlerin kontrollü bir hızda yürütülmesini sağlamaktır. yazıyor). Kısma, bir işlevin sürekli yürütülmesinin performans sorunlarına neden olabileceği ve kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyebileceği durumlarda (örneğin, düzgün kaydırma veya kullanıcı sayfadaki öğelerle etkileşimde bulunurken kullanıcı arayüzünün güncellenmesi sırasında) özellikle faydalıdır. Web ve mobil uygulamalarda kısıtlamanın benimsenmesi, daha iyi performansa ve mevcut sistem kaynaklarının daha verimli kullanılmasına yol açabilir.

Öte yandan geri dönüş, bir işlevin yürütülmesini belirli bir aralık geçene kadar geciktirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, bir zaman aşımı süresi belirleyerek çalışır; bu süreden sonra, bu zaman aralığı içinde başka tetikleyiciler meydana gelmezse işlevin yürütülmesine izin verilir. Geri dönmenin temel amacı, kısa bir süre içinde birbirine çok yakın olarak meydana gelen olayları atarak gereksiz işlev çağrılarının sayısını azaltmak, böylece kritik görevlerin daha akıcı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamaktır. Geri dönüş, hızlı ve tekrarlanan güncellemelerin istemci veya sunucu tarafında istenmeyen ek yük oluşturduğu arama işlevleri, form doğrulama ve gerçek zamanlı veri getirme ile uğraşırken özellikle yararlıdır.

Hem Kısıtlama hem de Geri Döndürme, etkileşimli web uygulamaları oluşturmak için yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olan JavaScript kullanılarak uygulanabilir. Lodash ve Underscore.js gibi kütüphaneler bu teknikleri uygulamak için yerleşik işlevler sağlayarak geliştiricilerin bunları projelerine dahil etmesini kolaylaştırır. Ek olarak, AppMaster tarafından kullanılan Vue3 gibi modern ön uç çerçeveleri de bu optimizasyon stratejileri için yerleşik destek sunarak geliştiricilerin minimum çabayla sorunsuz ve duyarlı kullanıcı arayüzleri oluşturmasına olanak tanır.

Bu tekniklerin faydalarını göstermek için pratik bir örnek düşünelim. Kullanıcı arama çubuğuna yazarken arka uç sunucudan gerçek zamanlı veri getiren bir web uygulaması düşünün. Kısıtlama veya geri dönüş olmadan, her tuş vuruşu sunucuya yeni bir isteği tetikleyerek ağ etkinliğinde artışa neden olur ve hem istemcinin hem de sunucunun aşırı yüklenmesi riskini oluşturur. Giriş olayı işlemeye kısıtlama veya geri dönüş uygulayarak uygulama, isteklerin yapılma hızını akıllı bir şekilde kontrol edebilir, sistemdeki genel yükü azaltabilir ve üstün bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olan AppMaster, geliştirme süreci sırasında ön uç kısıtlama ve geri dönüş teknikleri dikkate alınır. Platform, Vue3 ve diğer modern ön uç kitaplıklarının gelişmiş özelliklerinden yararlanarak geliştiricilerin yüksek yüklü ve kurumsal kullanım durumlarında bile olağanüstü performans sağlayan hızlı yanıt veren, verimli ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Üstelik, AppMaster iş mantığı ve kullanıcı arayüzü bileşenlerine yönelik görsel BP tasarımcıları, uygulama oluşturma sürecini basitleştiren, kullanımı kolay drag-and-drop arayüzü sağlayarak 10 kata kadar daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirir.

Özetle, Ön Uç Kısma ve Geri Döndürme, web ve mobil uygulama geliştirme alanındaki temel optimizasyon teknikleridir; gereksiz eylemleri en aza indirerek ve işlevlerin yürütülme hızını kontrol ederek performansı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeye hizmet eder. AppMaster gibi platformlar, bu yöntemleri uygulama geliştirmeye dahil ederek, ortaya çıkan yazılım ürünlerinin hem verimli hem de ölçeklenebilir olmasını, sektördeki müşterilerin ve işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabilir.