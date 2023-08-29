اختناق الواجهة الأمامية وإلغاء الارتداد

يعد Frontend Throttling وDebouncing من تقنيات التحسين المستخدمة بشكل شائع في تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول لتحسين تجربة المستخدم وأدائه من خلال التحكم في معدل تنفيذ إجراءات معينة. تساعد هذه التقنيات على تقليل عدد الإجراءات المتكررة، مما يسمح بتشغيل التطبيقات بشكل أكثر كفاءة وتقليل الحمل على جانبي العميل والخادم.

يشير اختناق الواجهة الأمامية إلى عملية تحديد التردد الذي يمكن من خلاله استدعاء الوظيفة خلال فترة زمنية محددة. الغرض الرئيسي من هذه التقنية هو ضمان تنفيذ المهام كثيفة الاستخدام للموارد بمعدل يتم التحكم فيه لتجنب إغراق النظام بحسابات أو تحديثات غير ضرورية، خاصة عند التعامل مع الإجراءات التي يتم تشغيلها بواسطة إدخال المستخدم (على سبيل المثال، التمرير وتغيير الحجم والتغيير) الكتابة). يعد التقييد مفيدًا بشكل خاص في المواقف التي قد يؤدي فيها التنفيذ المستمر لوظيفة ما إلى حدوث مشكلات في الأداء والتأثير سلبًا على تجربة المستخدم، مثل أثناء التمرير السلس أو تحديث واجهة المستخدم أثناء تفاعل المستخدم مع العناصر الموجودة في الصفحة. يمكن أن يؤدي اعتماد التقييد في تطبيقات الويب والهاتف المحمول إلى أداء أفضل واستخدام أكثر كفاءة لموارد النظام المتاحة.

من ناحية أخرى، فإن الارتداد هو أسلوب يستخدم لتأخير تنفيذ دالة حتى مرور فترة زمنية محددة. يعمل هذا عن طريق تحديد فترة مهلة، وبعدها يُسمح للوظيفة بالتنفيذ في حالة عدم حدوث أي مشغلات أخرى خلال تلك الفترة الزمنية. الهدف الأساسي من الارتداد هو تقليل عدد استدعاءات الوظائف غير الضرورية عن طريق تجاهل الأحداث التي تحدث بشكل قريب جدًا من بعضها البعض خلال فترة قصيرة، مما يسمح بتنفيذ أكثر انسيابية للمهام الهامة. يعد الارتداد مفيدًا بشكل خاص عند التعامل مع وظائف البحث، والتحقق من صحة النماذج، وجلب البيانات في الوقت الفعلي، حيث تؤدي التحديثات السريعة والمتكررة إلى زيادة الحمل غير المرغوب فيه على جانب العميل أو الخادم.

يمكن تنفيذ كل من Throttling وDebouncing باستخدام JavaScript، وهي لغة برمجة مستخدمة على نطاق واسع لإنشاء تطبيقات ويب تفاعلية. توفر المكتبات مثل Lodash وUnderscore.js وظائف مدمجة لتطبيق هذه التقنيات، مما يسهل على المطورين دمجها في مشاريعهم. بالإضافة إلى ذلك، توفر أطر عمل الواجهة الأمامية الحديثة مثل Vue3، التي يستخدمها AppMaster ، أيضًا دعمًا مدمجًا لاستراتيجيات التحسين هذه، مما يتيح للمطورين إنشاء واجهات مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة بأقل جهد.

دعونا نفكر في مثال عملي لتوضيح فوائد هذه التقنيات. تخيل تطبيق ويب يقوم بجلب البيانات في الوقت الفعلي من خادم خلفي أثناء قيام المستخدم بالكتابة في شريط البحث. بدون الاختناق أو الارتداد، ستؤدي كل ضغطة على المفتاح إلى إطلاق طلب جديد إلى الخادم، مما يؤدي إلى زيادة في نشاط الشبكة وخلق خطر التحميل الزائد لكل من العميل والخادم. من خلال تطبيق التقييد أو الارتداد على معالجة حدث الإدخال، يمكن للتطبيق التحكم بذكاء في معدل تقديم الطلبات، مما يقلل الحمل الإجمالي على النظام ويضمن تجربة مستخدم فائقة.

في AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، يتم أخذ تقنيات تقييد الواجهة الأمامية وإلغاء الارتداد في الاعتبار أثناء عملية التطوير. تستفيد المنصة من الميزات المتقدمة لـ Vue3 ومكتبات الواجهة الأمامية الحديثة الأخرى، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة وفعالة وقابلة للتطوير توفر أداءً استثنائيًا، حتى في حالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات. علاوة على ذلك، يوفر مصممو BP المرئيون في AppMaster لمنطق الأعمال ومكونات واجهة المستخدم واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء التطبيق، مما يجعلها أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بمقدار 3 مرات.

باختصار، يعد Frontend Throttling وDebouncing من تقنيات التحسين الأساسية في مجال تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول، حيث يعملان على تحسين الأداء وتجربة المستخدم من خلال تقليل الإجراءات الزائدة عن الحاجة والتحكم في معدل تنفيذ الوظائف. من خلال دمج هذه الأساليب في تطوير التطبيقات، يمكن لمنصات مثل AppMaster ضمان أن تكون منتجات البرامج الناتجة فعالة وقابلة للتطوير، وتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء والشركات عبر الصناعة.