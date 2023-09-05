Mobil Bulut Bilişim (MCC), mobil bilgi işlem ve bulut bilgi işlem teknolojilerinin yakınsamasını ifade eden ve talep üzerine bilgi işlem kaynaklarının, hizmetlerinin ve uygulamalarının mobil ve kablosuz cihazlara istikrarlı, her yerde ve her yerde bulunan ve kesintisiz bir şekilde sunulmasıyla sonuçlanan yeni ortaya çıkan bir paradigmadır. ölçeklenebilir bulut tabanlı platform. MCC öncelikle kısıtlı işlem gücü, sınırlı pil ömrü, sınırlı depolama, azaltılmış bellek kapasitesi ve zayıf bağlantı gibi mobil cihazlara özgü sınırlamaların ve zorlukların üstesinden gelmeyi amaçlamaktadır. MCC, bulut altyapısının geniş kaynaklarından ve bilgi işlem yeteneklerinden yararlanarak bu sınırlamaları etkili bir şekilde ele alır ve yoğun kaynak kullanan uygulamaların devreye alınmasına, veri işleme ve depolamaya ve ara sıra ağ kullanılabilirliği veya düşük kaliteli bağlantılara maruz kalsa bile mobil kullanıcılar arasında verimli işbirliğine olanak tanır. .

Mobil cihaz kullanıcılarının hızla büyümesi, zengin özelliklere sahip uygulamalara olan talebin artması ve her zaman bağlantıda kalma kültürüne doğru aralıksız bir geçiş, geliştiricilere daha önce imkansız veya pratik olmayan etkileyici ve verimli mobil uygulamalar oluşturma yetkisi veren MCC'nin benimsenmesini gerektirdi. Son istatistiklere göre, MCC pazarında beklenen büyümenin, 2021'deki 24,5 milyar dolardan 2025 yılına kadar 118,70 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor; bu, %27,10'luk etkileyici bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) anlamına geliyor.

Mobil Uygulama Geliştirme bağlamında MM, çok sayıda avantaj sunar ve geniş kapsamlı sonuçlara sahiptir. En önemli avantajlardan biri, bilgi işlem ve veri depolama yükünü mobil cihazlardan buluta aktarma, böylece cihazın sınırlı kaynakları üzerindeki yükü azaltma ve pil ömrünü uzatma yeteneğidir. Bulut boşaltma veya bulut dış kaynak kullanımı olarak bilinen bu teknik, geliştiricilerin karmaşık görevleri yürütmek ve cihaz kaynaklarını tüketmeden büyük miktarlarda veri depolamak için uzak sunucuların gücünden yararlanmasına olanak tanır. Bir diğer önemli avantaj ise verileri, güncellemeleri ve kaynakları merkezileştirme, uygulamaların geliştirilmesini, devreye alınmasını ve bakımını büyük ölçüde basitleştirme, ölçeklenebilirliklerini iyileştirme ve birden fazla cihaz arasında gerçek zamanlı senkronizasyona olanak sağlama yeteneğidir.

Uygulama mimarisi açısından, MCC uygulamaları genellikle üç ana katmandan oluşan bir istemci-sunucu modeline uyar: Mobil İstemci Katmanı, İnternet Ara Yazılım Katmanı ve Bulut Altyapı Katmanı. Mobil İstemci Katmanı, mobil cihazda çalışan, bulut sunucusuyla iletişim kurabilen ve gerektiğinde verileri alabilen veya hesaplama kaynakları talep edebilen, kullanıcıya yönelik uygulamaya karşılık gelir. API'ler veya Web Hizmetleri tarafından temsil edilen İnternet Ara Yazılım Katmanı, istemci katmanı ile bulut altyapı katmanı arasında iletişim kanalı görevi görerek verilerin, kaynakların ve hizmetlerin aktarımını kolaylaştırır. Son olarak Bulut Altyapı Katmanı, mobil istemciden aktarılan görevleri ve depolama gereksinimlerini yöneten bulut hizmetleri aracılığıyla sağlanan sunucuları, veri merkezlerini ve bilgi işlem kaynaklarını kapsar.

MCC uygulamalarının geliştirilmesini ve dağıtımını kolaylaştırmak için birçok önemli çerçeve ve platform ortaya çıktı; bunların arasında AppMaster no-code platform öne çıkıyor. Güçlü bir sunucu odaklı mimari üzerine inşa edilen AppMaster, geliştiricilerin herhangi bir kod yazmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına, bulut tabanlı kaynaklardan yararlanarak hızla dağıtılabilen ve güncellenebilen kaynak yoğun ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. AppMaster bulutla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların karmaşık veri modelleri oluşturmasına, görsel BP Designer aracılığıyla iş süreçleri ve mantık tasarlamasına, gerçek yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta kaynak kodu oluşturmasına ve tümünü 30 saniyeden kısa sürede buluta dağıtmasına olanak tanır. Birincil veritabanı olarak çok çeşitli Postgresql uyumlu veritabanlarını destekler ve etkileyici ölçeklenebilirlik elde etmek için Go ile oluşturulan sunucusuz, durum bilgisi olmayan uygulamaları kullanır, bu da onu MCC uygulamaları geliştirmek için ideal bir seçim haline getirir.

MCC şüphesiz mobil uygulama geliştirmede devrim yaratmış olsa da veri güvenliği, gizlilik, gecikme ve bant genişliği kısıtlamaları gibi kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor. Bulut hizmetleri hassas bilgileri işleyip sakladıkça, geliştiricilerin veri güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için geniş önlemler alması gerekir. Ayrıca, istemci-sunucu iletişiminde ağ bağlantısı ve bant genişliği sınırlamalarından kaynaklanan gecikme sorunları yaşanabilir, bu da geliştiricilerin kusursuz kullanıcı deneyimini sürdürmek için akıllı istemci tarafı önbelleğe alma ve senkronizasyon mekanizmaları tasarlamasına neden olur.

Sonuç olarak Mobil Bulut Bilişim, bulut kaynaklarından yararlanarak mobil cihazların yeteneklerini genişleterek mobil uygulama geliştirme ortamını dönüştürdü. Geliştiriciler, AppMaster gibi çerçeveler ve platformlar aracılığıyla, bulutun tüm potansiyelinden yararlanan ve aynı zamanda mobil cihazların işlem gücü, pil ömrü ve depolama kısıtlamaları gibi sınırlamalarını etkili bir şekilde ele alan gelişmiş, ölçeklenebilir ve kaynak açısından yoğun uygulamalar oluşturma yetkisine sahiptir. . Veri güvenliği, gizlilik, gecikme ve bant genişliği ile ilgili zorluklar ele alınmaya devam ederken, öngörülebilir gelecekte daha yenilikçi ve güçlü mobil uygulamaların ortaya çıkacağı vaadiyle MCC'nin potansiyelinin ve büyümesinin yadsınamaz olduğu açıktır.