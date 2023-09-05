Mobil uygulama geliştirme bağlamında geri arama, bir uygulamadaki çeşitli bileşenler ve modüller arasında eşzamansız iletişim ve yürütmeyi sağlayan kritik bir programlama tekniğidir. Geri aramalar, farklı görevlerin engellenmeden, eşzamanlı olarak işlenmesine olanak tanıdığından ve sonuç olarak uygulamanın genel verimliliğini ve kullanıcı deneyimini arttırdığından, mobil uygulama geliştirmede vazgeçilmez unsurlardır.

Geri aramalar, tümü AppMaster platformundaki mobil uygulama geliştirme için geçerli olan JavaScript, Kotlin ve Swift gibi çeşitli programlama dillerinde uygulanabilir. Tipik olarak, bir geri çağırma işlevi başka bir işleve argüman olarak iletilir ve bu işlev daha sonra geri çağırma işlevini uygun zamanda yürütür. Bu, kodun modülerliğini, yeniden kullanılabilirliğini ve bakımını mümkün kılarak yönetimini ve genişletilmesini kolaylaştırır.

Uzmanlar, mobil uygulamaların çoğunluğunun, API çağrıları yapmak, kullanıcı etkileşimlerini yönetmek, arka plan çalışmalarını işlemek ve sensörler veya GPS gibi donanım kaynaklarına erişim gibi eşzamansız görevleri yönetmek için geri aramalara güvendiğini tahmin ediyor. Sonuç olarak, geri aramaları anlamak ve kullanmak, AppMaster platformunu kullanarak yüksek kaliteli uygulamalar oluşturmak için çok önemlidir.

Geri aramaların somut bir örneği, uzak bir sunucudan veri alma işlemidir. Bu görev, değişken bir süre alabilen sunucunun yanıtını beklemeyi gerektirdiğinden doğası gereği eşzamansızdır. Bu tür senaryolarda, eşzamanlı tekniklerin kullanılması, sunucunun yanıtını beklerken uygulama yanıt vermemeye başlayacağı için kullanıcı deneyiminin kötü olmasına yol açacaktır. Geri aramalarla geliştiriciler, bu eşzamansız işlemler sırasında kullanıcı arayüzünün duyarlı kalmasını sağlayabilir.

Mobil uygulama geliştirmede geri aramaları uygulamak çoğu zaman çeşitli zorluklarla baş etmeyi gerektirir. Geliştiriciler birden fazla iç içe geri arama oluşturduğunda yaygın bir sorun ortaya çıkar ve bu durum genellikle "geri arama cehennemi" olarak adlandırılan duruma yol açar. Bu, birden fazla eşzamansız işlemin belirli bir sırayla yürütülmesi gerektiğinde meydana gelir ve kodun giderek iç içe geçmesine ve bakımının veya hata ayıklamasının zorlaşmasına neden olur. Bu sorunu azaltmak için geliştiricilerin Promises veya eşzamansız beklemede sözdizimini kullanmak gibi en iyi uygulamaları ve teknikleri benimsemesi gerekir. AppMaster platformu bu tür karmaşık senaryoları kolaylıkla yönetebilecek donanıma sahip olup vatandaş geliştiricilere ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve verimli uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Performansa ilişkin olarak geri aramalar, özellikle mobil cihazlarda kaynak açısından daha verimli uygulamaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Geri aramalar, görevlerin eşzamanlı olarak yürütülmesine izin vererek genel yürütme süresinin azaltılmasına yardımcı olarak daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca geri aramalar, bir geri aramanın yürütülmesi tamamlandığında geçici veriler verimli bir şekilde temizlenebildiğinden ve kaynaklar serbest bırakılabildiğinden, bellek kullanımını optimize etmeye yardımcı olur.

Güvenlik, geri aramaların çok önemli bir rol oynadığı bir diğer hayati husustur. Hassas verilerle ilgilenen veya donanım kaynaklarına erişim izni gerektiren mobil uygulamaların sağlam ve güvenli bir uygulamaya ihtiyacı vardır. Geri aramalar, izinlerin istek ve yanıt akışının yönetilmesinde önemlidir; geliştiricinin, izinler kullanıcı tarafından verildiğinde veya reddedildiğinde uygun eylemleri gerçekleştirmesine olanak tanır. AppMaster, izin yönetimi ve geri aramalar için gerekli kodu üreterek mobil uygulamaların varsayılan olarak güvenli olmasını sağlar.

Test etme ve hata ayıklama, uygulama geliştirmenin geri aramaların doğru kullanımından büyük fayda sağlayan iki önemli yönüdür. Geri arama tabanlı uygulamalar, birim ve entegrasyon testleri kullanılarak kolayca test edilebilir, böylece farklı bileşenlerin ve modüllerin beklendiği gibi çalışması sağlanır. Üstelik AppMaster platformu, oluşturulan uygulamalar üzerinde otomatik olarak testler yürüterek uygulamanın genel kalitesi ve potansiyel iyileştirme alanları hakkında paha biçilmez bilgiler sağlar.

Sonuç olarak, mobil uygulama geliştirmede geri aramalar vazgeçilmezdir ve asenkron görevlerin yerine getirilmesi için verimli ve modüler bir yol sağlar. Doğru kullanıldığında geri aramalar, mobil uygulamaların kullanıcı deneyiminin, performansının, güvenliğinin ve bakımının iyileştirilmesine yol açar. AppMaster no-code platformu, geliştiricilerin minimum teknik borca ​​sahip ve çok çeşitli iş gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmak için geri aramalardan ve diğer son teknoloji tekniklerden tam olarak yararlanmasına olanak tanır.