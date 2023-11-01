يشير طلب السحب (PR) في سياق أدوات التعاون، لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التحكم في الإصدار مثل Git ومنصات البرمجة التعاونية مثل GitHub وGitLab، إلى آلية حيث يمكن للمطورين طلب دمج تعديلاتهم أو إضافاتهم إلى قاعدة التعليمات البرمجية في القاعدة الأساسية. فرع المشروع . تعمل هذه الممارسة على تعزيز التعاون الفعال بين أعضاء الفريق، الذين يمكنهم مراجعة التغييرات المقترحة ومناقشتها وربما تعديلها أو تحسينها قبل دمجها في المشروع. في الأساس، يسهل طلب السحب سير عمل أكثر تنظيمًا وفعالية ضمن عملية تطوير البرامج.

عند استخدام أنظمة التحكم في الإصدار مثل Git، غالبًا ما يعمل المطورون مع فروع مختلفة، مما يسمح لهم بإجراء تعديلات على التعليمات البرمجية دون التأثير على الفرع الرئيسي أو فرع الإنتاج. يقومون بإنشاء فرع الميزات وإجراء التغييرات وتنفيذ هذه التغييرات على فرع الميزات. لدمج هذه التغييرات في الفرع الرئيسي، يقوم المطور بإنشاء طلب سحب، والذي يوفر منصة مركزية لمراجعة التغييرات المقترحة والتعليق عليها والموافقة عليها أو رفضها.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يمكن استخدام طلبات السحب كجزء لا يتجزأ من عملية التعاون البرمجي، مما يمكّن أعضاء الفريق من العمل والمساهمة في جوانب مختلفة من مكونات التطبيق، مثل نماذج البيانات وعمليات منطق الأعمال، REST API endpoints WSS إلى فرع المشروع الرئيسي. يتيح ذلك لمنصة AppMaster الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية المتسقة والتأكد من دمج المساهمات الجديدة بسلاسة مع البنية التحتية للتطبيقات الحالية، مما يؤدي إلى عملية تطوير أكثر كفاءة وفعالية.

عندما يرسل المطور طلب سحب، فإنه يقدم وصفًا واضحًا وموجزًا ​​للتغييرات التي تم إجراؤها والسبب وراءها. ويضمن ذلك أن يتمكن المراجعون من فهم الغرض من التغييرات المقترحة بسهولة، مما يسهل عملية مراجعة أكثر بساطة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد العلاقات العامة في منع التعارضات وتكرار التعليمات البرمجية، حيث أنها تسمح للمطورين بمقارنة تغييراتهم مع الفرع الرئيسي وحل أي تعارضات موجودة قبل الدمج.

غالبًا ما تتضمن عملية مراجعة طلب السحب عدة خطوات وتعتمد على إرشادات وسياسات التعاون الخاصة بالمشروع المحدد. بشكل عام، تتضمن العملية المراحل التالية:

يقوم المرسل بإنشاء فرع ميزة وتنفيذ التغييرات عليه. يقوم المرسل بإنشاء طلب سحب، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات والأسباب الكامنة وراءها. يقوم المراجعون بتحليل الكود المقدم، والذي قد يتضمن التحقق من وظائفه، وتقييم تأثيره على النظام العام، والتحقق من الامتثال لدليل أسلوب المشروع وأفضل الممارسات. يقدم المراجعون تعليقاتهم ويقترحون التعديلات، إذا لزم الأمر. قد يُطلب من المرسل إجراء تغييرات إضافية وإعادة إلزامها بفرع الميزات. بمجرد موافقة المراجعين على التغييرات، يتم دمج طلب السحب في الفرع الرئيسي. اختياريًا، قد يتم حذف فرع الميزات بعد الدمج الناجح، للحفاظ على مستودع نظيف ومنظم.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام نظام Pull Request هي القدرة على تتبع ومراجعة تطور قاعدة التعليمات البرمجية، مما يعزز بيئة تطوير أكثر شفافية وتعاونية. وهذا يعزز التواصل الجماعي ويحسن مهارات وقدرات المطورين الفرديين حيث يمكنهم التعلم من تعليقات واقتراحات زملائهم.

علاوة على ذلك، مع وجود خطوط أنابيب التكامل والنشر المستمر (CI/CD)، يصبح نظام طلب السحب أكثر قوة لأنه يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى إنشاء جديد واختبار وربما عملية نشر، مما يضمن أن التعليمات البرمجية المضافة حديثًا لا تقدم عيوبًا أو التراجعات في وظائف التطبيق.

في الختام، تعد طلبات السحب آليات أساسية في سير عمل التعاون البرمجي، مما يساعد المطورين على مشاركة تعديلاتهم ودمجها بشكل فعال في المشروع. من خلال توفير منصة مركزية لمراجعة التغييرات المقترحة ومناقشتها والموافقة عليها، يمكن للمطورين الحفاظ على جودة عالية للتعليمات البرمجية باستمرار طوال عملية التطوير. تلعب طلبات السحب دورًا حاسمًا في ضمان نجاح مساعي البرمجة التعاونية، مما يؤدي إلى سير عمل فعال ومنظمة وشفافة لتطوير البرامج.