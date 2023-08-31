Sürükle ve Bırak Özellikli Kodsuz Platform Yazılımı

Sürükle ve Bırak Özelliğine Sahip No-Code Platformlar Neden Önemli?

Dijital çözümlerin gücünden yararlanmak isteyen işletmelerin sayısının artmasıyla birlikte, erişilebilir ve uygun maliyetli uygulama geliştirme seçeneklerine yönelik talep de artıyor. Sürükle-bırak özelliğine sahip kodsuz platformlar bu ihtiyacı karşılayabilecek güçlü araçlar olarak ortaya çıktı. Hem şirketler hem de geliştiriciler için çok sayıda fırsatın kilidini açarlar.

No-code platformlar, kullanıcılara herhangi bir kod yazmadan karmaşık uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Bunun yerine, bir araya getirilebilecek görsel yapı taşları sağlayarak kullanıcıların uygulamaları geliştirmesine, fikirleri test etmesine ve çözümleri hızlı bir şekilde devreye almasına olanak tanır. Bu platformların drag-and-drop özelliği, geliştirmeyi daha geniş bir profesyonel yelpazesi için erişilebilir hale getirir, geliştirme maliyetlerini azaltır ve yüksek vasıflı geliştiriciler ile çok az kodlama becerisine sahip olan veya hiç kodlama becerisine sahip olmayan paydaşlar arasındaki boşluğu doldurur.

drag-and-drop özelliklerine sahip no-code çözümlerin uygulanması, çevik kalması ve sürekli değişen pazarlara uyum sağlaması gereken işletmeler için çok önemli olan geliştirme sürecini hızlandırır. Hızlı bir şekilde prototip oluşturma ve yineleme becerisine sahip bu platformlar, yeniliği teşvik eder ve işletmelerin rekabette önde kalmasına yardımcı olur.

Üstelik no-code araçlar, özel bir geliştirme ekibine sahip olmayan işletmelerin ihtiyaç duydukları dijital çözümleri oluşturmasına olanak tanıyarak, onu küçük ve orta ölçekli işletmeler için cazip bir seçenek haline getiriyor. drag-and-drop özelliklerine sahip no-code platformlar, uygulamaların oluşturulmasını, bakımını ve dağıtımını basitleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır ve geliştiriciler, tasarımcılar ve iş paydaşları arasındaki işbirliğini geliştirir.

No-Code Platformların Avantajları

Uygulama geliştirme alanında, no-code platformlar erişilebilirlik ve verimliliğin işaretçileri olarak duruyor ve yazılım oluşturma şeklimizi yeniden şekillendiren birçok avantaj sunuyor. Bu platformlar, süreci demokratikleştirerek ve daha geniş bir yelpazedeki bireyler ve işletmeler için erişilebilir hale getirerek bir dizi dönüştürücü faydayı masaya getiriyor.

Teknolojinin Demokratikleştirilmesi: Herkes için Erişilebilirlik

No-code platformlar teknoloji dünyasının en büyük dengeleyicileridir. Kodlama uzmanlığının geleneksel engellerini ortadan kaldırarak farklı geçmişlere ve beceri düzeylerine sahip bireylerin dijital inovasyona aktif olarak katılmasını sağlar. Teknolojinin bu demokratikleşmesi, potansiyel yaratıcıların havuzunu genişleterek daha kapsayıcı ve yenilikçi bir dijital endüstriye hayat veriyor.

Hızlandırılmış Geliştirme: Saati Hızlandırmak

Günümüzün iş ortamında pazara çıkış süresi kritik bir faktördür. No-code platformlar, geliştirme döngüsünü önemli ölçüde hızlandırarak belirgin bir avantaj sunar. Sezgisel drag-and-drop arayüzleriyle bu platformlar, uzman geliştiricilere olan bağımlılığı azaltır ve hızlı prototip oluşturmayı ve çevik yinelemeleri kolaylaştırır. Bu çeviklik, fikirlerin benzeri görülmemiş bir hızla işlevsel uygulamalara dönüşmesine olanak tanıyarak işletmelere rekabet avantajı sağlar.

Yaratıcılığı Güçlendirmek: Boşluğu Kapatmak

No-code platformlar, yaratıcılık ve teknolojinin kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir ortamı teşvik eder. Kapsamlı kodlama uzmanlığına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak bireylerin yenilikçi potansiyellerini özgürce keşfetmelerini teşvik ederler. Bu yeni keşfedilen yaratıcı özgürlük, yazılım oluşturmada mümkün olanın sınırlarını zorlayarak daha çeşitli ve yaratıcı uygulamaların geliştirilmesine yol açmaktadır.

Endüstri Etkisi: Verimlilik ve Yenilik

no-code platformların avantajları çeşitli endüstrilere yayılmaktadır. Geliştirme sürecini basitleştirip hızlandırarak operasyonel verimliliği artırırlar, böylece maliyetleri azaltır ve üretkenliği artırırlar. Üstelik bu platformlar, yeni fikirlerin hızlı bir şekilde denenmesini ve uygulanmasını sağlayarak yeniliği teşvik ediyor. Sağlık hizmetlerinden finansa, eğitimden e-ticarete kadar no-code platformlar, işletmelerin çalışma ve yenilik yapma biçimini dönüştürüyor.

Sürükle ve Bırak Özellikli No-Code Platformların Temel İşlevleri

drag-and-drop özelliklerine sahip No-code platformlar genellikle bina uygulamalarını sorunsuz ve verimli hale getirmek için çeşitli işlevlerle birlikte gelir. Temel işlevlerden bazıları şunlardır:

Görsel Arayüz Oluşturucu: Görsel bir arayüz oluşturucu, kullanıcıların kullanıcı arayüzü (UI) öğelerini tıklayarak, sürükleyerek ve bırakarak bir araya getirdiği sezgisel bir tuvaldir. Kullanıcıların farklı düzenleri denemelerine ve kolayca özel tasarım bileşenleri oluşturmalarına olanak tanıyarak uygulamaların gösterişli ve profesyonel görünüm ve hissini sağlar. Veri Yönetimi ve Arka Uç Entegrasyonu: no-code platformlar drag-and-drop yöntemiyle güzel kullanıcı arayüzleri oluşturmanın yanı sıra genellikle yerleşik veri yönetimi ve arka uç entegrasyon özellikleri sunar. Bu araçlar, kullanıcıların veritabanlarını oluşturmasına, güncellemesine ve yönetmesine ve tek bir satır kod yazmadan iş mantığını ve süreçlerini uygulamalarına yardımcı olur. Duyarlı Tasarım: Mobil cihazların yaygınlaşması ve değişen ekran boyutları nedeniyle, çeşitli cihazlara uyum sağlayan ve iyi performans gösteren uygulamalar oluşturmak hayati önem taşıyor. No-code platformlar, kullanıcıların optimum kullanıcı deneyimi için farklı ekran boyutlarına ve yönelimlerine otomatik olarak uyum sağlayan duyarlı uygulamalar tasarlamasına olanak tanır. İşbirliği Araçları: Ekip işbirliği, uygulama geliştirmenin kritik bir yönüdür. No-code platformlar genellikle gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve sürüm kontrolü gibi işbirliği özellikleri sunarak geliştirme boyunca kusursuz ekip çalışması ve verimli iletişim sağlar. Güvenlik ve Uyumluluk: Uygulamaların endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak çok önemlidir ve no-code platformlar genellikle geliştiricilerin güvenli ve güvenilir uygulamalar oluşturmasına yardımcı olmak için yerleşik güvenlik ve uyumluluk özellikleri sağlar. Dağıtım, Test ve İzleme: No-code platformlar, uygulamaların dağıtımını ve bakımını manuel olarak yönetme zorluğunu ortadan kaldırır. Geliştirme yaşam döngüsünü basitleştirmek için genellikle tek tıklamayla dağıtım, otomatik test ve izleme araçlarıyla birlikte gelirler.

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No-Code, Düşük Kodlu ve Geleneksel Geliştirmenin Karşılaştırılması

No-code, low-code ve geleneksel geliştirmenin her birinin kendine göre avantajları vardır, ancak aralarında seçim yapmak projenin özel ihtiyaçlarına bağlıdır. Aralarındaki farkları anlamanıza yardımcı olacak bir karşılaştırma:

No-Code Geliştirme

No-code platformlar, kullanıcıların herhangi bir kod yazmasına gerek kalmadan uygulamalar oluşturmanın tamamen görsel bir yolunu sunar. drag-and-drop arayüzü kullanılarak özelleştirilebilen ve bir araya getirilebilen önceden oluşturulmuş bileşenlere dayanırlar. Bu yaklaşım, özel uygulamaları hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmak isteyen, geliştirme kaynakları sınırlı olan işletmelere uygundur. No-code platformlar hızlı prototip oluşturmayı mümkün kılar, iş akışlarını kolaylaştırır ve programlama geçmişi olmayan kullanıcılar tarafından erişilebilir.

Düşük Kod Geliştirme

Düşük kodlu platformlar, geliştiricilerin görsel öğeler ve minimum kodlama kombinasyonu kullanarak uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. low-code platformlar hâlâ öncelikle drag-and-drop arayüzüne dayansa da, bazı özelleştirmeler ve gelişmiş işlevler, programlama dillerinin temel düzeyde anlaşılmasını gerektirebilir. Bu yaklaşım no-code geliştirmenin kolaylığını geleneksel geliştirmenin esnekliğiyle birleştirerek hız ve özelleştirme arasında bir denge bulmak isteyen kuruluşlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Geleneksel Gelişim

Geleneksel geliştirmede geliştiriciler, çeşitli programlama dilleri ve araçlarını kullanarak sıfırdan uygulamalar oluşturur. Bu yaklaşım, geliştirme süreci üzerinde en yüksek düzeyde özelleştirme ve kontrol sağlar ancak genellikle daha fazla zaman ve kaynak gerektirir. Geleneksel geliştirme genellikle zorlu bir öğrenme eğrisi içerir ve genellikle büyük ölçekli projeler, karmaşık uygulamalar veya no-code veya low-code çözümlerin belirli gereksinimleri karşılayamadığı durumlar için en uygunudur.

Her geliştirme yaklaşımının güçlü ve zayıf yönleri vardır. Hangisinin kullanılacağına karar vermek projenizin özel gereksinimlerine, mevcut kaynaklara ve istenen geri dönüş süresine bağlıdır. drag-and-drop özelliklerine sahip No-code platformlar, hızlı bir şekilde ve sınırlı kaynaklarla kaliteli uygulamalar oluşturmak isteyen işletmeler ve geliştiriciler için ilgi çekici bir seçenek sunar.

No-Code Platformlardan Yararlanan Sektör Örnekleri

drag-and-drop işlevine sahip No-code platformlar, çeşitli endüstrilerde önemli bir ilgi kazandı. Bu platformlar, işletmelerin operasyonları kolaylaştırmak, müşteri deneyimini geliştirmek ve yeni pazar fırsatlarından yararlanmak için uygulama oluşturma ve dağıtma şeklini yeniden şekillendiriyor. İş süreçlerini dönüştürmek için no-code uygulama geliştirme platformlarını benimseyen endüstrilerden bazı örnekleri burada bulabilirsiniz:

E-ticaret

no-code platformların gücünü hararetle kullanan sektörlerden biri de e-ticaret. Çevrimiçi perakendenin dinamik ekosistemi içinde bu platformlar, işletmelere özel uygulamalar oluşturma konusunda güç veriyor. Bu uygulamalar envanter gözetimini, kesintisiz sipariş işlemeyi, kusursuz müşteri hizmetlerini ve alışveriş süresinin kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini ustalıkla yönetir. Bir dizi dijital aracın ortaya çıkışı, satıcı portallarının, müşteri odaklı kontrol panellerinin ve mobil alışveriş uygulamalarının hızlı bir şekilde tasarlanıp hayata geçirilmesini sağlayan yeni bir çağa öncülük ediyor. Uzman geliştiricileri işe almak veya karmaşık kodlama inceliklerini aşmak gibi zaman alıcı ve kaynak yoğun süreçlerin yerini, verimlilik ve çevikliğin üstün olduğu bir paradigma alıyor.

Fintech

Finansal teknoloji alanlarında, no-code platformlar büyük ilgi gördü. Bu platformlar, finansal kurumların bankacılık hizmetleri, yatırım yönetimi, ödeme işleme ve ayrıntılı finansal veri analizini kapsayan özel hazırlanmış uygulamalar oluşturmasına yönelik bir kanal genişletiyor. Cazibesi, genellikle finansal inovasyonda zorlu bir engel teşkil eden mevzuat uyumluluğunun basitleştirilmesinde yatmaktadır. Sonuç, karmaşık geliştirme süreçlerine eşlik eden doğal risklerin ihtiyatlı bir şekilde azaltılmasıyla birlikte pazara daha hızlı bir giriştir.

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Sağlık hizmeti

Karmaşıklıklarıyla tanınan sağlık sektörü, no-code platformların ortaya çıkışından geri dönülemez biçimde etkilendi. Bu platformlar hasta kayıtlarının yönetilmesinde, randevuların planlanmasında ve klinik iş akışlarının optimize edilmesinde devrim yarattı. Özel uygulamaların hızlı bir şekilde tasarlanması ve devreye alınması, kolaylaştırılmış ekip işbirliği, artırılmış teşhis ve tedavi protokolleri ve hasta bakımı kalitesinde kapsamlı bir artış sağlayan yeni bir çağ başlattı.

Eğitim

Eğitim kurumları ve e-öğrenme platformları no-code uygulama geliştirme platformlarının gerçek yararlanıcıları olarak ortaya çıktı. Bu kurumlar, hem eğitimcilere hem de öğrencilere yönelik çevrimiçi kurs portalları, etkileşimli öğrenme araçları ve gösterge tabloları oluşturabilir. En belirgin özelliği, özel geliştirme ekiplerine olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasıdır. Sonuç olarak, eğitim alanı uyum sağlama, gelişen pedagojik eğilimlerle uyum ve sürükleyici bir öğrenme deneyimi ile donatılmıştır.

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar alanında no-code platformlar, kaynak engellerini ortadan kaldırarak dönüştürücü bir rol oynuyor. Bu platformlar, özel uygulamalar oluşturma sürecini demokratikleştirerek bu kuruluşları kaynak yoğun genel giderlerden kurtarır. Sonuç olarak, bağış toplamanın kolaylaştırılması, bağışçı yönetimi, etkinlik koordinasyonu ve gönüllü takip çözümleri kolaylıkla geliştirilmektedir. Dalgalanma etkisi, operasyonel verimlilikte somut bir artış ve kuruluşların sosyal yardım kapasitesinde katlanarak bir artış anlamına geliyor ve fedakar çabalarının etkisini daha da artırıyor.

AppMaster.io: Uygulama Geliştirmede Devrim Yaratan Güçlü No-Code Bir Platform

AppMaster.io , kullanıcıların drag-and-drop işleviyle güçlü arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan öncü no-code bir platformdur. Çok çeşitli müşterilerin ihtiyaçlarına hitap eder: yeni kurulan şirketler, KOBİ'ler ve işletmeler, teknik borcu ortadan kaldırırken uygulamaların tasarlanma ve dağıtılma biçiminde devrim yaratır.

Sezgisel arayüzü ile AppMaster.io, kullanıcıların veri modellerini , iş süreçlerini, REST API'lerini ve WSS endpoints herhangi bir kod yazmadan tasarlamasına olanak tanır. Kullanıcılar drag-and-drop düzenleyicisini kullanarak etkileşimli web ve mobil kullanıcı arayüzleri oluşturabilir ve her bileşen için gerçek zamanlı iş mantığını yapılandırabilir. Kullanıcılar "Yayınla" düğmesine her bastığında, AppMaster.io uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler çalıştırır, bunları Docker konteynerlerinde (arka uç uygulamaları için) paketler ve buluta dağıtır. Backend uygulamaları Go programlama dili kullanılarak, web ve mobil uygulamalar ise Vue3 ve Kotlin gibi ileri teknolojiler kullanılarak üretilmektedir.

AppMaster.io'nun diğer platformlara göre en önemli avantajlarından biri, yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sağlamasıdır. Ayrıca kullanıcılar, daha fazla esneklik ve kontrol için yürütülebilir ikili dosyalara (İşletme ve İş+ abonelikleri) ve hatta kaynak koduna (Kurumsal abonelik) erişebilir ve uygulamaları şirket içinde barındırabilir. G2 tarafından no-code geliştirme platformlarında yüksek performanslı ve ivme lideri olarak tanınan AppMaster.io, 60.000'den fazla kullanıcıyla sektörde saygı ve tanınma kazanmaya devam ediyor.

AppMaster.io'ya Başlarken

AppMaster.io ile yolculuğunuza başlamak basit, ödüllendirici ve uygun maliyetlidir. Ücretsiz bir hesap oluşturabilir ve platformu hemen keşfetmeye başlayabilirsiniz. Her kullanıcının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için AppMaster.io altı farklı abonelik planı sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz) – yeni kullanıcılar ve platform testleri için idealdir. Başlangıç ​​(aylık 195$) – tüm temel özelliklere sahip giriş seviyesi abonelik. Startup+ (aylık 299 ABD doları) – konteyner başına daha fazla kaynak, daha fazla BP ve endpoints . İş (aylık 955 ABD doları) – birden fazla arka uç mikro hizmeti, ikili dosyalar alma ve şirket içinde barındırma yeteneği. Business+ (1575$/ay) – gelişmiş kullanım durumları için daha fazla kaynak. Kurumsal – büyük projeler için tamamen yapılandırılabilir plan, kaynak kodunu içerir ve en az 1 yıllık sözleşme gerektirir.

AppMaster.io ayrıca startup'lar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler için özel fiyatlandırma ve indirimler sunar. Gereksinimlerinizi karşılayacak özel çözümlerle, no-code uygulama geliştirme yoluyla üretkenliği, yeniliği ve başarıyı teşvik eden benzersiz bir yazılım geliştirme deneyimi bulacaksınız.