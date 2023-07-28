No-Code Platformlar nelerdir?

Kodlama gerektirmeyen platformlar , kodlama becerileri veya teknik altyapıları ne olursa olsun bireylerin bileşenleri görsel olarak bir araya getirerek uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan yazılım geliştirme araçlarıdır. Bu bileşenler, karmaşık uygulamalar ve iş akışları oluşturmak için özelleştirilebilen ve bağlanabilen bir tuval veya çalışma alanına sürüklenip bırakılabilir.

No-code platformlar, geliştirme uzmanlığına olan ihtiyacı önemli ölçüde azaltır ve yazılım çözümleri oluşturma ve dağıtma sürecini kolaylaştırır. Birçok programlama ve teknik engeli ortadan kaldıran no-code platformlar, genellikle vatandaş geliştiriciler olarak anılan kişilere, kendi özel iş ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme, kuruluşlar içinde verimliliği ve üretkenliği artırma olanağı tanır. İster manuel görevleri otomatikleştirin, ister etkileşimli panolar oluşturun veya tam teşekküllü web ve mobil uygulamalar geliştirin, no-code platformlar, işletmelerin yazılım geliştirmeye yaklaşımını yeniden şekillendirdi.

İş Süreçleri Otomasyonu için No-Code Platformları Kullanmanın Avantajları

No-code platformlar, işletmeler arasında tanınırlık kazanmış, süreçleri otomatikleştirmek ve dijital dönüşümleri hızlandırmak için sayısız fayda sağlamaktadır. Temel avantajlar şunları içerir:

Azaltılmış Geliştirme Süresi: Sürükle ve bırak arabirimlerini ve önceden oluşturulmuş bileşenleri kullanan no-code platformlar, geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltarak uygulamaların hızlı prototiplenmesini ve devreye alınmasını sağlar. İşletmeler, kendi özel gereksinimlerine göre uyarlanmış özel çözümleri hızlı bir şekilde oluşturup başlatabilir. Daha Düşük Geliştirme Maliyetleri: Nitelikli geliştirme kaynaklarına olan güveni azaltarak, işletmeler geliştirme maliyetlerinden tasarruf edebilir. Citizen geliştiricileri no-code platformlar kullanarak uygulamaları bağımsız olarak oluşturabilir ve sürdürebilir, bu da maliyetli programlama ve BT uzmanlığına olan ihtiyacı büyük ölçüde azaltır. Artan Esneklik ve Çeviklik: İşletmeler büyüyüp geliştikçe gereksinimleri değişebilir. No-code platformlar, uygulamalarda hızlı değişikliklere olanak tanıyarak uyarlanabilirliği kolaylaştırır ve işletmelerin zaman alıcı ve pahalı yeniden geliştirmeye ihtiyaç duymadan süreçleri uyarlamasına ve optimize etmesine olanak tanır. Daha Fazla İşbirliği: No-code platformlar, çeşitli becerilere sahip ekip üyeleri arasında disiplinler arası işbirliğini teşvik eder. Bu araçlar, teknik olmayan çalışanların uygulama tasarımına ve iş akışı optimizasyonuna katkıda bulunabileceği yazılım geliştirme süreçlerini basitleştirerek daha kapsayıcı bir ortamı teşvik eder. Entegrasyon Kolaylığı: No-code platformlar genellikle CRM, ERP veya muhasebe yazılımı gibi popüler üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon seçenekleri sunar. Bu kesintisiz bağlantı, işletmelerin çeşitli hizmetlerden yararlanmasına ve farklı platformlardaki süreçleri otomatikleştirmesine, verimliliği artırmasına ve operasyonları kolaylaştırmasına olanak tanır.

AppMaster: Kesintisiz İş Süreci Otomasyonu için No-Code Bir Platform

AppMaster , operasyonlarını kolaylaştırmak ve karmaşık süreçleri otomatikleştirmek isteyen işletmeler için arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma sürecini basitleştiren güçlü bir kodsuz platformdur. Gereksinimler değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, böylece teknik borcu ortadan kaldıran yenilikçi bir yaklaşım içerir. Bu, her büyüklükteki işletme için daha hızlı geliştirme süreleri ve daha uygun maliyetli bir çözüm sağlar.

Platform, gelişmiş yazılım çözümleri oluşturmaya, geliştirme uzmanlığından bağımsız olarak herkesin erişebilmesi gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Sonuç olarak, AppMaster.io, kullanıcıların önceden programlama bilgisi olmadan kolayca ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasını sağlayan kapsamlı bir dizi özellik sunar. İş süreci otomasyonu için AppMaster kullanmanın önemli avantajlarından bazıları şunlardır:

Muazzam Ölçeklenebilirlik: AppMaster .io, arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI kullanarak uygulamalar oluşturur. Bu platformlar arası uyumluluk, AppMaster ile oluşturulan uygulamaların gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca ölçeklenebilmesini sağlar.

.io, arka uç için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android için Kotlin ve ve IOS için kullanarak uygulamalar oluşturur. Bu platformlar arası uyumluluk, ile oluşturulan uygulamaların gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kolayca ölçeklenebilmesini sağlar. Entegrasyon Kolaylığı: Modern işletmeler, iş akışlarında birden çok sistem ve hizmete güvenir. AppMaster süreçleri otomatikleştirmek ve bu farklı platformlar arasında kesintisiz veri akışını kolaylaştırmak için çeşitli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonu basitleştirir.

Modern işletmeler, iş akışlarında birden çok sistem ve hizmete güvenir. süreçleri otomatikleştirmek ve bu farklı platformlar arasında kesintisiz veri akışını kolaylaştırmak için çeşitli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyonu basitleştirir. Kapsamlı Öğrenme ve Destek Kaynakları: Uygulama geliştirme yolculuğunun tamamı boyunca kullanıcılara rehberlik etmek için AppMaster .io, kapsamlı öğrenme kaynakları ve desteği sağlar. Bu, hem acemilerin hem de deneyimli kullanıcıların karmaşık süreçleri otomatikleştirirken platformun tam potansiyelinden yararlanmalarına yardımcı olur.

AppMaster.io, no-code platformların gücüyle operasyonlarını optimize etmek isteyen işletmeler için mükemmel bir seçimdir. İşletmeler, ölçeklenebilir arka uç sistemlerinden görsel olarak çekici web ve mobil uygulamalara kadar, AppMaster ile otomasyona ulaşabilir, verimliliği artırabilir ve büyümeyi hızlandırabilir.

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AppMaster.io'da Sürükle ve Bırak İşlevselliği

AppMaster.io basitlik ve kullanım kolaylığı düşünülerek tasarlanmıştır ve çok az teknik bilgisi olan veya hiç olmayan kullanıcıların özel uygulamalar oluşturmasını kolaylaştırır. drag-and-drop işlevi, bu kullanıcı deneyiminin merkezinde yer alır ve kullanıcıların web ve mobil uygulama kullanıcı arayüzlerini kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan tasarlamasına olanak tanır.

AppMaster.io ile bir uygulama oluştururken, kullanıcılar yalnızca bir kitaplıktan bileşenleri seçip bunları proje tuvallerine sürükleyerek kullanıcı arabirimi oluşturabilir. Bunlar, arayüz oluşturmak için sıklıkla kullanılan giriş alanlarını, düğmeleri, listeleri, resimleri ve diğer öğeleri içerir. Bileşenler yerleştirildikten sonra, stil ve işlevsellik açısından esneklik sunarak belirli gereksinimlere uyacak şekilde kolayca özelleştirilebilir.

AppMaster.io, bileşenleri standartlaştırarak drag-and-drop işlevselliğini etkinleştirerek, geleneksel geliştirmenin karmaşıklığının ve zaman alıcı yönlerinin çoğunu ortadan kaldırır, her boyuttan ve beceri düzeyinden işletme ve geliştirici için oyun alanını eşitler.

AppMaster for Business Process Automation'ın Temel Özellikleri

AppMaster.io, işletmelerin optimize edilmiş ve ölçeklenebilir web, mobil ve arka uç uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan bir dizi özellik sağlar. Bu özellikler, kuruluşların no-code bir platform kullanarak süreçlerini hızla otomatikleştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. İş süreci otomasyonu için AppMaster.io'nun temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Görsel Veri Modeli ve İş Süreçleri Tasarımı

AppMaster.io ile kullanıcılar, Business Process Designer'ı kullanarak görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir ve iş mantığını tasarlayabilir. Bu, işletmelerin tek bir kod satırı yazmak zorunda kalmadan karmaşık süreçleri tanımlamasına, özel iş akışları oluşturmasına ve uygulamalarının nasıl çalışması gerektiğini belirlemesine olanak tanır.

Arka Uç, Web ve Mobil Uygulama Oluşturma

AppMaster.io, kullanıcıların entegre bir geliştirme ortamında iOS ve Android cihazlar için arka uç hizmetleri, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Geliştiriciler, platformun drag-and-drop işlevselliğini ve görsel tasarım araçlarını kullanarak işletmeleri için kapsamlı yazılım çözümlerini kolayca oluşturabilirler.

API Entegrasyonu ve Yönetimi

AppMaster.io, uygulamaların harici sistemler ve hizmetlerle iletişim kurmasına izin vererek, kullanıcıların REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturmasına olanak tanır. Kuruluşlar, API'leri entegre ederek iş süreçlerini daha fazla otomatikleştirebilir ve mevcut yazılım çözümlerinin yeteneklerini genişletebilir.

Ölçeklenebilir ve Güvenli Altyapı

AppMaster.io ile oluşturulan uygulamalar, yüksek trafiği ve kurumsal düzeyde kullanım durumlarını işlemek için platformun ölçeklenebilir ve güvenli altyapısından yararlanabilir. AppMaster Go ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamalarıyla işletmeler, otomatikleştirilmiş süreçleri için etkileyici ölçeklenebilirlik ve performanstan yararlanabilir.

Özelleştirilebilir Fiyatlandırma Planları

AppMaster.io, yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar çeşitli kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bir dizi fiyatlandırma planı sunar. Ücretsiz hesaplardan tamamen özelleştirilebilir kurumsal planlara kadar seçeneklerle işletmeler, benzersiz gereksinimlerini karşılamak için uygun özelliklerden ve kaynaklardan yararlanabilir.

İş Süreci Otomasyonu için No-Code Platform Kullanım Örnekleri

İş süreci otomasyonu, verimliliği artırmak ve operasyonları kolaylaştırmak için her boyuttan ve sektörden kuruluş tarafından kullanılabilir. AppMaster.io gibi No-code platformlar, bu süreçleri otomatikleştirmeyi her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. İşte iş süreci otomasyonu için no-code platformların nasıl kullanılabileceğine dair bazı örnekler:

Satış ve CRM Otomasyonu

Potansiyel müşteri yönetimi, takipler ve dönüşümler dahil olmak üzere satış sürecini otomatikleştiren özel CRM sistemleri oluşturmak için No-code platformlar kullanılabilir. Satış ekipleri, mevcut sistemlerle entegre olarak boru hatlarını daha iyi yönetebilir, iletişimleri takip edebilir ve performansı gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve sonuç olarak daha fazla gelir elde edebilir.

İnsan kaynakları yönetimi

İnsan kaynakları departmanları, çalışan işe alımını, izin isteklerini, performans incelemelerini vb. yönetmek için özel uygulamalar oluşturarak no-code platformlardan yararlanabilir. Bu süreçleri otomatikleştirerek, İK uzmanları zamandan tasarruf edebilir ve daha stratejik görevlere odaklanabilir.

Proje Yönetimi ve İşbirliği

Bir kuruluşun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış proje yönetimi ve ekip işbirliği araçları geliştirmek için No-code platformlar kullanılabilir. İşletmeler, kaynak tahsisi, ilerleme takibi ve ekip iletişimi gibi görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırabilir ve personeli arasında daha iyi işbirliğini teşvik edebilir.

Envanter ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri ve envanter yönetimi uygulamaları, no-code platformlar kullanılarak oluşturulabilir ve işletmelerin envanter düzeylerini izlemesine, gönderileri takip etmesine ve verimliliği artırmak için veriye dayalı kararlar almasına olanak tanır. Kuruluşlar, bu süreçleri otomatikleştirerek manuel işleri azaltabilir ve hataları en aza indirerek genel tedarik zincirlerini optimize etmeye yardımcı olabilir.

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Müşteri Destek Otomasyonu

No-code platformlar, işletmeleri sohbet botları, çağrı sistemleri ve bilgi tabanları ile donatılmış müşteri destek uygulamaları geliştirme konusunda güçlendirebilir. Bu araçlar, ekiplerin çağrıları daha etkin bir şekilde yönetmesini ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasını sağlayarak müşteri destek sürecini kolaylaştırabilir.

Bu kullanım örneklerinin gösterdiği gibi, AppMaster.io gibi no-code platformlar, süreçlerini düzene sokmak ve otomatikleştirmek isteyen işletmeler için güçlü bir çözüm sunar. Kuruluşlar, platformun drag-and-drop işlevinden ve güçlü özellik setinden yararlanarak, benzersiz ihtiyaçlarına göre uyarlanmış kapsamlı, ölçeklenebilir ve verimli uygulamalar oluşturabilir ve sonuç olarak iş büyümesini ve başarısını artırabilir.

No-Code Platformlara Geçiş ve AppMaster Başlama

İş süreci otomasyonu için no-code bir platforma geçmek, kuruluşunuz için oyunun kurallarını değiştiren bir hareket olabilir. AppMaster.io gibi no-code platformlar, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların bile karmaşık uygulamalar oluşturmasını sağlayan kullanımı kolay araçlarla iş süreçlerinizi düzene sokabilir ve genel verimliliği artırabilir. Kuruluşunuzu AppMaster gibi no-code platformlara geçirmek istiyorsanız, şu şekilde başlayabilirsiniz:

Otomasyon Gerektiren İş Süreçlerinizi Belirleyin: no-code bir platforma geçişin ilk adımı, otomasyondan en çok hangi iş süreçlerinin yararlandığını belirlemektir. Tekrarlayan, zaman alan veya önemli ölçüde manuel çalışma içeren süreçleri arayın. Bunlar no-code bir çözüm kullanılarak otomatikleştirilmek için başlıca adaylardır. Bu tür işlemlere örnek olarak veri girişi, rapor oluşturma, envanter yönetimi, müşteri desteği bilet oluşturma ve sipariş işleme dahildir. No-Code Platform Seçeneklerini Değerlendirin: Piyasada bulunan çeşitli no-code platformlarla, seçeneklerinizi değerlendirmek ve kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmek çok önemlidir. Bu kararı verirken bütçenizi, teknik uzmanlık düzeyinizi, entegrasyon gereksinimlerinizi ve ölçeklenebilirliği göz önünde bulundurun. AppMaster , küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap edebilen güçlü, uygun maliyetli no-code bir platform arayan işletmeler için mükemmel bir seçimdir. AppMaster .io'yu Kullanmaya Başlayın: AppMaster kullanmaya başlamak için ücretsiz bir hesap için kaydolun. Bu hesapla AppMaster platformunu keşfedebilir, eğitimlere ve öğrenme kaynaklarına erişebilir ve ilk uygulamanızı oluşturabilirsiniz. Gereksinimleriniz arttıkça, ek özellikler ve kaynaklar sunan uygun fiyatlı abonelik planları arasından seçim yapabilirsiniz. AppMaster Startup (ayda 195$) ve Startup+ (ayda 299$) ile Business (ayda 955$) ve Business+ (ayda 1575$) arasında farklı kuruluş boyutlarına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli planların yanı sıra özelleştirilmiş Kurumsal çözümler sunar. Platformu Öğrenin ve İlk Uygulamanızı Oluşturun: Bir hesaba kaydolduktan sonra, platformun özellikleri ve araçları hakkında bilgi edinmek için biraz zaman ayırın. AppMaster başlamanıza yardımcı olmak için belgeler, video eğitimleri ve örnek projeler dahil olmak üzere bir dizi öğrenme materyali sağlar. Kendinizi güvende hissettiğinizde, veri modelleri, iş mantığı, REST API ve WSS Uç Noktaları tasarlamak için AppMaster drag-and-drop arabirimini ve görsel araçlarını kullanarak ilk uygulamanızı oluşturun. Test Edin ve Yineleyin: Herhangi bir yazılım çözümünde olduğu gibi, uygulamalarınızı kuruluşunuzda uygulamadan önce kapsamlı bir şekilde test etmek çok önemlidir. AppMaster uygulamalarınızın amaçlanan şekilde çalışmasını ve gereksinimlerinizi karşılamasını sağlayarak uygulamalarınızı devreye almayı ve test etmeyi kolaylaştırır. Uygulamalarınızı yinelemeli olarak geliştirmek için testten elde edilen geri bildirimleri kullanın. AppMaster no-code platformu, uygulamaları güncellemeyi ve her değişiklikte kaynak kodunu yeniden oluşturmayı kolaylaştırarak teknik borcu azaltır ve uygulamalarınızı güncel tutar. Kuruluşunuzda Otomatik Süreçleri Uygulayın: Uygulamanızı oluşturduktan, test ettikten ve mükemmelleştirdikten sonra, bunu kuruluşunuz içinde uygulama zamanı. Ekibinize yeni otomatikleştirilmiş süreçlerinizi tanıtın, gerekli eğitimleri sağlayın ve kolaylaştırılmış operasyonların avantajlarından yararlanmaya başlayın. Süreçlerinizi Sürekli İyileştirin ve Optimize Edin: İş süreci otomasyonu ilk uygulama ile bitmez. Verimliliği daha da artırmak için süreçlerinizi sürekli olarak değerlendirin ve optimize edin. AppMaster no-code platformu, iş ihtiyaçlarınız geliştikçe uygulamalarınızda hızlı ve kolay bir şekilde değişiklik yapmanızı sağlayarak kuruluşunuzun çevik ve rekabetçi kalmasını sağlar.

Bu adımları uygulayarak, kuruluşunuzu iş süreci otomasyonu için AppMaster.io gibi no-code bir platform kullanmaya başarıyla geçirebilirsiniz. Sonuç, artan verimlilik, azalan insan hataları ve genel iş büyümesi olacaktır.