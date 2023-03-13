Google Play Store dünya genelindeki kullanıcılara sunulan 2,8 milyondan fazla uygulamayla dünyanın en büyük ve en popüler uygulama dağıtım platformudur. Uygulamanızı geniş bir kitleye dağıtmak isteyen bir geliştiriciyseniz, Play Store başlamak için mükemmel bir yerdir. Ancak, özellikle uygulama geliştirmede yeniyseniz, uygulamanızı Play Store'a gönderme süreci karmaşık ve göz korkutucu olabilir. Bu makalede, 2023'te uygulamanızı Google Play Store nasıl göndereceğinizle ilgili adım adım bir kılavuz sağlayacağız. Bir geliştirici hesabı oluşturmaktan uygulama listelemenizi optimize etmeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi ele alacağız. uygulamanızı milyonlarca potansiyel kullanıcıya ulaştırmayı bilin. İster deneyimli bir uygulama geliştiricisi olun ister yeni başlıyor olun, bu kılavuz, Play Store gönderim sürecinde güvenle ve kolayca gezinmenize yardımcı olacaktır.

Uygulamanızı Google Play Store nasıl gönderirsiniz?

Özellikle yeni bir geliştiriciyseniz, uygulamanızı Google Play Store göndermek karmaşık bir süreç olabilir. Ancak birkaç temel adımı izleyerek, uygulamanızın Play Store'da başarıyla yayınlanmasını ve milyonlarca kullanıcıya sunulmasını sağlayabilirsiniz.

İlk olarak, bir Google hesabı oluşturmayı, geliştirici olarak kaydolmayı ve şartlar ve koşulları kabul etmeyi içeren basit bir işlem olan bir Google Geliştirici Hesabı oluşturmanız gerekir. Bir geliştirici hesabınız olduğunda, uygulamanızın girişini yöneteceğiniz ve performansını izleyeceğiniz Google Play Console'a erişebileceksiniz.

Uygulamanızı göndermeden önce, kapsamlı bir şekilde test edildiğinden ve hata, kilitlenme ve diğer sorunlardan arınmış olduğundan emin olmanız gerekir. Ayrıca, uygulamanızın Play Store yönergelerine ve politikalarına uyduğundan emin olmanız gerekir.

Ardından, uygulamanızın özelliklerini doğru bir şekilde açıklayan ve kullanıcılara ondan ne bekleyebilecekleri konusunda net bir fikir veren bir uygulama listesi oluşturmanız gerekir. Uygulama girişiniz ekran görüntüleri, videolar ve ayrıntılı bir uygulama açıklaması içermelidir.

Uygulama listenizi oluşturduktan sonra, uygulamanızı Play Console'a yüklemeniz gerekir. Bu işlem sırasında, uygulamanız hakkında adı, kategorisi ve fiyatı gibi bilgiler sağlarsınız.

Uygulamanızı yükledikten sonra hemen yayınlamayı veya bir yayın tarihi planlamayı seçebilirsiniz. Uygulamanızı hemen yayınlamayı seçerseniz birkaç saat içinde Play Store'da kullanıma sunulacaktır. Ancak, bir çıkış tarihi planlarsanız, uygulamanız belirtilen saatte Play Store'da kullanıma sunulacaktır.

Uygulamanızı Google Play Store gönderme işleminin, uygulamanızın karmaşıklığına ve inceleme sürecine bağlı olarak birkaç saat veya birkaç gün sürebileceğini unutmamak önemlidir. Ancak bu adımları izleyerek uygulamanızın Play Store'da başarıyla yayınlanmasını ve milyonlarca potansiyel kullanıcıya sunulmasını sağlayabilirsiniz.

Bir uygulamanın yayınlanması ne kadar sürer?

Google Play Store bir uygulamanın yayınlanma süresi birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. İlk olarak, Play Store'un kurallarına ve politikalarına uyduğundan emin olmak için uygulamanın bir inceleme sürecinden geçmesi gerekir. İnceleme süreci, uygulamanın karmaşıklığına ve incelenen uygulamaların hacmine bağlı olarak genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer.

Uygulama onaylandıktan sonra Play Store'da kullanıma sunulması birkaç saat sürebilir. Bunun nedeni, uygulamanın işlenmesi ve dünya çapındaki çeşitli sunuculara dağıtılması gerekmesidir. Ancak, bazı ek faktörler bir uygulamanın yayınlanması için gereken süreyi etkileyebilir. Örneğin, uygulamanın kodu veya içeriğiyle ilgili herhangi bir sorun varsa, uygulamanın onaylanması daha uzun sürebilir. Benzer şekilde, ödeme veya doğrulama sorunları gibi geliştirici hesabınızla ilgili sorunlar yayınlama sürecini geciktirebilir.

Genel olarak, Google Play Store bir uygulama yayınlama süreci birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Zamanında yayınlanmasını sağlamak için uygulamanızı kapsamlı bir şekilde test etmeniz, Play Store yönergelerine uyduğundan emin olmanız ve gönderim sürecinde doğru ve eksiksiz bilgiler sağlamanız çok önemlidir.

Google tarafından reddedilmenin yaygın nedenleri

Google'ın inceleme sürecinde bir uygulamayı reddetmesinin birkaç yaygın nedeni vardır. İşte en yaygın nedenlerden bazıları:

Google Play politikalarının ihlali : Uygunsuz içerik, kötü amaçlı yazılım veya aldatıcı davranış gibi Play Store politikalarını ihlal eden uygulamaların reddedilme olasılığı yüksektir. Uygulamanızı göndermeden önce Play Store politikalarını incelediğinizden ve bunlara uyduğunuzdan emin olun.

: Uygunsuz içerik, kötü amaçlı yazılım veya aldatıcı davranış gibi Play Store politikalarını ihlal eden uygulamaların reddedilme olasılığı yüksektir. Uygulamanızı göndermeden önce Play Store politikalarını incelediğinizden ve bunlara uyduğunuzdan emin olun. Teknik sorunlar : Hatalar, çökmeler veya performans sorunları gibi teknik sorunları olan uygulamalar reddedilebilir. İstikrarlı ve işlevsel olduğundan emin olmak için uygulamanızı göndermeden önce kapsamlı bir şekilde test etmeniz önemlidir.

: Hatalar, çökmeler veya performans sorunları gibi teknik sorunları olan uygulamalar reddedilebilir. İstikrarlı ve işlevsel olduğundan emin olmak için uygulamanızı göndermeden önce kapsamlı bir şekilde test etmeniz önemlidir. Eksik veya yanlış bilgi : Yanıltıcı uygulama açıklaması gibi eksik veya yanlış bilgilere sahip uygulamalar reddedilebilir. Gönderim sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi verdiğinizden emin olun.

: Yanıltıcı uygulama açıklaması gibi eksik veya yanlış bilgilere sahip uygulamalar reddedilebilir. Gönderim sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi verdiğinizden emin olun. Telif hakkı ihlali : Telif hakkıyla korunan resimleri veya müziği izinsiz kullanmak gibi başkalarının telif hakkını ihlal eden uygulamalar reddedilebilir.

: Telif hakkıyla korunan resimleri veya müziği izinsiz kullanmak gibi başkalarının telif hakkını ihlal eden uygulamalar reddedilebilir. Kimliğe bürünme : Başka bir uygulamanın, markanın veya varlığın kimliğine bürünen uygulamalar reddedilebilir. Uygulamanızın benzersiz bir adı ve markası olduğundan emin olun.

: Başka bir uygulamanın, markanın veya varlığın kimliğine bürünen uygulamalar reddedilebilir. Uygulamanızın benzersiz bir adı ve markası olduğundan emin olun. Kötü kullanıcı deneyimi : Kafa karıştırıcı gezinme veya aşırı reklamlar gibi kötü bir kullanıcı deneyimi sağlayan uygulamalar reddedilebilir.

: Kafa karıştırıcı gezinme veya aşırı reklamlar gibi kötü bir kullanıcı deneyimi sağlayan uygulamalar reddedilebilir. Hassas izinlerin onaylanmamış kullanımı : Kullanıcının konumuna veya kişilerine erişim gibi hassas izinler gerektiren uygulamalar Google tarafından onaylanmalıdır. Gönderim sürecinde uygulamanızın neden bu izinlere ihtiyaç duyduğuna dair net bir açıklama sağladığınızdan emin olun.

Bu yaygın hatalardan kaçınarak ve Play Store yönergelerine ve politikalarına bağlı kalarak, uygulamanızın Play Store'da onaylanıp yayınlanma şansını artırabilirsiniz.

Son düşünceler

Sonuç olarak, uygulamanızı Google Play Store göndermek, onu dünya çapında milyonlarca kullanıcının kullanımına sunmak için çok önemli bir adımdır. Süreç göz korkutucu görünse de, bu makalede açıklanan temel adımları uygulamanızın Play Store'da başarıyla yayınlanmasını sağlar.

Bir Google Geliştirici Hesabı oluşturmayı, uygulamanızı kapsamlı bir şekilde test etmeyi ve Play Store yönergeleri ve politikalarına uygun olduğundan emin olmayı unutmayın. Doğru ve ayrıntılı bir uygulama listesi oluşturun ve uygulamanızı Play Console'a yükleyin. Son olarak, uygulamanızın onaylanması ve yayınlanması birkaç gün sürebileceğinden inceleme sürecinde sabırlı olun. Yaygın hatalardan kaçınarak, başvuru sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi vererek, uygulamanızın onaylanma ve daha geniş bir kitleye ulaşma şansınızı artırabilirsiniz.

SSS

Google Play Store nedir?

Google Play Store kullanıcıların Android cihazlar için uygulamalara, oyunlara, müziklere, filmlere ve diğer dijital içeriğe göz atıp indirebildiği çevrimiçi bir platformdur.

Uygulamamı Google Play Store göndermek için neye ihtiyacım var?

Uygulamanızı Google Play Store göndermek için bir Google Geliştirici Hesabı oluşturmanız, uygulamanızı kapsamlı bir şekilde test etmeniz ve Play Store yönergelerine ve politikalarına uygun olduğundan emin olmanız gerekir.

Bir uygulamayı Google Play Store göndermenin maliyeti nedir?

Google Play Store uygulama göndermenizi sağlayan bir Google Geliştirici Hesabı oluşturmak için bir kereye mahsus 25 ABD doları tutarında bir kayıt ücreti vardır.

Bir uygulamanın Google Play Store yayınlanması ne kadar sürer?

Bir uygulamanın Google Play Store yayınlanması için gereken süre değişebilir, ancak genellikle birkaç saatten birkaç güne kadar sürer. İnceleme süreci ve uygulama dağıtımı, yayınlanma süresini etkileyebilir.

Google Play Store bir uygulamayı reddetmesinin yaygın nedenlerinden bazıları nelerdir?

Google Play Store bir uygulamayı reddetmesinin yaygın nedenleri arasında Play Store politikalarının ihlali, teknik sorunlar, eksik veya yanlış bilgiler, telif hakkı ihlali, kimliğe bürünme, zayıf kullanıcı deneyimi ve hassas izinlerin onaylanmamış kullanımı yer alır.

Uygulamamın Google Play Store onaylanma şansını nasıl artırabilirim?

Uygulamanızı kapsamlı bir şekilde test ederek, gönderim sürecinde doğru ve eksiksiz bilgiler sağlayarak, Play Store politikalarına ve yönergelerine bağlı kalarak ve yaygın hatalardan kaçınarak uygulamanızın onaylanma şansınızı artırabilirsiniz.