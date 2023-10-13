Заполнение учетных данных

В сфере аутентификации пользователей Credential Stuffing представляет собой угрозу кибербезопасности, которая включает в себя автоматическое внедрение украденных или скомпрометированных учетных данных имени пользователя и пароля (собранных из различных источников, таких как утечки данных, фишинговые атаки или сбросы паролей) в логин целевого приложения. интерфейс в попытке обманным путем получить доступ к учетным записям пользователей. Этот метод кибератаки использует широко распространенную практику повторного использования паролей, при которой пользователи повторно используют одни и те же комбинации имени пользователя и пароля в нескольких онлайн-сервисах, что приводит к усилению рисков после утечки данных.

Согласно последним статистическим данным, более 80% утечек данных связаны с использованием украденных или слабых учетных данных, что свидетельствует о распространенности атак с подстановкой учетных данных в сфере киберугроз. Списки учетных данных часто распространяются и продаются в даркнете и содержат миллиарды открытых учетных данных. Кроме того, злоумышленники часто используют ботнеты и различные инструменты для автоматизации и ускорения процесса входа в систему, что позволяет им одновременно атаковать огромное количество приложений.

В контексте AppMaster — платформы no-code для серверных, веб- и мобильных приложений — поддержание надежных механизмов безопасности и аутентификации пользователей имеет первостепенное значение. Поскольку платформа автоматизирует большую часть процесса разработки, крайне важно обеспечить, чтобы приложения, созданные с помощью AppMaster, реализовали защиту от подстановки учетных данных, а также других векторов атак, чтобы защитить пользовательские данные и поддерживать общую целостность приложения.

Для снижения риска атак с подстановкой учетных данных, нацеленных на приложение AppMaster, можно использовать несколько стратегий. К ним относятся, помимо прочего, следующее:

1. Обеспечение соблюдения политики надежных паролей. Требование к пользователям использования сложных, уникальных комбинаций паролей усложняет взлом учетных записей злоумышленникам. Комбинирование букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов, а также установление минимальной длины пароля может усложнить алгоритмы подбора учетных данных.

2. Внедрение многофакторной аутентификации (MFA): MFA улучшает процесс аутентификации, требуя от пользователей предоставления как минимум двух различных форм доказательств для проверки их личности, например, что-то, что у них есть (например, физический токен, смартфон), что-то они знают (например, пароль, PIN-код или кодовую фразу) или что-то, чем они являются (например, биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, распознавание лица или голоса). MFA значительно снижает вероятность несанкционированного доступа из-за подстановки учетных данных, поскольку для успешного взлома учетной записи злоумышленникам потребуются как правильные учетные данные, так и дополнительная форма идентификации.

3. Использование механизмов ограничения скорости. Регулирование попыток входа в систему может ограничить скорость, с которой злоумышленник может выполнить подстановку учетных данных. Мониторинг количества неудачных попыток входа в систему или введение задержки между последовательными попытками могут снизить риск автоматических атак. Кроме того, использование CAPTCHA может помочь идентифицировать и предотвратить выполнение ботами таких атак методом перебора.

4. Мониторинг подозрительных шаблонов входа в систему. Анализ шаблонов поведения при входе в систему, таких как данные геолокации или IP-адреса, может помочь обнаружить необычные действия, указывающие на попытку подстановки учетных данных. Реализация политики блокировки учетной записи после определенного количества неудачных попыток входа в систему также может обеспечить дополнительный уровень защиты, хотя для этого требуется точный мониторинг, чтобы предотвратить запуск ненужных блокировок для законных пользователей.

5. Поощрение использования менеджеров паролей. Содействие внедрению надежных и безопасных менеджеров паролей может помочь пользователям создавать и хранить уникальные сложные пароли для каждой используемой ими онлайн-службы, снижая потенциальное воздействие атак с подстановкой учетных данных.

AppMaster стремится облегчить создание безопасных и масштабируемых приложений за счет интеграции надежных функций аутентификации пользователей, таких как политики надежных паролей, MFA и ограничение скорости. Кроме того, приложения, созданные с помощью AppMaster, могут работать с базами данных, совместимыми с Postgresql, что обеспечивает безопасное хранение и управление конфиденциальными пользовательскими данными. Включая эти меры в процесс разработки приложений, AppMaster пытается защитить клиентов и конечных пользователей от растущей угрозы подстановки учетных данных, сохраняя при этом удобство и эффективность своей платформы no-code.