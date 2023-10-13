Федеративная идентификация в контексте аутентификации пользователей относится к методу связывания и управления цифровыми удостоверениями и учетными данными аутентификации пользователей на различных веб-сайтах, приложениях и сетевых платформах. Это обеспечивает беспрепятственный и безопасный обмен профилями пользователей, атрибутами и другой соответствующей информацией между отдельными доменами, которые являются частью федерации. Системы федеративного управления идентификацией (FIM) помогают предприятиям и поставщикам услуг упростить аутентификацию и авторизацию пользователей, одновременно снижая нагрузку на обработку нескольких учетных записей и запоминание многочисленных паролей для своих пользователей, тем самым повышая удобство работы пользователей.

Поскольку цифровая сфера продолжает развиваться и расширяться, необходимость управления несколькими личностями стала более важной, чем когда-либо. Растущее число приложений и служб требует от пользователей ведения отдельных учетных записей и учетных данных для аутентификации, что может привести к утомлению паролей, снижению производительности и нарушению безопасности. Согласно исследованию Ponemon Institute, 51% ИТ-специалистов считают, что риск взлома безопасности, связанного с паролем, высок, а средняя стоимость одной потерянной или украденной записи в 2021 году составит 164 доллара.

Для решения этих проблем Federated Identity Management предлагает мощное решение как для пользователей, так и для поставщиков услуг. Благодаря реализации механизма единого входа (SSO) пользователи могут аутентифицировать себя в нескольких приложениях и службах, войдя в систему только один раз, используя один набор учетных данных. Это не только обеспечивает бесперебойную и последовательную работу пользователя, но также снижает риск несанкционированного доступа и других связанных с этим угроз безопасности, поскольку пользователи с меньшей вероятностью будут прибегать к небезопасным методам, таким как повторное использование паролей.

Федеративную идентификацию можно реализовать с помощью различных открытых стандартов и протоколов, таких как язык разметки утверждений безопасности (SAML), OAuth и OpenID Connect, которые обеспечивают основу для безопасного обмена данными аутентификации и авторизации. Эти протоколы определяют, как взаимодействуют поставщики удостоверений (IdP) и поставщики услуг (SP), позволяя им устанавливать доверительные отношения и обмениваться информацией о пользователях.

Например, пользователь может войти в стороннюю службу, например в социальную сеть или электронную почту, используя свои существующие учетные данные от доверенного поставщика удостоверений, такого как Google или Facebook. В этом сценарии сторонняя служба, выступающая в качестве поставщика услуг, полагается на IdP для проверки подлинности пользователя и предоставления доступа к приложению без необходимости выполнения дополнительных шагов регистрации или аутентификации. Пользователь получает выгоду от упрощенного процесса входа в систему, сохраняя при этом контроль над личной информацией, передаваемой между SP и IdP.

AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность федеративного управления идентификацией для разработки современных приложений. Платформа позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API-интерфейсы REST и конечные точки WSS, которые обеспечивают безопасную и эффективную федерацию удостоверений в различных приложениях и службах. Включая надежные возможности FIM в свои серверные приложения, AppMaster позволяет предприятиям и разработчикам предлагать своим пользователям более высокий уровень безопасности и улучшенный пользовательский опыт.

Используя комплексную интегрированную среду разработки (IDE) AppMaster, компании и разработчики могут создавать масштабируемые и безопасные серверные части, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения, поддерживающие федеративную идентификацию. С помощью приложений, созданных AppMaster, компании могут обеспечить плавное и эффективное управление идентификацией на различных платформах, взаимодействующих через открытые протоколы, такие как SAML, OAuth и OpenID Connect.

Благодаря платформе AppMaster внедрение Federated Identity Management становится более простым и экономически эффективным процессом, устраняя при этом техническую задолженность за счет автоматической генерации кода и регенерации приложений. Следовательно, организации любого размера могут предоставить своим пользователям беспрепятственный и безопасный процесс аутентификации, снижая риски, связанные с утомляемостью паролями, и поддерживая более высокий уровень безопасности и конфиденциальности для своих клиентов.

В конечном счете, Federated Identity Management является важным компонентом разработки современных приложений, упрощающим аутентификацию и авторизацию пользователей и повышающим общую безопасность. Используя платформу AppMaster no-code, компании и разработчики могут быстро включить Federated Identity Management в свои цифровые решения и обеспечить улучшенный пользовательский опыт, подкрепленный надежной безопасностью и масштабируемостью.