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Федеративная идентификация

13, окт. 2023

Федеративная идентификация в контексте аутентификации пользователей относится к методу связывания и управления цифровыми удостоверениями и учетными данными аутентификации пользователей на различных веб-сайтах, приложениях и сетевых платформах. Это обеспечивает беспрепятственный и безопасный обмен профилями пользователей, атрибутами и другой соответствующей информацией между отдельными доменами, которые являются частью федерации. Системы федеративного управления идентификацией (FIM) помогают предприятиям и поставщикам услуг упростить аутентификацию и авторизацию пользователей, одновременно снижая нагрузку на обработку нескольких учетных записей и запоминание многочисленных паролей для своих пользователей, тем самым повышая удобство работы пользователей.

Поскольку цифровая сфера продолжает развиваться и расширяться, необходимость управления несколькими личностями стала более важной, чем когда-либо. Растущее число приложений и служб требует от пользователей ведения отдельных учетных записей и учетных данных для аутентификации, что может привести к утомлению паролей, снижению производительности и нарушению безопасности. Согласно исследованию Ponemon Institute, 51% ИТ-специалистов считают, что риск взлома безопасности, связанного с паролем, высок, а средняя стоимость одной потерянной или украденной записи в 2021 году составит 164 доллара.

Для решения этих проблем Federated Identity Management предлагает мощное решение как для пользователей, так и для поставщиков услуг. Благодаря реализации механизма единого входа (SSO) пользователи могут аутентифицировать себя в нескольких приложениях и службах, войдя в систему только один раз, используя один набор учетных данных. Это не только обеспечивает бесперебойную и последовательную работу пользователя, но также снижает риск несанкционированного доступа и других связанных с этим угроз безопасности, поскольку пользователи с меньшей вероятностью будут прибегать к небезопасным методам, таким как повторное использование паролей.

Федеративную идентификацию можно реализовать с помощью различных открытых стандартов и протоколов, таких как язык разметки утверждений безопасности (SAML), OAuth и OpenID Connect, которые обеспечивают основу для безопасного обмена данными аутентификации и авторизации. Эти протоколы определяют, как взаимодействуют поставщики удостоверений (IdP) и поставщики услуг (SP), позволяя им устанавливать доверительные отношения и обмениваться информацией о пользователях.

Например, пользователь может войти в стороннюю службу, например в социальную сеть или электронную почту, используя свои существующие учетные данные от доверенного поставщика удостоверений, такого как Google или Facebook. В этом сценарии сторонняя служба, выступающая в качестве поставщика услуг, полагается на IdP для проверки подлинности пользователя и предоставления доступа к приложению без необходимости выполнения дополнительных шагов регистрации или аутентификации. Пользователь получает выгоду от упрощенного процесса входа в систему, сохраняя при этом контроль над личной информацией, передаваемой между SP и IdP.

AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для создания серверных, веб- и мобильных приложений, признает важность федеративного управления идентификацией для разработки современных приложений. Платформа позволяет клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-логику, API-интерфейсы REST и конечные точки WSS, которые обеспечивают безопасную и эффективную федерацию удостоверений в различных приложениях и службах. Включая надежные возможности FIM в свои серверные приложения, AppMaster позволяет предприятиям и разработчикам предлагать своим пользователям более высокий уровень безопасности и улучшенный пользовательский опыт.

Используя комплексную интегрированную среду разработки (IDE) AppMaster, компании и разработчики могут создавать масштабируемые и безопасные серверные части, веб-сайты, клиентские порталы и собственные мобильные приложения, поддерживающие федеративную идентификацию. С помощью приложений, созданных AppMaster, компании могут обеспечить плавное и эффективное управление идентификацией на различных платформах, взаимодействующих через открытые протоколы, такие как SAML, OAuth и OpenID Connect.

Благодаря платформе AppMaster внедрение Federated Identity Management становится более простым и экономически эффективным процессом, устраняя при этом техническую задолженность за счет автоматической генерации кода и регенерации приложений. Следовательно, организации любого размера могут предоставить своим пользователям беспрепятственный и безопасный процесс аутентификации, снижая риски, связанные с утомляемостью паролями, и поддерживая более высокий уровень безопасности и конфиденциальности для своих клиентов.

В конечном счете, Federated Identity Management является важным компонентом разработки современных приложений, упрощающим аутентификацию и авторизацию пользователей и повышающим общую безопасность. Используя платформу AppMaster no-code, компании и разработчики могут быстро включить Federated Identity Management в свои цифровые решения и обеспечить улучшенный пользовательский опыт, подкрепленный надежной безопасностью и масштабируемостью.

Изучите больше терминов:
Авторизация Биометрические данные Выход Двухфакторная аутентификация (2FA) Единый вход (SSO) Имя пользователя Неявное предоставление Одноразовый пароль на основе времени (TOTP) Поставщик удостоверений (IdP) Предоставление кода авторизации Проверка личности Сеанс Токен аутентификации Управление доступом на основе ролей (RBAC) Фактор аутентификации Язык разметки утверждений безопасности (SAML)

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