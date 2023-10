Riempimento di credenziali

Nell'ambito dell'autenticazione degli utenti, il Credential Stuffing è una minaccia alla sicurezza informatica che comporta l'inserimento automatizzato di credenziali di nome utente e password rubate o compromesse (raccolte da una varietà di fonti come violazioni di dati, attacchi di phishing o dump di password) nell'accesso di un'applicazione di destinazione. interfaccia nel tentativo di ottenere l'accesso fraudolento agli account degli utenti. Questa tecnica di attacco informatico sfrutta la pratica diffusa del riutilizzo delle password, in base alla quale gli utenti riciclano le stesse combinazioni di nome utente e password su più servizi online, con conseguenti rischi amplificati a seguito di un evento di violazione dei dati.

Secondo recenti statistiche, oltre l’80% delle violazioni dei dati comporta l’utilizzo di credenziali rubate o deboli, dimostrando la prevalenza degli attacchi di Credential Stuffing nel panorama delle minacce informatiche. Gli elenchi di credenziali vengono spesso distribuiti e venduti sul dark web e comprendono miliardi di credenziali esposte. Inoltre, gli aggressori utilizzano spesso botnet e vari strumenti per automatizzare e accelerare il processo di accesso, consentendo loro di prendere di mira un vasto numero di applicazioni contemporaneamente.

Nel contesto di AppMaster, la piattaforma no-code per applicazioni backend, web e mobili, mantenere solidi meccanismi di sicurezza e autenticazione degli utenti è di fondamentale importanza. Poiché la piattaforma automatizza la maggior parte del processo di sviluppo, è fondamentale garantire che le applicazioni generate da AppMaster implementino misure di protezione contro il Credential Stuffing e altri vettori di attacco, per proteggere i dati degli utenti e mantenere l'integrità complessiva dell'applicazione.

È possibile adottare diverse strategie per mitigare il rischio di attacchi di Credential Stuffing che prendono di mira un'applicazione AppMaster. Questi includono, ma non sono limitati a, quanto segue:

1. Applicazione di policy per password complesse: richiedere agli utenti di adottare combinazioni di password complesse e univoche rende più difficile per gli aggressori compromettere gli account. La combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali, nonché l'imposizione di una lunghezza minima per la password, possono aumentare la difficoltà degli algoritmi di identificazione delle credenziali.

2. Implementazione dell'autenticazione a più fattori (MFA): la MFA migliora il processo di autenticazione richiedendo agli utenti di fornire almeno due forme distinte di prova per verificare la propria identità, come qualcosa che hanno (ad esempio, un token fisico, uno smartphone), qualcosa conoscono (ad esempio, una password, un PIN o una passphrase) o qualcosa che conoscono (ad esempio, dati biometrici come impronte digitali, riconoscimento facciale o vocale). L'MFA riduce significativamente la probabilità di accesso non autorizzato dovuto al Credential Stuffing, poiché gli aggressori richiederebbero sia le credenziali corrette sia un'ulteriore forma di identificazione per compromettere con successo un account.

3. Utilizzo di meccanismi di limitazione della velocità: la limitazione dei tentativi di accesso può limitare la velocità con cui un utente malintenzionato può eseguire Credential Stuffing. Monitorare il numero di tentativi di accesso non riusciti o introdurre un ritardo tra tentativi consecutivi può mitigare il rischio di attacchi automatizzati. Inoltre, l’utilizzo dei CAPTCHA può aiutare a identificare e impedire ai bot di eseguire questi attacchi di forza bruta.

4. Monitoraggio di modelli di accesso sospetti: l'analisi di modelli nei comportamenti di accesso, come la geolocalizzazione o i dati dell'indirizzo IP, può aiutare a rilevare attività insolite indicative di un tentativo di Credential Stuffing. Anche l’implementazione di una policy di blocco dell’account dopo un numero specifico di tentativi di accesso non riusciti può fornire un ulteriore livello di protezione, sebbene ciò richieda un monitoraggio accurato per evitare l’attivazione di blocchi non necessari per gli utenti legittimi.

5. Incoraggiare l’uso di gestori di password: promuovere l’adozione di gestori di password affidabili e sicuri può aiutare gli utenti a generare e archiviare password uniche e complesse per ogni servizio online che utilizzano, riducendo il potenziale impatto degli attacchi di Credential Stuffing.

AppMaster mira a facilitare la creazione di applicazioni sicure e scalabili integrando robuste funzionalità di autenticazione degli utenti, come policy password complesse, MFA e limitazione della velocità. Inoltre, le applicazioni generate da AppMaster sono predisposte per funzionare con database compatibili con Postgresql per garantire l'archiviazione e la gestione sicure dei dati sensibili degli utenti. Incorporando queste misure nel processo di sviluppo dell'applicazione, AppMaster si impegna a proteggere i clienti e gli utenti finali dalla crescente minaccia del Credential Stuffing, pur mantenendo la comodità e l'efficienza della sua piattaforma no-code.