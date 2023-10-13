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Неявное предоставление

13, окт. 2023

Неявное предоставление — это тип потока авторизации в OAuth 2.0, широко используемой платформе для аутентификации и авторизации пользователей. Он разработан специально для одностраничных приложений (SPA) и клиентских веб-приложений, которые полностью запускаются в браузере пользователя. Его цель — дать возможность этим приложениям получать токены доступа непосредственно с сервера авторизации без необходимости отдельного запроса, предоставляя им необходимые разрешения на доступ к защищенным ресурсам от имени пользователя.

Первоначально представленный как более простая альтернатива потоку кода авторизации для приложений JavaScript, неявное предоставление имеет некоторые ограничения безопасности. С появлением новых, более безопасных потоков, специально предназначенных для SPA и клиентских приложений, таких как поток ключа подтверждения для обмена кодом (PKCE), многие эксперты теперь рекомендуют избегать неявного предоставления в пользу этих более безопасных альтернатив. Однако по-прежнему важно понимать, как работает неявное предоставление, поскольку оно остается частью спецификации OAuth 2.0 и до сих пор используется в некоторых сценариях.

В потоке неявного предоставления приложение на основе браузера отправляет пользователя на сервер авторизации для аутентификации и предоставления согласия на запрошенные разрешения (области). Затем сервер авторизации перенаправляет пользователя обратно на зарегистрированный URI перенаправления приложения вместе с токеном доступа, непосредственно включенным в качестве фрагмента URL-адреса. Затем приложение может извлечь токен доступа из URL-адреса и использовать его для доступа к защищенным ресурсам от имени пользователя.

Этот поток пропускает промежуточный этап запроса кода авторизации, который является важной функцией безопасности в потоке кода авторизации, поскольку он гарантирует, что токен доступа никогда не будет раскрыт в URL-адресе. Однако за это упрощение приходится платить повышенными рисками безопасности. Токены доступа в потоке неявного предоставления грантов более подвержены перехвату через историю браузера, заголовки Referer или потенциальные внедрения скриптов. Кроме того, в Implicit Grant отсутствует поддержка токенов обновления, что может привести к менее безопасному и менее эффективному управлению токенами.

Учитывая потенциальные проблемы безопасности и наличие более подходящих потоков для SPA, неявное предоставление больше не считается лучшей практикой для современных приложений. Поток кода авторизации с поддержкой PKCE теперь является рекомендуемым потоком авторизации для SPA и клиентских приложений, предлагая более безопасное и гибкое решение.

Несмотря на рекомендацию избегать неявного предоставления, понимание его механики и потенциальных вариантов использования имеет важное значение для любого специалиста по OAuth 2.0. В контексте AppMaster, мощной платформы no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, аутентификация и авторизация пользователей играют решающую роль в обеспечении соответствия создаваемых приложений необходимым требованиям безопасности. AppMaster предоставляет различные варианты потока OAuth 2.0 для различных типов клиентов и вариантов использования, помогая разработчикам создавать безопасные, масштабируемые и эффективные приложения за небольшую часть обычного времени и затрат.

При использовании OAuth 2.0 с AppMaster разработчики могут выбирать различные типы предоставления авторизации в зависимости от их конкретных потребностей, включая поток кода авторизации, поток учетных данных пароля владельца ресурса, поток учетных данных клиента и устаревший неявный грант. Однако всегда рекомендуется следовать современным передовым практикам и использовать наиболее подходящий и безопасный поток, например поток кода авторизации с поддержкой PKCE для SPA и клиентских веб-приложений.

В заключение отметим, что неявное предоставление — это поток авторизации OAuth 2.0, предназначенный для SPA и клиентских веб-приложений, который обеспечивает более простой, но менее безопасный вариант получения токенов доступа. Хотя он имеет историческое значение и остается частью спецификации OAuth 2.0, современные альтернативы, такие как поток кода авторизации с поддержкой PKCE, предлагают гораздо лучшую безопасность и гибкость. Как эксперту по аутентификации пользователей, работающему с AppMaster, важно быть в курсе лучших отраслевых практик и рекомендаций, выбирая наиболее безопасные и эффективные решения при реализации потоков аутентификации пользователей в создаваемых приложениях.

Изучите больше терминов:
OpenID Connect Авторизация Выход Имя пользователя Одноразовый пароль на основе времени (TOTP) Пароль Полномочия Поставщик удостоверений (IdP) Сеанс Сеансовый файл cookie Служба проверки личности Служба токенов безопасности (STS) Соль Токен Фактор аутентификации Язык разметки утверждений безопасности (SAML)

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