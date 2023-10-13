Неявное предоставление — это тип потока авторизации в OAuth 2.0, широко используемой платформе для аутентификации и авторизации пользователей. Он разработан специально для одностраничных приложений (SPA) и клиентских веб-приложений, которые полностью запускаются в браузере пользователя. Его цель — дать возможность этим приложениям получать токены доступа непосредственно с сервера авторизации без необходимости отдельного запроса, предоставляя им необходимые разрешения на доступ к защищенным ресурсам от имени пользователя.

Первоначально представленный как более простая альтернатива потоку кода авторизации для приложений JavaScript, неявное предоставление имеет некоторые ограничения безопасности. С появлением новых, более безопасных потоков, специально предназначенных для SPA и клиентских приложений, таких как поток ключа подтверждения для обмена кодом (PKCE), многие эксперты теперь рекомендуют избегать неявного предоставления в пользу этих более безопасных альтернатив. Однако по-прежнему важно понимать, как работает неявное предоставление, поскольку оно остается частью спецификации OAuth 2.0 и до сих пор используется в некоторых сценариях.

В потоке неявного предоставления приложение на основе браузера отправляет пользователя на сервер авторизации для аутентификации и предоставления согласия на запрошенные разрешения (области). Затем сервер авторизации перенаправляет пользователя обратно на зарегистрированный URI перенаправления приложения вместе с токеном доступа, непосредственно включенным в качестве фрагмента URL-адреса. Затем приложение может извлечь токен доступа из URL-адреса и использовать его для доступа к защищенным ресурсам от имени пользователя.

Этот поток пропускает промежуточный этап запроса кода авторизации, который является важной функцией безопасности в потоке кода авторизации, поскольку он гарантирует, что токен доступа никогда не будет раскрыт в URL-адресе. Однако за это упрощение приходится платить повышенными рисками безопасности. Токены доступа в потоке неявного предоставления грантов более подвержены перехвату через историю браузера, заголовки Referer или потенциальные внедрения скриптов. Кроме того, в Implicit Grant отсутствует поддержка токенов обновления, что может привести к менее безопасному и менее эффективному управлению токенами.

Учитывая потенциальные проблемы безопасности и наличие более подходящих потоков для SPA, неявное предоставление больше не считается лучшей практикой для современных приложений. Поток кода авторизации с поддержкой PKCE теперь является рекомендуемым потоком авторизации для SPA и клиентских приложений, предлагая более безопасное и гибкое решение.

Несмотря на рекомендацию избегать неявного предоставления, понимание его механики и потенциальных вариантов использования имеет важное значение для любого специалиста по OAuth 2.0. В контексте AppMaster, мощной платформы no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, аутентификация и авторизация пользователей играют решающую роль в обеспечении соответствия создаваемых приложений необходимым требованиям безопасности. AppMaster предоставляет различные варианты потока OAuth 2.0 для различных типов клиентов и вариантов использования, помогая разработчикам создавать безопасные, масштабируемые и эффективные приложения за небольшую часть обычного времени и затрат.

При использовании OAuth 2.0 с AppMaster разработчики могут выбирать различные типы предоставления авторизации в зависимости от их конкретных потребностей, включая поток кода авторизации, поток учетных данных пароля владельца ресурса, поток учетных данных клиента и устаревший неявный грант. Однако всегда рекомендуется следовать современным передовым практикам и использовать наиболее подходящий и безопасный поток, например поток кода авторизации с поддержкой PKCE для SPA и клиентских веб-приложений.

В заключение отметим, что неявное предоставление — это поток авторизации OAuth 2.0, предназначенный для SPA и клиентских веб-приложений, который обеспечивает более простой, но менее безопасный вариант получения токенов доступа. Хотя он имеет историческое значение и остается частью спецификации OAuth 2.0, современные альтернативы, такие как поток кода авторизации с поддержкой PKCE, предлагают гораздо лучшую безопасность и гибкость. Как эксперту по аутентификации пользователей, работающему с AppMaster, важно быть в курсе лучших отраслевых практик и рекомендаций, выбирая наиболее безопасные и эффективные решения при реализации потоков аутентификации пользователей в создаваемых приложениях.