Trong lĩnh vực xác thực người dùng, Credential Stuffing là một mối đe dọa an ninh mạng liên quan đến việc tự động đưa thông tin xác thực tên người dùng và mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm (được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như vi phạm dữ liệu, tấn công lừa đảo hoặc lưu trữ mật khẩu) vào thông tin đăng nhập của ứng dụng mục tiêu. giao diện nhằm cố gắng lừa đảo truy cập vào tài khoản người dùng. Kỹ thuật tấn công mạng này thúc đẩy hoạt động sử dụng lại mật khẩu một cách rộng rãi, theo đó người dùng tái sử dụng cùng một tổ hợp tên người dùng và mật khẩu trên nhiều dịch vụ trực tuyến, dẫn đến rủi ro tăng cao sau sự kiện vi phạm dữ liệu.

Theo số liệu thống kê gần đây, hơn 80% các vụ vi phạm dữ liệu liên quan đến việc sử dụng thông tin xác thực bị đánh cắp hoặc yếu, chứng tỏ sự phổ biến của các cuộc tấn công Credential Stuffing trong bối cảnh mối đe dọa mạng. Danh sách thông tin xác thực thường được phân phối và bán trên web đen, bao gồm hàng tỷ thông tin xác thực bị lộ. Hơn nữa, những kẻ tấn công thường sử dụng botnet và các công cụ khác nhau để tự động hóa và tăng tốc quá trình đăng nhập, cho phép chúng nhắm mục tiêu đồng thời vào một số lượng lớn ứng dụng.

Trong bối cảnh AppMaster – nền tảng no-code cho các ứng dụng phụ trợ, web và di động – việc duy trì các cơ chế xác thực người dùng và bảo mật mạnh mẽ là điều hết sức quan trọng. Vì nền tảng tự động hóa phần lớn quá trình phát triển nên điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các ứng dụng do AppMaster tạo ra triển khai các biện pháp bảo vệ chống lại Nhồi thông tin xác thực cũng như các vectơ tấn công khác để bảo vệ dữ liệu người dùng và duy trì tính toàn vẹn của ứng dụng tổng thể.

Một số chiến lược có thể được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công Credential Stuffing nhắm vào ứng dụng AppMaster. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

1. Thực thi chính sách mật khẩu mạnh: Việc yêu cầu người dùng áp dụng các kết hợp mật khẩu phức tạp, độc đáo khiến kẻ tấn công gặp khó khăn hơn trong việc xâm phạm tài khoản. Việc kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký tự đặc biệt cũng như áp đặt độ dài mật khẩu tối thiểu có thể làm tăng độ khó cho các thuật toán đoán thông tin xác thực.

2. Triển khai xác thực đa yếu tố (MFA): MFA tăng cường quy trình xác thực bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp ít nhất hai dạng bằng chứng riêng biệt để xác minh danh tính của họ, chẳng hạn như thứ họ có (ví dụ: mã thông báo vật lý, điện thoại thông minh), thứ gì đó họ biết (ví dụ: mật khẩu, mã PIN hoặc cụm mật khẩu) hoặc thông tin gì đó về họ (ví dụ: sinh trắc học như dấu vân tay, nhận dạng khuôn mặt hoặc giọng nói). MFA giảm đáng kể khả năng truy cập trái phép do Nhồi thông tin xác thực, vì những kẻ tấn công sẽ yêu cầu cả thông tin xác thực chính xác và hình thức nhận dạng bổ sung để xâm phạm tài khoản thành công.

3. Sử dụng các cơ chế giới hạn tốc độ: Việc kiểm soát các nỗ lực đăng nhập có thể giới hạn tốc độ mà kẻ tấn công có thể thực hiện Nhồi thông tin xác thực. Việc theo dõi số lần đăng nhập không thành công hoặc tạo ra độ trễ giữa các lần đăng nhập liên tiếp có thể giảm thiểu nguy cơ bị tấn công tự động. Ngoài ra, việc sử dụng CAPTCHA có thể giúp xác định và ngăn chặn các bot thực hiện các cuộc tấn công bạo lực này.

4. Giám sát các mẫu đăng nhập đáng ngờ: Phân tích các mẫu trong hành vi đăng nhập, chẳng hạn như vị trí địa lý hoặc dữ liệu địa chỉ IP, có thể giúp phát hiện các hoạt động bất thường cho thấy nỗ lực Nhồi thông tin xác thực. Việc triển khai chính sách khóa tài khoản sau một số lần đăng nhập không thành công được chỉ định cũng có thể cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung, mặc dù điều này đòi hỏi phải có sự giám sát chính xác để ngăn chặn việc kích hoạt các lần khóa tài khoản không cần thiết đối với người dùng hợp pháp.

5. Khuyến khích sử dụng trình quản lý mật khẩu: Thúc đẩy việc áp dụng các trình quản lý mật khẩu an toàn và đáng tin cậy có thể giúp người dùng tạo và lưu trữ các mật khẩu phức tạp, duy nhất cho từng dịch vụ trực tuyến mà họ sử dụng, giảm tác động tiềm ẩn của các cuộc tấn công Credential Stuffing.

AppMaster nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo các ứng dụng an toàn và có thể mở rộng bằng cách tích hợp các tính năng xác thực người dùng mạnh mẽ, chẳng hạn như chính sách mật khẩu mạnh, MFA và giới hạn tỷ lệ. Ngoài ra, các ứng dụng do AppMaster tạo được trang bị để hoạt động với cơ sở dữ liệu tương thích với Postgresql nhằm đảm bảo lưu trữ và quản lý an toàn dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Bằng cách kết hợp các biện pháp này trong quy trình phát triển ứng dụng, AppMaster nỗ lực bảo vệ khách hàng và người dùng cuối khỏi mối đe dọa ngày càng tăng của Thông tin xác thực trong khi vẫn duy trì sự tiện lợi và hiệu quả của nền tảng no-code.