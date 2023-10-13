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Управление идентификацией и доступом (IAM)

13, окт. 2023

Управление идентификацией и доступом (IAM) является важнейшим аспектом аутентификации пользователей в сфере разработки программного обеспечения, особенно при рассмотрении веб-, мобильных и серверных приложений. Основная цель IAM — гарантировать, что только авторизованные пользователи смогут получить доступ к определенным ресурсам в системе. Он включает в себя широкий спектр процессов и технологий, предназначенных для повышения безопасности, оптимизации взаимодействия с пользователем и повышения эффективности управления пользователями и их доступа к различным ресурсам.

Согласно исследованию Gartner, к 2023 году ожидается, что рынок IAM превысит 18 миллиардов долларов. Поскольку количество цифровых приложений и облачных сервисов продолжает расти, потребность в эффективных решениях IAM становится все более очевидной. В контексте no-code платформы AppMaster IAM гарантирует, что только авторизованные пользователи смогут получить доступ к приложениям, созданным на этой платформе, что делает ее жизненно важным компонентом общего процесса аутентификации пользователей.

По своей сути IAM фокусируется на управлении всем жизненным циклом доступа пользователя к приложениям и сервисам. Этот жизненный цикл включает четыре ключевых этапа: подготовка, аутентификация, авторизация и аудит. Под инициализацией понимается процесс создания, изменения и деактивации учетных записей пользователей, назначения ролей и предоставления привилегий. Аутентификация включает проверку личности пользователя, пытающегося получить доступ к определенному приложению или услуге, обычно с помощью паролей, токенов, биометрических данных и других факторов аутентификации. Авторизация означает определение того, какие действия разрешено выполнять пользователю и к каким ресурсам он может получить доступ. Наконец, аудит — это процесс мониторинга и отслеживания действий пользователей в приложении для обеспечения соответствия политикам безопасности и получения информации о поведении пользователей.

Существует несколько ключевых технологий и функций IAM, которые могут помочь улучшить аутентификацию пользователей на платформе AppMaster и аналогичных средах разработки приложений. К ним относятся:

  1. Единый вход (SSO). Эта функция упрощает процесс аутентификации, позволяя пользователям получать доступ к нескольким приложениям с одним набором учетных данных. Единый вход не только улучшает взаимодействие с пользователем за счет сокращения количества требуемых вводов пароля, но также повышает безопасность за счет снижения риска устаревания паролей и содействия использованию более надежных паролей.
  2. Многофакторная аутентификация (MFA): MFA повышает безопасность, требуя от пользователей предоставления более одного фактора аутентификации для получения доступа к приложениям и ресурсам. Обычно MFA требует от пользователей предоставить комбинацию того, что они знают (например, пароль), того, что у них есть (например, токен или смартфон) и/или того, чем они являются (например, биометрические данные).
  3. Управление доступом на основе ролей (RBAC): RBAC позволяет администраторам назначать пользователям определенные роли с предопределенными уровнями доступа и разрешениями. Этот подход упрощает управление доступом пользователей и продвигает принцип наименьших привилегий, гарантируя, что пользователи имеют только минимально необходимый доступ для своих ролей.
  4. Управление привилегированным доступом (PAM): PAM фокусируется на управлении доступом к критически важным системам и ценным активам путем мониторинга, аудита и контроля действий привилегированных пользователей. PAM часто включает в себя такие функции, как мониторинг сеансов, рабочий процесс запроса доступа и смену паролей, чтобы снизить риск несанкционированного доступа и утечки данных.
  5. Службы каталогов. Эти службы хранят, управляют и обеспечивают доступ к данным личности и профиля пользователя в централизованном месте. Популярные службы каталогов включают Microsoft Active Directory, LDAP и облачные решения, такие как Azure Active Directory. Эти сервисы могут оптимизировать IAM за счет консолидации пользовательских данных и упрощения процессов управления.
  6. Федерация идентификации: эта концепция относится к процессу связывания и совместного использования идентификаторов пользователей в различных системах и организациях. Федерация удостоверений обеспечивает беспрепятственный доступ к ресурсам и службам без необходимости выполнения нескольких отдельных процессов аутентификации. Примеры стандартов федерации удостоверений включают SAML, OpenID Connect и OAuth.

Выбор правильного сочетания технологий и функций IAM имеет важное значение для улучшения аутентификации пользователей на платформе AppMaster, а также в других подобных средах. Используя лучшие практики IAM и развертывая надежные решения, организации могут значительно улучшить безопасность, удобство работы пользователей и общую эффективность управления доступом пользователей к приложениям и ресурсам.

В заключение, управление идентификацией и доступом (IAM) играет решающую роль в усилении аутентификации пользователей в веб-, мобильных и серверных приложениях. Благодаря включению ключевых технологий и функций IAM, таких как SSO, MFA, RBAC, PAM, Directory Services и Identity Federation, платформа AppMaster no-code и ее пользователи могут обеспечить высокобезопасную и эффективную аутентификацию, которая полностью защищает их приложения и ресурсы от несанкционированного доступа. Не авторизованный доступ.

Изучите больше терминов:
Авторизация Беспарольная аутентификация Биометрическая аутентификация Биометрические данные Веб-аутентификация (WebAuthn) Заполнение учетных данных Коды восстановления Контроль доступа Неявное предоставление Полномочия Сеанс Служба проверки личности Служба токенов безопасности (STS) Токен Токен аутентификации Федеративная идентификация

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