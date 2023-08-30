Схема развертывания

В контексте развертывания программного обеспечения «шаблон развертывания» относится к методическому, структурированному и повторяемому подходу к развертыванию приложений в различных средах в течение жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC). Шаблоны развертывания охватывают не только технический механизм, используемый для запуска приложений, но также процесс, последовательность и конфигурации, применяемые для обеспечения успешного перехода от стадии разработки к стадии производства. По сути, эти шаблоны служат образцом для оптимизации процесса развертывания и уменьшения ошибок, улучшения удобства обслуживания и масштабируемости.

Шаблоны развертывания имеют решающее значение для управления сложными современными программными системами, поскольку организации стремятся предоставлять высококачественные программные приложения со все более короткими циклами выпуска. Хорошо продуманный шаблон развертывания направлен на достижение бесшовной интеграции, согласованности сборки, снижения эксплуатационных расходов и упрощения устранения неполадок в течение жизненного цикла приложения. Эти шаблоны стали еще более важными с появлением облачных вычислений, архитектуры микросервисов и контейнеризации, которые требуют высокого уровня гибкости, масштабируемости и устойчивости процесса развертывания.

Несколько шаблонов развертывания доказали свою эффективность в различных контекстах разработки программного обеспечения. Некоторые из широко используемых шаблонов развертывания:

Сине-зеленое развертывание. В этом шаблоне поддерживаются две идентичные производственные среды (синяя и зеленая), одна из которых активна, а другая простаивает. Новая версия программного обеспечения развертывается в среде ожидания и тестируется, в то время как другая продолжает обслуживать пользовательский трафик. Если релиз проходит валидацию, нагрузка переключается на более новую версию, обеспечивая быстрый откат за счет возврата к предыдущей среде в случае сбоев. Канареечное развертывание. Этот шаблон предполагает развертывание обновленного программного обеспечения для небольшого процента пользователей в качестве «канарейского теста», прежде чем сделать его доступным для более широкой аудитории. Развертывания тщательно отслеживаются, и в случае возникновения проблем или отрицательных отзывов пользователей развертывание можно остановить или откатить, не затрагивая большинство пользователей. Последовательное развертывание. Эта стратегия допускает поэтапное развертывание, при котором приложение обновляется на подмножестве экземпляров или серверов, в то время как на остальных серверах продолжает работать старая версия. Постепенное развертывание и тестирование нового программного обеспечения на части серверов позволяет снизить потенциальное влияние ошибок и повысить уверенность в выпуске. Переключение функций: этот шаблон позволяет выборочно предоставлять пользователям функции или изменения через настройки конфигурации. Включив или отключив функцию, можно отделить процесс развертывания от процесса выпуска, обеспечивая больший контроль над тестированием и развертыванием функций, не влияя на общую стабильность приложения.

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