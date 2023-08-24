ERP без кода (планирование ресурсов предприятия)

No-Code ERP (планирование ресурсов предприятия) представляет собой новаторский метод внедрения и обслуживания ERP-систем без необходимости традиционных навыков кодирования и программирования. Он использует возможности платформ разработки no-code, таких как AppMaster, для облегчения создания, развертывания и управления ERP-системами для организаций всех размеров и отраслей. Этот подход значительно сокращает время, затраты и сложность, связанные с традиционным внедрением ERP, а также обеспечивает превосходную масштабируемость и гибкость для адаптации к изменениям бизнес-требований.

Основная цель No-Code ERP — предоставить организациям возможность получить больший контроль над своими бизнес-процессами, оптимизировать операции и расширить возможности принятия решений за счет устранения зависимости от разработчиков, консультантов и длительных процессов разработки. Используя возможности визуальных пользовательских интерфейсов и интеллектуальной автоматизации, No-Code ERP позволяет бизнес-пользователям и ИТ-специалистам проектировать, создавать, развертывать ERP-системы и управлять ими без написания единой строки кода. Это демократизирует доступ к ERP-решениям для организаций с ограниченными техническими ресурсами или бюджетом.

По данным Gartner, ожидается, что к 2025 году мировой рынок программного обеспечения ERP достигнет 49,5 миллиардов долларов США, при этом будет расти спрос на гибкие, облачные и масштабируемые решения, которые смогут быстро адаптироваться к меняющейся бизнес-среде. ERP No-Code такие как AppMaster хорошо подходят для удовлетворения этого спроса, поскольку они предлагают комплексный набор инструментов, услуг и возможностей, которые позволяют организациям создавать полнофункциональные приложения корпоративного уровня за небольшую часть времени и затрат. и усилия, необходимые для традиционных методов разработки.

В основе подхода No-Code ERP лежит использование визуальных инструментов проектирования с drag-and-drop готовых шаблонов, которые позволяют пользователям создавать собственные модели данных, бизнес-процессы, пользовательские интерфейсы и рабочие процессы интеграции без необходимости экспертиза кодирования. Эти инструменты в сочетании с возможностями машинного обучения и искусственного интеллекта автоматизируют многие сложные задачи, связанные с внедрением и обслуживанием ERP, включая интеграцию, проверку, миграцию и отчетность данных. Это позволяет пользователям сосредоточиться на функциональных требованиях и бизнес-результатах своих ERP-систем, а не на технических деталях и проблемах программирования.

Например, производственная компания может использовать платформу ERP No-Code такую ​​как AppMaster для создания комплексного приложения, которое управляет процессами управления запасами, закупками, планированием производства, контролем качества и прогнозированием продаж с минимальными техническими усилиями и инвестициями.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, предлагает комплексное решение для разработки и развертывания ERP No-Code. Он предоставляет набор услуг, включая визуальное создание моделей данных (схемы базы данных), проектирование бизнес-логики с помощью конструктора бизнес-процессов (BP), а также REST API и конечных точек WSS. Кроме того, AppMaster способен генерировать исходный код для приложений, компилировать его, запускать тесты, упаковывать в Docker-контейнеры (только серверная часть) и развертывать в облаке. Эти сгенерированные приложения используют Go (golang) для серверных служб, среду Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также серверную структуру AppMaster на основе Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для IOS для мобильных приложений.

AppMaster также предлагает дополнительные функции, такие как автоматически создаваемая документация Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Его способность генерировать новый набор приложений менее чем за 30 секунд при каждом изменении чертежей гарантирует отсутствие технического долга, что делает его идеальной платформой для ERP No-Code.

В заключение, No-Code ERP представляет собой радикальный сдвиг в том, как организации внедряют корпоративные программные системы и управляют ими. Используя возможности платформ разработки no-code таких как AppMaster, компании могут получить многочисленные преимущества, включая ускорение времени разработки, снижение затрат, повышение гибкости и лучшее соответствие между ИТ и бизнес-целями. Поскольку спрос на ERP-решения продолжает расти, ERP-платформы No-Code несомненно, будут играть решающую роль в преобразовании ландшафта корпоративного программного обеспечения и предоставлении организациям возможности процветать в постоянно меняющейся бизнес-среде.