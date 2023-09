Verificação de integridade da implantação

Uma verificação de integridade de implantação, no contexto de desenvolvimento e implantação de software, refere-se a uma avaliação abrangente e sistemática da prontidão, desempenho, estabilidade e funcionalidade de um aplicativo de software antes, durante e depois do processo de lançamento. As verificações de integridade atuam como um mecanismo de segurança crucial para garantir que os aplicativos implantados não apenas sejam adequados para uso, mas também minimizem riscos potenciais, reduzam o tempo de inatividade e otimizem a experiência geral do usuário. As verificações de integridade de implantação são particularmente essenciais em pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD), onde os aplicativos são atualizados e lançados com frequência, tornando essas avaliações ainda mais críticas para manter a estabilidade dos aplicativos.

Nos últimos tempos, as verificações de integridade da implantação ganharam maior relevância devido à rápida evolução dos requisitos de software e à necessidade de atender a uma base de usuários cada vez mais diversificada, com necessidades variadas. Um estudo realizado pela DORA (DevOps Research and Assessment) relata que as equipes que realizam verificações de integridade de implantação frequentes tendem a ter implantações de código 2,2 vezes mais frequentes e a se recuperar 12,6 vezes mais rápido de falhas em comparação com suas contrapartes que não realizam tais verificações regularmente.

As verificações de integridade de implantação envolvem vários aspectos de um aplicativo, que podem ser amplamente classificados nas seguintes categorias:

Verificações de integridade pré-implantação : essas verificações garantem que a infraestrutura e as dependências do aplicativo estejam instaladas e funcionais, que a base de código esteja livre de defeitos críticos e que o aplicativo possa ser provisionado e implantado com êxito no ambiente de destino ou na infraestrutura de nuvem. As verificações de integridade pré-implantação podem incluir a validação de alterações no esquema do banco de dados, a verificação da disponibilidade e da integridade de APIs de terceiros e a verificação do desempenho de sistemas upstream e downstream. Verificações de integridade em tempo de execução : depois que um aplicativo é implantado, verificações de integridade em tempo de execução são realizadas para monitorar seu comportamento em tempo real, garantindo uma execução tranquila, rastreamento de gargalos potenciais e detecção rápida de falhas. As verificações de integridade do tempo de execução podem incluir monitoramento do uso de CPU e memória, conectividade de banco de dados, tempos de resposta de API e logs do sistema para detecção e diagnóstico de erros. Verificações de integridade pós-implantação : após a implantação bem-sucedida de um aplicativo, as verificações de integridade pós-implantação verificam se o aplicativo atende às suas expectativas de desempenho, segurança e funcionalidade, bem como se ele administrou adequadamente quaisquer alterações de infraestrutura ou configuração. As verificações de integridade pós-implantação podem incluir testes manuais ou automatizados, monitoramento de logs e métricas de aplicativos e verificação de processos de resposta a incidentes e recuperação de desastres.

Na plataforma no-code AppMaster, as verificações de integridade de implantação são perfeitamente integradas aos processos de desenvolvimento e implantação para garantir que os aplicativos gerados sejam robustos, escalonáveis ​​e confiáveis. AppMaster aproveita seu ambiente de design visual de última geração, poderosos recursos de geração de código e mecanismos de implantação baseados em nuvem para simplificar e agilizar procedimentos de verificação de integridade.

Durante a fase de desenvolvimento, AppMaster executa automaticamente várias verificações de integridade pré-implantação, como validação de designs e dependências de esquema de banco de dados, verificação da lógica do processo de negócios e garantia da integridade da API REST gerada e endpoints WSS. Essas verificações ajudam os clientes a identificar e corrigir possíveis problemas no início do ciclo de vida de desenvolvimento, reduzindo o risco de propagação de defeitos nos aplicativos implantados e minimizando o tempo de inatividade.

O suporte do AppMaster para provisionamento de ambiente em tempo real e implantação de aplicativos em menos de 30 segundos permite que os clientes realizem verificações abrangentes de tempo de execução e de integridade pós-implantação em seus aplicativos rapidamente. Ao monitorar as principais métricas, registros e indicadores de desempenho dos aplicativos, os clientes podem detectar rapidamente possíveis problemas, resolvê-los de maneira eficaz e otimizar seus aplicativos para obter desempenho máximo em um curto espaço de tempo.

Além disso, os aplicativos gerados pelo AppMaster são projetados para serem escaláveis ​​e livres de dívidas técnicas, garantindo que os clientes possam aproveitar os benefícios das verificações de integridade de implantação de maneira integrada à medida que seus aplicativos e infraestrutura evoluem ao longo do tempo. Os aplicativos totalmente interativos do AppMaster também fornecem integração perfeita com diversas ferramentas de monitoramento e alerta, permitindo que os clientes configurem processos de verificação de saúde automatizados e contínuos, personalizados de acordo com suas necessidades específicas.

Concluindo, as verificações de integridade da implantação são uma parte indispensável dos processos modernos de desenvolvimento e implantação de software, garantindo que os aplicativos sejam confiáveis, seguros e otimizados para os casos de uso pretendidos. A plataforma no-code AppMaster leva as verificações de integridade de implantação para o próximo nível, integrando-as perfeitamente aos fluxos de trabalho de desenvolvimento e implantação, facilitando o diagnóstico rápido e a correção de possíveis problemas e ajudando os clientes a criar aplicativos de software robustos, de alta qualidade e escaláveis ​​em um maneira rápida e econômica.