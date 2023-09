Integritätsprüfung der Bereitstellung

Unter einem Deployment Health Check im Kontext der Softwareentwicklung und -bereitstellung versteht man eine umfassende und systematische Bewertung der Bereitschaft, Leistung, Stabilität und Funktionalität einer Softwareanwendung vor, während und nach dem Veröffentlichungsprozess. Gesundheitsprüfungen fungieren als entscheidender Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass bereitgestellte Anwendungen nicht nur für den Einsatz geeignet sind, sondern auch potenzielle Risiken minimieren, Ausfallzeiten reduzieren und das gesamte Benutzererlebnis optimieren. Bereitstellungszustandsprüfungen sind besonders wichtig in CI/CD-Pipelines (Continuous Integration und Continuous Deployment), in denen Anwendungen häufig aktualisiert und veröffentlicht werden, was diese Bewertungen für die Aufrechterhaltung der Anwendungsstabilität noch wichtiger macht.

In jüngster Zeit haben Bereitstellungszustandsprüfungen aufgrund der sich schnell entwickelnden Softwareanforderungen und der Notwendigkeit, auf eine immer vielfältigere Benutzerbasis mit unterschiedlichen Anforderungen einzugehen, an Bedeutung gewonnen. Eine Studie von DORA (DevOps Research and Assessment) berichtet, dass Teams, die häufige Integritätsprüfungen für Bereitstellungen durchführen, tendenziell 2,2-mal häufiger Codebereitstellungen durchführen und sich nach Fehlern 12,6-mal schneller erholen als ihre Kollegen, die solche Prüfungen nicht regelmäßig durchführen.

Bereitstellungszustandsprüfungen umfassen verschiedene Aspekte einer Anwendung, die grob in die folgenden Kategorien eingeteilt werden können:

Gesundheitsprüfungen vor der Bereitstellung : Diese Prüfungen stellen sicher, dass die Infrastruktur und Abhängigkeiten der Anwendung vorhanden und funktionsfähig sind, die Codebasis frei von kritischen Mängeln ist und die Anwendung erfolgreich in der Zielumgebung oder Cloud-Infrastruktur bereitgestellt und bereitgestellt werden kann. Zu den Integritätsprüfungen vor der Bereitstellung können die Validierung von Datenbankschemaänderungen, die Überprüfung der Verfügbarkeit und des Zustands von APIs von Drittanbietern sowie die Überprüfung der Leistung von Upstream- und Downstream-Systemen gehören. Laufzeit-Gesundheitsprüfungen : Sobald eine Anwendung bereitgestellt wurde, werden Laufzeit-Gesundheitsprüfungen durchgeführt, um ihr Verhalten in Echtzeit zu überwachen und so eine reibungslose Ausführung, die Verfolgung potenzieller Engpässe und eine schnelle Erkennung von Fehlern sicherzustellen. Zu den Laufzeitprüfungen kann die Überwachung der CPU- und Speichernutzung, der Datenbankkonnektivität, der API-Antwortzeiten und der Systemprotokolle zur Fehlererkennung und -diagnose gehören. Zustandsprüfungen nach der Bereitstellung : Nach der erfolgreichen Bereitstellung einer Anwendung überprüfen Zustandsprüfungen nach der Bereitstellung, ob die Anwendung ihre Leistungs-, Sicherheits- und Funktionserwartungen erfüllt und ob sie alle Infrastruktur- oder Konfigurationsänderungen ordnungsgemäß verarbeitet hat. Zu den Gesundheitsprüfungen nach der Bereitstellung können manuelle oder automatisierte Tests, die Überwachung von Anwendungsprotokollen und -metriken sowie die Überprüfung von Vorfallreaktions- und Notfallwiederherstellungsprozessen gehören.

In der AppMaster no-code Plattform sind Bereitstellungszustandsprüfungen nahtlos in die Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse integriert, um sicherzustellen, dass generierte Anwendungen robust, skalierbar und zuverlässig sind. AppMaster nutzt seine hochmoderne visuelle Designumgebung, leistungsstarke Funktionen zur Codegenerierung und cloudbasierte Bereitstellungsmechanismen, um Gesundheitsprüfungsverfahren zu vereinfachen und zu rationalisieren.

Während der Entwicklungsphase führt AppMaster automatisch verschiedene Gesundheitsprüfungen vor der Bereitstellung durch, z. B. die Validierung von Datenbankschemadesigns und -abhängigkeiten, die Überprüfung der Geschäftsprozesslogik und die Sicherstellung der Integrität der generierten REST-API- und WSS- endpoints. Diese Prüfungen helfen Kunden, potenzielle Probleme frühzeitig im Entwicklungslebenszyklus zu erkennen und zu beheben, wodurch das Risiko einer Ausbreitung von Fehlern in den bereitgestellten Anwendungen verringert und Ausfallzeiten minimiert werden.

Die Unterstützung von AppMaster für die Bereitstellung von Umgebungen in Echtzeit und die Bereitstellung von Anwendungen in weniger als 30 Sekunden ermöglicht es Kunden, schnell umfassende Laufzeit- und Post-Deployment-Zustandsprüfungen für ihre Anwendungen durchzuführen. Durch die Überwachung wichtiger Anwendungsmetriken, Protokolle und Leistungsindikatoren können Kunden potenzielle Probleme schnell erkennen, sie effektiv beheben und ihre Anwendungen innerhalb kurzer Zeit für Spitzenleistung optimieren.

Darüber hinaus sind die von AppMaster generierten Anwendungen so konzipiert, dass sie skalierbar und frei von technischen Schulden sind, sodass Kunden die Vorteile von Bereitstellungszustandsprüfungen nahtlos nutzen können, wenn sich ihre Anwendungen und Infrastruktur im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Die vollständig interaktiven Anwendungen von AppMaster bieten außerdem eine nahtlose Integration mit verschiedenen Überwachungs- und Warntools, sodass Kunden automatisierte und kontinuierliche Gesundheitsprüfungsprozesse einrichten können, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bereitstellungszustandsprüfungen ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Softwareentwicklungs- und Bereitstellungsprozesse sind und sicherstellen, dass Anwendungen zuverlässig, sicher und für die beabsichtigten Anwendungsfälle optimiert sind. Die no-code Plattform AppMaster hebt die Zustandsprüfungen der Bereitstellung auf die nächste Ebene, indem sie sie nahtlos in die Entwicklungs- und Bereitstellungsabläufe integriert, eine schnelle Diagnose und Behebung potenzieller Probleme ermöglicht und Kunden dabei hilft, robuste, qualitativ hochwertige und skalierbare Softwareanwendungen in einem zu erstellen schnell und kostengünstig.