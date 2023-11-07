Метрики данных в контексте мониторинга и аналитики приложений относятся к количественным измерениям или ключевым показателям производительности (KPI), используемым для оценки производительности, работоспособности и взаимодействия с пользователем программного приложения. Они предоставляют комплексное представление о производительности приложений, помогая разработчикам, группам контроля качества и ИТ-специалистам гарантировать, что приложения работают должным образом, соответствуют бизнес-целям и обеспечивают положительный опыт для конечных пользователей. Метрики данных играют решающую роль в оптимизации производительности приложения и стимулировании принятия обоснованных решений, когда речь идет об улучшениях и обновлениях приложений, созданных с помощью платформ no-code таких как AppMaster.

Некоторые общие показатели данных, используемые при мониторинге и аналитике приложений, включают:

Измеряет количество входящих запросов к серверу приложений в секунду. Эта метрика помогает разработчикам понять рабочую нагрузку приложения, выявить тенденции, выявить потенциальные проблемы с производительностью и при необходимости спланировать обновление емкости.

Представляет процент запросов, которые приводят к ошибкам. Высокий уровень ошибок может указывать на проблемы с кодом приложения, базой данных или конфигурацией. В AppMaster мониторинг частоты ошибок может помочь выявить конкретные компоненты или бизнес-процессы, требующие устранения неполадок или оптимизации.

Измеряет время, необходимое приложению для обработки запроса и отправки ответа клиенту. Этот ключевой показатель производительности предоставляет важную информацию о способности приложения эффективно и результативно обрабатывать взаимодействие с пользователем. В среде AppMaster эта метрика может помочь выявить узкие места в производительности компонентов, бизнес-процессов или endpoints, а также определить меры по оптимизации.

Эта метрика обеспечивает стандартизированный метод измерения и сравнения уровня удовлетворенности пользователей с производительностью приложения. Он представляет собой совокупную оценку от 0 до 1, причем более высокие оценки указывают на лучшую производительность.

Измеряет процент времени, в течение которого приложение доступно и работает. Высокая доступность имеет решающее значение для обеспечения положительного пользовательского опыта и соблюдения соглашений об уровне обслуживания (SLA).

Указывает объем данных, обрабатываемых приложением за единицу времени, часто измеряемый в транзакциях или запросах в секунду. Мониторинг пропускной способности может помочь выявить узкие места в производительности и потенциальные ограничения инфраструктуры.

Показатели данных можно собирать с помощью комбинации инструментов технического мониторинга, таких как программное обеспечение для мониторинга производительности приложений (APM), анализаторов журналов и утилит мониторинга серверов, а также с помощью отзывов конечных пользователей и аналитических платформ. На платформе AppMaster созданные на сервере приложения с Go, веб-приложения с Vue3 и мобильные приложения с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android или SwiftUI для iOS могут извлечь выгоду из реализации и анализа соответствующих показателей данных.

Мониторинг и анализ показателей данных имеет важное значение на протяжении всего жизненного цикла разработки и обслуживания приложений. Во время разработки метрики данных предоставляют ценную информацию о потенциальных узких местах производительности и областях, требующих оптимизации. После развертывания метрики данных помогают гарантировать, что приложения соответствуют своему назначению и соответствуют ожиданиям конечных пользователей, отслеживая изменяющиеся условия, обнаруживая ухудшение производительности и устраняя проблемы до того, как они перерастут в серьезные проблемы.

Следуя передовым практикам, таким как установка базовых показателей производительности, установление целевых ключевых показателей эффективности и создание оповещений о превышении пороговых значений, разработчики и администраторы приложений могут эффективно использовать показатели данных для обеспечения постоянного улучшения. Более того, корреляция и агрегирование показателей различных компонентов приложения может обеспечить целостное понимание производительности системы, позволяя заранее выявлять потенциальные проблемы и облегчая эффективный анализ первопричин.

Использование платформ no-code таких как AppMaster позволяет быстро разрабатывать и развертывать приложения, абстрагируя сложности, связанные с традиционными практиками кодирования. Это позволяет даже разработчикам-одиночкам создавать высококачественные, многофункциональные приложения, минимизируя при этом технический долг. В такой среде метрики данных служат жизненно важными инструментами, определяющими процесс принятия решений и способствующими развитию культуры постоянного совершенствования, гарантируя, что приложения останутся производительными, масштабируемыми и экономически эффективными на протяжении всего их жизненного цикла.