Metryki danych w kontekście monitorowania i analityki aplikacji odnoszą się do pomiarów ilościowych lub kluczowych wskaźników wydajności (KPI) wykorzystywanych do oceny wydajności, stanu i doświadczenia użytkownika w aplikacji. Zapewniają kompleksowy wgląd w wydajność aplikacji, pomagając programistom, zespołom ds. kontroli jakości i specjalistom IT w zapewnieniu, że aplikacje działają zgodnie z oczekiwaniami, spełniają cele biznesowe i zapewniają pozytywne doświadczenia użytkownikom końcowym. Metryki danych odgrywają kluczową rolę w optymalizacji wydajności aplikacji i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ulepszeń i aktualizacji aplikacji tworzonych za pomocą platform no-code takich jak AppMaster.

Niektóre typowe metryki danych wykorzystywane w monitorowaniu i analizie aplikacji obejmują:

Mierzy liczbę żądań przychodzących do serwera aplikacji na sekundę. Ta metryka pomaga programistom zrozumieć obciążenie aplikacji, zidentyfikować trendy, wykryć potencjalne problemy z wydajnością i w razie potrzeby zaplanować zwiększenie wydajności.

Reprezentuje procent żądań, które powodują błędy. Wysoki poziom błędów może wskazywać na problemy z kodem aplikacji, bazą danych lub konfiguracją. W AppMaster monitorowanie poziomów błędów może pomóc w zidentyfikowaniu konkretnych komponentów lub procesów biznesowych wymagających rozwiązywania problemów lub optymalizacji.

Mierzy czas potrzebny aplikacji na przetworzenie żądania i wysłanie odpowiedzi do klienta. Ten kluczowy wskaźnik wydajności dostarcza niezbędnych informacji na temat zdolności aplikacji do skutecznego i wydajnego obsługi interakcji z użytkownikiem. W środowisku AppMaster ta metryka może pomóc w odkryciu wąskich gardeł wydajnościowych w komponentach, procesach biznesowych lub endpoints oraz pomóc w zastosowaniu środków optymalizacyjnych.

Ta metryka zapewnia standardową metodę pomiaru i porównywania poziomu zadowolenia użytkowników z wydajnością aplikacji. Reprezentuje zagregowany wynik w zakresie od 0 do 1, przy czym wyższe wyniki oznaczają lepszą wydajność.

Mierzy procent czasu, przez który aplikacja jest dostępna i działa. Wysoka dostępność ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia pozytywnego doświadczenia użytkownika i spełnienia umów dotyczących poziomu usług (SLA).

Wskazuje ilość danych przetwarzanych przez aplikację w jednostce czasu, często mierzoną w transakcjach lub żądaniach na sekundę. Monitorowanie przepustowości może pomóc w identyfikacji wąskich gardeł wydajności i potencjalnych ograniczeń infrastruktury.

Metryki danych można gromadzić za pomocą kombinacji narzędzi do monitorowania technicznego, takich jak oprogramowanie do monitorowania wydajności aplikacji (APM), analizatory logów i narzędzia do monitorowania serwerów, a także za pomocą platform analitycznych i opinii użytkowników końcowych. W ramach platformy AppMaster aplikacje generowane przez serwer w Go, aplikacje internetowe w Vue3 oraz aplikacje mobilne korzystające z Kotlin i Jetpack Compose dla Androida lub SwiftUI dla iOS mogą czerpać korzyści z implementacji i analizy odpowiednich metryk danych.

Monitorowanie i analizowanie metryk danych jest niezbędne w całym cyklu życia aplikacji i jej utrzymania. Podczas opracowywania metryki danych zapewniają cenny wgląd w potencjalne wąskie gardła wydajności i obszary wymagające optymalizacji. Metryki danych po wdrożeniu pomagają zapewnić, że aplikacje pozostają zgodne z ich przeznaczeniem i spełniają oczekiwania użytkowników końcowych poprzez monitorowanie zmieniających się warunków, wykrywanie pogorszenia wydajności i rozwiązywanie problemów, zanim przerodzą się w poważne problemy.

Postępując zgodnie z najlepszymi praktykami, takimi jak ustalanie wartości bazowych wydajności, ustalanie docelowych wskaźników KPI i tworzenie alertów w przypadku przekroczeń progów, twórcy aplikacji i administratorzy mogą skutecznie wykorzystywać metryki danych do ciągłego doskonalenia. Co więcej, korelacja i agregacja wskaźników pomiędzy różnymi komponentami aplikacji może zapewnić całościowe zrozumienie wydajności systemu, umożliwiając proaktywną identyfikację potencjalnych problemów i ułatwiając skuteczną analizę przyczyn źródłowych.

Korzystanie z platform no-code takich jak AppMaster, umożliwia szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji poprzez abstrakcję złożoności związanych z tradycyjnymi praktykami kodowania. Umożliwia nawet indywidualnym programistom tworzenie wysokiej jakości, bogatych w funkcje aplikacji, minimalizując jednocześnie dług techniczny. W takim środowisku metryki danych służą jako istotne narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji i wspierające kulturę ciągłego doskonalenia, zapewniając, że aplikacje pozostają wydajne, skalowalne i opłacalne przez cały cykl ich życia.