La metrica dei dati, nel contesto del monitoraggio e dell'analisi delle applicazioni, si riferisce alle misurazioni quantitative o agli indicatori chiave di prestazione (KPI) utilizzati per valutare le prestazioni, lo stato e l'esperienza utente di un'applicazione software. Forniscono una visione completa delle prestazioni delle applicazioni, aiutando gli sviluppatori, i team di QA e i professionisti IT a garantire che le applicazioni funzionino come previsto, soddisfino gli obiettivi aziendali e forniscano esperienze positive agli utenti finali. Le metriche dei dati svolgono un ruolo fondamentale nell'ottimizzazione delle prestazioni di un'applicazione e nel favorire un processo decisionale informato quando si tratta di miglioramenti e aggiornamenti nelle applicazioni create con piattaforme no-code come AppMaster.

Alcune metriche di dati comuni utilizzate nel monitoraggio e nell'analisi delle applicazioni includono:

Misura il numero di richieste in entrata a un server delle applicazioni al secondo. Questa metrica aiuta gli sviluppatori a comprendere il carico di lavoro dell'applicazione, identificare le tendenze, rilevare potenziali problemi di prestazioni e pianificare gli aggiornamenti della capacità quando necessario.

Rappresenta la percentuale di richieste che risultano in errori. Un tasso di errore elevato può indicare problemi con il codice dell'applicazione, il database o la configurazione. All'interno di AppMaster, il monitoraggio dei tassi di errore può aiutare a identificare componenti specifici o processi aziendali che richiedono risoluzione dei problemi o ottimizzazione.

Misura il tempo impiegato dall'applicazione per elaborare una richiesta e inviare una risposta al client. Questo indicatore chiave di prestazione fornisce informazioni essenziali sulla capacità dell'applicazione di gestire le interazioni dell'utente in modo efficace ed efficiente. Nell'ambiente AppMaster, questa metrica può aiutare a scoprire i colli di bottiglia delle prestazioni nei componenti, nei processi aziendali o endpoints e guidare le misure di ottimizzazione.

Questa metrica fornisce un metodo standardizzato per misurare e confrontare i livelli di soddisfazione degli utenti con le prestazioni dell'applicazione. Rappresenta un punteggio aggregato compreso tra 0 e 1, dove i punteggi più alti indicano prestazioni migliori.

Misura la percentuale di tempo in cui l'applicazione è accessibile e operativa. L'elevata disponibilità è fondamentale per fornire un'esperienza utente positiva e soddisfare gli accordi sul livello di servizio (SLA).

Indica la quantità di dati elaborati dall'applicazione per unità di tempo, spesso misurata in transazioni o richieste al secondo. Il monitoraggio del throughput può aiutare a identificare i colli di bottiglia delle prestazioni e le potenziali limitazioni dell'infrastruttura.

Le metriche dei dati possono essere raccolte utilizzando una combinazione di strumenti di monitoraggio tecnico come il software APM (Application Performance Monitoring), analizzatori di log e utilità di monitoraggio dei server, nonché da piattaforme di analisi e feedback degli utenti finali. All'interno della piattaforma AppMaster, le applicazioni generate dal server con Go, le applicazioni web con Vue3 e le applicazioni mobili che utilizzano Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS, possono tutte trarre vantaggio dall'implementazione e dall'analisi delle metriche dei dati rilevanti.

Il monitoraggio e l'analisi delle metriche dei dati sono essenziali durante l'intero ciclo di vita di sviluppo e manutenzione dell'applicazione. Durante lo sviluppo, le metriche dei dati forniscono informazioni preziose sui potenziali colli di bottiglia delle prestazioni e sulle aree che richiedono ottimizzazione. Dopo la distribuzione, le metriche dei dati aiutano a garantire che le applicazioni rimangano allineate allo scopo previsto e soddisfino le aspettative degli utenti finali monitorando le condizioni mutevoli, rilevando il deterioramento delle prestazioni e risolvendo i problemi prima che diventino problemi gravi.

Seguendo le best practice come l'impostazione di linee di base delle prestazioni, la definizione di KPI target e la creazione di avvisi per le violazioni delle soglie, gli sviluppatori e gli amministratori delle applicazioni possono sfruttare in modo efficace le metriche dei dati per promuovere il miglioramento continuo. Inoltre, la correlazione e l'aggregazione dei parametri tra i vari componenti dell'applicazione possono fornire una comprensione olistica delle prestazioni del sistema, consentendo l'identificazione proattiva di potenziali problemi e facilitando un'efficiente analisi delle cause principali.

L'utilizzo di piattaforme no-code come AppMaster consente un rapido sviluppo e distribuzione di applicazioni astraendo le complessità associate alle pratiche di codifica tradizionali. Consente anche agli sviluppatori singoli di creare applicazioni di alta qualità e ricche di funzionalità riducendo al minimo il debito tecnico. In un ambiente di questo tipo, le metriche dei dati fungono da strumenti vitali che guidano il processo decisionale e promuovono una cultura di miglioramento continuo, garantendo che le applicazioni rimangano performanti, scalabili ed economicamente vantaggiose durante tutto il loro ciclo di vita.