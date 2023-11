Métricas de dados, no contexto de monitoramento e análise de aplicativos, referem-se às medições quantitativas ou indicadores-chave de desempenho (KPIs) usados ​​para avaliar o desempenho, a integridade e a experiência do usuário de um aplicativo de software. Eles fornecem uma visão abrangente do desempenho dos aplicativos, ajudando desenvolvedores, equipes de controle de qualidade e profissionais de TI a garantir que os aplicativos funcionem conforme o esperado, atendam aos objetivos de negócios e forneçam experiências positivas ao usuário final. As métricas de dados desempenham um papel crítico na otimização do desempenho de um aplicativo e na condução da tomada de decisões informadas quando se trata de melhorias e atualizações em aplicativos criados com plataformas no-code como AppMaster.

Algumas métricas de dados comuns usadas no monitoramento e análise de aplicativos incluem:

Mede o número de solicitações recebidas para um servidor de aplicativos por segundo. Essa métrica ajuda os desenvolvedores a entender a carga de trabalho do aplicativo, identificar tendências, detectar possíveis problemas de desempenho e planejar atualizações de capacidade quando necessário.

Representa a porcentagem de solicitações que resultam em erros. Uma alta taxa de erros pode indicar problemas com o código do aplicativo, banco de dados ou configuração. No AppMaster, o monitoramento das taxas de erro pode ajudar a identificar componentes ou processos de negócios específicos que exigem solução de problemas ou otimização.

Mede o tempo que o aplicativo leva para processar uma solicitação e enviar uma resposta ao cliente. Este indicador-chave de desempenho fornece informações essenciais sobre a capacidade do aplicativo de lidar com as interações do usuário de maneira eficaz e eficiente. No ambiente AppMaster, essa métrica pode ajudar a descobrir gargalos de desempenho em componentes, processos de negócios ou endpoints e orientar medidas de otimização.

Essa métrica fornece um método padronizado para medir e comparar os níveis de satisfação do usuário com o desempenho do aplicativo. Representa uma pontuação agregada que varia de 0 a 1, sendo que pontuações mais altas indicam melhor desempenho.

Mede a porcentagem de tempo que o aplicativo está acessível e operacional. A alta disponibilidade é fundamental para fornecer uma experiência positiva ao usuário e cumprir os acordos de nível de serviço (SLAs).

Indica a quantidade de dados processados ​​pela aplicação por unidade de tempo, geralmente medida em transações ou solicitações por segundo. O monitoramento do rendimento pode ajudar a identificar gargalos de desempenho e possíveis limitações de infraestrutura.

As métricas de dados podem ser coletadas usando uma combinação de ferramentas técnicas de monitoramento, como software de monitoramento de desempenho de aplicativos (APM), analisadores de log e utilitários de monitoramento de servidor, bem como feedback do usuário final e plataformas analíticas. Dentro da plataforma AppMaster, aplicativos gerados por servidor com Go, aplicativos web com Vue3 e aplicativos móveis usando Kotlin e Jetpack Compose para Android, ou SwiftUI para iOS, podem se beneficiar da implementação e análise de métricas de dados relevantes.

Monitorar e analisar métricas de dados é essencial durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento e manutenção de aplicativos. Durante o desenvolvimento, as métricas de dados fornecem informações valiosas sobre possíveis gargalos de desempenho e áreas que exigem otimização. As métricas de dados pós-implantação ajudam a garantir que os aplicativos permaneçam alinhados com a finalidade pretendida e atendam às expectativas do usuário final, monitorando as mudanças nas condições, detectando a deterioração do desempenho e resolvendo problemas antes que se transformem em problemas graves.

Seguindo as melhores práticas, como definir linhas de base de desempenho, estabelecer KPIs alvo e criar alertas para violações de limites, os desenvolvedores e administradores de aplicativos podem aproveitar efetivamente as métricas de dados para impulsionar a melhoria contínua. Além disso, a correlação e a agregação de métricas em vários componentes da aplicação podem fornecer uma compreensão holística do desempenho do sistema, permitindo a identificação proativa de possíveis problemas e facilitando uma análise eficiente da causa raiz.

A utilização de plataformas no-code como AppMaster permite o rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos, abstraindo as complexidades associadas às práticas de codificação tradicionais. Ele permite que até mesmo desenvolvedores individuais criem aplicativos ricos em recursos e de alta qualidade, ao mesmo tempo que minimiza o débito técnico. Nesse ambiente, as métricas de dados servem como ferramentas vitais que orientam a tomada de decisões e promovem uma cultura de melhoria contínua, garantindo que os aplicativos permaneçam com desempenho, escalonáveis ​​e econômicos durante todo o seu ciclo de vida.