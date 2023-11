Les métriques de données, dans le contexte de la surveillance et de l'analyse des applications, font référence aux mesures quantitatives ou aux indicateurs de performance clés (KPI) utilisés pour évaluer les performances, la santé et l'expérience utilisateur d'une application logicielle. Ils fournissent une vue complète des performances des applications, aidant les développeurs, les équipes d'assurance qualité et les professionnels de l'informatique à garantir que les applications fonctionnent comme prévu, répondent aux objectifs commerciaux et offrent des expériences positives aux utilisateurs finaux. Les métriques de données jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des performances d'une application et dans la prise de décision éclairée en matière d'améliorations et de mises à jour des applications créées avec des plates no-code comme AppMaster.

Certaines mesures de données courantes utilisées dans la surveillance et l'analyse des applications incluent :

Mesure le nombre de requêtes entrantes vers un serveur d'applications par seconde. Cette métrique aide les développeurs à comprendre la charge de travail de l'application, à identifier les tendances, à détecter les problèmes de performances potentiels et à planifier des mises à niveau de capacité si nécessaire.

Représente le pourcentage de demandes qui entraînent des erreurs. Un taux d'erreur élevé peut indiquer des problèmes avec le code de l'application, la base de données ou la configuration. Dans AppMaster, la surveillance des taux d'erreur peut aider à identifier des composants ou des processus métier spécifiques qui nécessitent un dépannage ou une optimisation.

Mesure le temps nécessaire à l'application pour traiter une demande et envoyer une réponse au client. Cet indicateur de performance clé fournit des informations essentielles sur la capacité de l'application à gérer les interactions des utilisateurs de manière efficace et efficiente. Dans l'environnement AppMaster, cette métrique peut aider à découvrir les goulots d'étranglement des performances dans les composants, les processus métier ou endpoints, et à guider les mesures d'optimisation.

Cette métrique fournit une méthode standardisée pour mesurer et comparer les niveaux de satisfaction des utilisateurs avec les performances des applications. Il représente un score agrégé allant de 0 à 1, les scores plus élevés indiquant de meilleures performances.

Mesure le pourcentage de temps pendant lequel l’application est accessible et opérationnelle. La haute disponibilité est essentielle pour offrir une expérience utilisateur positive et respecter les accords de niveau de service (SLA).

Indique la quantité de données traitées par l'application par unité de temps, souvent mesurée en transactions ou en requêtes par seconde. La surveillance du débit peut aider à identifier les goulots d'étranglement en matière de performances et les limitations potentielles de l'infrastructure.

Les mesures de données peuvent être collectées à l'aide d'une combinaison d'outils de surveillance techniques tels que le logiciel Application Performance Monitoring (APM), des analyseurs de journaux et des utilitaires de surveillance de serveur, ainsi qu'à partir de plateformes de commentaires et d'analyse des utilisateurs finaux. Au sein de la plateforme AppMaster, les applications générées par le serveur avec Go, les applications Web avec Vue3 et les applications mobiles utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android, ou SwiftUI pour iOS, peuvent toutes bénéficier de la mise en œuvre et de l'analyse de métriques de données pertinentes.

La surveillance et l'analyse des métriques de données sont essentielles tout au long du cycle de vie de développement et de maintenance des applications. Pendant le développement, les métriques de données fournissent des informations précieuses sur les goulots d'étranglement potentiels en matière de performances et les domaines nécessitant une optimisation. Après le déploiement, les mesures de données permettent de garantir que les applications restent alignées sur leur objectif prévu et répondent aux attentes des utilisateurs finaux en surveillant les conditions changeantes, en détectant la détérioration des performances et en résolvant les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent en problèmes majeurs.

En suivant les meilleures pratiques telles que la définition de références de performances, l'établissement de KPI cibles et la création d'alertes en cas de dépassement de seuil, les développeurs et administrateurs d'applications peuvent exploiter efficacement les métriques de données pour favoriser une amélioration continue. De plus, la corrélation et l'agrégation des métriques sur divers composants de l'application peuvent fournir une compréhension globale des performances du système, permettant une identification proactive des problèmes potentiels et facilitant une analyse efficace des causes profondes.

L'utilisation de plates no-code comme AppMaster permet un développement et un déploiement rapides d'applications en éliminant les complexités associées aux pratiques de codage traditionnelles. Il permet même aux développeurs individuels de créer des applications de haute qualité et riches en fonctionnalités tout en minimisant la dette technique. Dans un tel environnement, les mesures de données constituent des outils essentiels pour guider la prise de décision et favoriser une culture d'amélioration continue, garantissant que les applications restent performantes, évolutives et rentables tout au long de leur cycle de vie.