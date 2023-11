Data Metrics verwijzen, in de context van applicatiemonitoring en -analyse, naar de kwantitatieve metingen of key performance indicators (KPI's) die worden gebruikt om de prestaties, gezondheid en gebruikerservaring van een softwareapplicatie te beoordelen. Ze bieden een uitgebreid overzicht van de applicatieprestaties en helpen ontwikkelaars, QA-teams en IT-professionals ervoor te zorgen dat applicaties functioneren zoals verwacht, aan de bedrijfsdoelstellingen voldoen en positieve ervaringen voor eindgebruikers bieden. Gegevensstatistieken spelen een cruciale rol bij het optimaliseren van de prestaties van een applicatie en het stimuleren van geïnformeerde besluitvorming als het gaat om verbeteringen en updates in applicaties die zijn gemaakt met no-code platforms zoals AppMaster.

Enkele veel voorkomende gegevensstatistieken die worden gebruikt bij applicatiemonitoring en -analyse zijn onder meer:

Meet het aantal inkomende verzoeken per seconde naar een applicatieserver. Deze statistiek helpt ontwikkelaars de werklast van de applicatie te begrijpen, trends te identificeren, potentiële prestatieproblemen op te sporen en indien nodig capaciteitsupgrades te plannen.

Vertegenwoordigt het percentage verzoeken dat tot fouten leidt. Een hoog foutenpercentage kan duiden op problemen met de applicatiecode, database of configuratie. Binnen AppMaster kan het monitoren van foutpercentages helpen bij het identificeren van specifieke componenten of bedrijfsprocessen die probleemoplossing of optimalisatie vereisen.

Meet de tijd die de applicatie nodig heeft om een ​​verzoek te verwerken en een antwoord naar de client te sturen. Deze Key Performance Indicator biedt essentiële informatie over het vermogen van de applicatie om gebruikersinteracties effectief en efficiënt af te handelen. In de AppMaster omgeving kan deze statistiek helpen bij het blootleggen van prestatieknelpunten in componenten, bedrijfsprocessen of endpoints, en als leidraad voor optimalisatiemaatregelen.

Deze statistiek biedt een gestandaardiseerde methode voor het meten en vergelijken van gebruikerstevredenheidsniveaus met applicatieprestaties. Het vertegenwoordigt een geaggregeerde score variërend van 0 tot 1, waarbij hogere scores duiden op betere prestaties.

Meet het percentage van de tijd dat de applicatie toegankelijk en operationeel is. Hoge beschikbaarheid is van cruciaal belang voor het bieden van een positieve gebruikerservaring en het voldoen aan Service Level Agreements (SLA's).

Geeft de hoeveelheid gegevens aan die per tijdseenheid door de applicatie worden verwerkt, vaak gemeten in transacties of verzoeken per seconde. Het monitoren van de doorvoer kan helpen bij het identificeren van prestatieknelpunten en potentiële infrastructuurbeperkingen.

Gegevensstatistieken kunnen worden verzameld met behulp van een combinatie van technische monitoringtools zoals Application Performance Monitoring (APM)-software, loganalysatoren en servermonitoringhulpprogramma's, maar ook via feedback- en analyseplatforms van eindgebruikers. Binnen het AppMaster platform kunnen server-gegenereerde applicaties met Go, webapplicaties met Vue3 en mobiele applicaties met Kotlin en Jetpack Compose voor Android of SwiftUI voor iOS allemaal profiteren van de implementatie en analyse van relevante datastatistieken.

Het monitoren en analyseren van gegevensstatistieken is essentieel gedurende de gehele levenscyclus van applicatieontwikkeling en -onderhoud. Tijdens de ontwikkeling bieden datastatistieken waardevolle inzichten in potentiële prestatieknelpunten en gebieden die optimalisatie behoeven. Na de implementatie helpen datametrieken ervoor te zorgen dat applicaties op één lijn blijven met het beoogde doel en voldoen aan de verwachtingen van eindgebruikers door te monitoren op veranderende omstandigheden, prestatieverslechtering te detecteren en problemen aan te pakken voordat deze escaleren tot grote problemen.

Door best practices te volgen, zoals het instellen van prestatiebasislijnen, het vaststellen van doel-KPI's en het creëren van waarschuwingen voor drempeloverschrijdingen, kunnen applicatieontwikkelaars en -beheerders effectief gebruik maken van datastatistieken om continue verbetering te stimuleren. Bovendien kan correlatie en aggregatie van meetgegevens over verschillende componenten van de applicatie een holistisch inzicht in de systeemprestaties bieden, waardoor proactieve identificatie van potentiële problemen mogelijk wordt en een efficiënte analyse van de hoofdoorzaak wordt vergemakkelijkt.

Het gebruik van no-code platforms zoals AppMaster maakt een snelle ontwikkeling en implementatie van applicaties mogelijk door de complexiteiten die gepaard gaan met traditionele codeerpraktijken te abstraheren. Het stelt zelfs individuele ontwikkelaars in staat hoogwaardige, veelzijdige applicaties te creëren en tegelijkertijd de technische schulden te minimaliseren. In een dergelijke omgeving dienen datametrieken als essentiële hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen en het bevorderen van een cultuur van voortdurende verbetering, waardoor applicaties gedurende hun hele levenscyclus performant, schaalbaar en kosteneffectief blijven.