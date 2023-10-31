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Магазин документов

31, окт. 2023

В контексте моделирования данных «Хранилище документов» — это тип базы данных NoSQL, предназначенный для хранения, извлечения и управления документоориентированной информацией в полуструктурированном формате. В отличие от традиционных реляционных баз данных, которые хранят данные в таблицах со строками и столбцами, хранилища документов используют документы в качестве основной единицы хранения. Эти документы могут храниться в различных форматах, таких как JSON, BSON или XML. Модель хранилища документов предлагает гибкий и бессхемный подход к управлению данными, что особенно полезно при работе с быстро развивающимися структурами данных или там, где четкая схема не определена с самого начала. Такая гибкость позволяет эффективно хранить и управлять различными типами данных в одной системе баз данных, что приводит к повышению простоты использования, производительности и масштабируемости.

Одним из самых популярных хранилищ документов является MongoDB, широко выбранный из-за его высокой доступности, распространения и производительности. Другие известные примеры включают Couchbase, RavenDB и DocumentDB Amazon Web Services (AWS) и другие. Популярность баз данных хранилищ документов быстро растет: Statista сообщает, что в 2021 году 34,3% опрошенных ИТ-специалистов во всем мире заявили, что полагаются на хранилища документов в своих проектах.

В рамках AppMaster, мощной платформы no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, базы данных хранилища документов могут служить важной частью архитектуры приложения. Поскольку платформа позволяет клиентам визуально проектировать модели данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, включение баз данных хранилища документов в качестве основного решения для хранения данных обеспечивает дополнительные преимущества, когда речь идет о разработке приложений, производительности и масштабируемости.

Существует несколько ключевых особенностей и преимуществ использования баз данных хранилища документов при моделировании данных и разработке приложений на платформе AppMaster:

1. Гибкая схема. Как упоминалось ранее, базы данных хранилища документов обеспечивают бессхемный подход к моделированию данных, который обеспечивает беспрепятственную обработку различных типов и структур данных. Такая гибкость упрощает процесс интеграции новых источников данных, адаптации к меняющимся требованиям к данным и экспериментирования с различными конструкциями моделей данных.

2. Масштабируемая производительность. Базы данных хранилищ документов часто проектируются так, чтобы обеспечить высокую доступность, распространение и производительность. Их можно легко масштабировать по горизонтали, добавляя в систему больше узлов, что приводит к повышению производительности чтения и записи. Эта функция особенно полезна для предприятий и случаев использования с высокой нагрузкой при работе с приложениями, созданными AppMaster.

3. Поддержка сложных типов данных. Базы данных хранилища документов по своей сути поддерживают вложенность и иерархические структуры данных. Такая поддержка вложенных связей и многозначных полей упрощает моделирование сложных типов данных, таких как иерархические категории, структуры социальных сетей или геопространственная информация.

4. Быстрые специальные запросы. Базы данных хранилища документов часто включают в себя мощные возможности запросов, которые позволяют разработчикам выполнять специальные запросы к документам без необходимости использования предопределенных индексов или ограничений схемы. Эта возможность полезна для разработчиков, которые изучают данные и создают аналитические инструменты на основе хранимой информации.

5. Интеграция с современными платформами разработки. Поскольку AppMaster создает реальные приложения с использованием современных платформ, таких как Go, Vue3, Kotlin и Jetpack Compose, базы данных хранилищ документов хорошо интегрируются с этими технологиями, обеспечивая беспрепятственный доступ к данным и манипулирование ими. Более того, приложения, созданные с помощью AppMaster, могут работать с любой базой данных, совместимой с Postgresql, в качестве основной базы данных, что еще больше расширяет потенциальные возможности использования баз данных хранилища документов.

В заключение отметим, что базы данных хранилищ документов играют важную роль в контексте моделирования данных, особенно в рамках no-code платформы AppMaster. Их гибкая схема, масштабируемость, поддержка сложных типов данных и мощные возможности запросов делают их идеальным выбором для различных сценариев разработки приложений. Благодаря визуально разработанным моделям данных, бизнес-логике и пользовательским интерфейсам AppMaster включение баз данных хранилищ документов в качестве основного решения для хранения данных помогает клиентам создавать эффективные, высокопроизводительные и масштабируемые приложения, удовлетворяющие широкому спектру вариантов использования в различных отраслях и отраслях. сектора.

Изучите больше терминов:
OLAP (онлайн-аналитическая обработка) OLAP-куб OLTP (онлайн-обработка транзакций) Агрегация Архитектура хранилища данных Денормализация Интеллектуальный анализ данных Миграция данных Модель данных Основные данные Столбчатый магазин Сущность Схема звезды Таблица размеров Тип данных Физическая модель данных

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