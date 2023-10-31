OLTP (онлайн-обработка транзакций) — это класс компьютерных систем, специально разработанных для управления транзакционными приложениями и эффективной обработки больших объемов взаимодействий пользователей, которые собирают, хранят, изменяют и извлекают данные, необходимые для поддержки ежедневных бизнес-операций. В контексте моделирования данных OLTP-системы ориентированы на точное и эффективное манипулирование структурированными данными в базах данных, обрабатывая большое количество одновременных пользователей, которые выполняют транзакции и операции запроса в режиме реального времени.

OLTP-системы имеют решающее значение для бесперебойного функционирования бизнеса, поскольку они образуют основу для широкого спектра приложений, включая банковские системы, электронную коммерцию, системы бронирования, розничные точки продаж, управление запасами, управление взаимоотношениями с клиентами и снабжение. управление сетью и другие. Эти системы должны быть очень быстро реагирующими и способными обеспечивать быстрый и надежный доступ к данным и манипулирование ими, обеспечивая согласованную обработку бизнес-транзакций и удовлетворяя потребности тысяч или даже миллионов пользователей и клиентов.

В основе OLTP-системы лежит система управления базами данных (СУБД), которая отвечает за управление операциями хранения, поиска и изменения данных. Обычно OLTP-системы используют систему управления реляционными базами данных (СУБД), которая использует реляционную модель данных и язык структурированных запросов (SQL) для взаимодействия с данными. Данные в системе OLTP организованы в таблицах, состоящих из строк и столбцов, доступ к которым и манипулирование ими можно осуществлять с помощью запросов и операторов SQL.

Одной из ключевых характеристик OLTP-систем является соблюдение свойств ACID (атомарность, согласованность, изоляция и долговечность), которые гарантируют целостность транзакций и согласованность данных. Это гарантирует надежную обработку всех бизнес-транзакций, а в случае сбоя системы базу данных можно будет восстановить в согласованное состояние без потери каких-либо коммитов или возникновения несогласованностей.

В контексте AppMaster, ведущей платформы no-code для создания веб-, мобильных и серверных приложений, OLTP играет решающую роль в поддержке приложений, созданных и развернутых с использованием этой платформы:

Мощные инструменты визуального моделирования данных AppMaster позволяют клиентам создавать и управлять реляционными моделями данных, необходимыми для OLTP-систем, гарантируя наличие правильной структуры для эффективного хранения, извлечения и изменения данных. Визуальный конструктор бизнес-процессов AppMaster позволяет клиентам определять и реализовывать бизнес-логику, гарантируя, что транзакции и операции соответствуют требуемым правилам и рабочим процессам, сохраняя целостность и согласованность данных. REST API AppMaster и endpoints на основе WebSocket обеспечивают бесперебойную связь между интерфейсом и сервером приложений, обеспечивая эффективную обработку транзакций и обмен данными в реальном времени для OLTP-систем. Приложения, созданные AppMaster являются высокопроизводительными, масштабируемыми и независимыми от платформы, что гарантирует, что OLTP-системы, созданные с использованием этой платформы, смогут обрабатывать большие объемы транзакций и короткое время отклика, необходимые современному бизнесу.

Хотя OLTP-системы превосходно справляются с короткими и частыми транзакциями, они не предназначены для аналитических задач, таких как составление отчетов и поддержка принятия решений, которые требуют сложных и ресурсоемких запросов, которые могут включать большие объемы исторических данных. Именно здесь в игру вступает онлайн-аналитическая обработка (OLAP), дополняющая системы OLTP, предоставляющая отдельную среду, оптимизированную для анализа данных и составления отчетов.

Кроме того, OLTP-системы можно расширять и интегрировать с различными технологиями и платформами, включая хранилища данных, инструменты бизнес-аналитики (BI), алгоритмы машинного обучения (ML) и платформы больших данных, что позволяет предприятиям получать еще большую выгоду от своих данных, обнаруживать аналитику и оптимизировать свою деятельность.

Подводя итог, можно сказать, что OLTP-системы являются основой современного бизнеса, позволяя организациям эффективно обрабатывать большие объемы взаимодействий пользователей, бизнес-транзакций и обмена данными в реальном времени. Платформа AppMaster no-code предоставляет предприятиям все необходимые инструменты и возможности для проектирования, создания и развертывания масштабируемых высокопроизводительных OLTP-приложений, адаптированных к их уникальным требованиям и потребностям отрасли.