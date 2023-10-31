🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Происхождение данных

31, окт. 2023

Происхождение данных в контексте моделирования данных относится к комплексному и отслеживаемому путешествию данных от их происхождения через различные этапы уточнения, обработки и преобразования до тех пор, пока они не достигнут конечного пункта назначения, которым может быть отчет, панель мониторинга или приложение. Data Lineage играет решающую роль в понимании потока данных, обеспечении надежности, точности и согласованности данных, а также в содействии аудиту и управлению данными.

В основе платформы no-code AppMaster лежит ее способность визуально создавать модели данных (схему базы данных), которые составляют основу для проектирования бизнес-процессов и генерации исходного кода приложений. В этом контексте Data Lineage становится важным аспектом обеспечения прозрачности, отслеживания и подотчетности данных, используемых в этих приложениях.

Типичный процесс Data Lineage состоит из нескольких этапов, которые могут различаться в зависимости от конкретных требований организации к моделированию и обработке данных:

  1. Прием данных: на этом этапе данные собираются из различных источников, таких как внешние API, пользовательские данные, базы данных, файлы или источники любого другого типа. Этот этап закладывает основу для исходных данных, которые будут проходить через различные конвейеры обработки данных.
  2. Преобразование данных. По мере того, как данные проходят через конвейеры обработки, они могут быть преобразованы, обогащены или очищены в зависимости от бизнес-требований. Преобразование данных может включать в себя такие операции, как фильтрация, агрегирование, объединение или поворот, а также применение бизнес-правил и логики.
  3. Хранение данных. После обработки и преобразования данных они сохраняются в базах данных, озерах данных или других системах хранения для будущего поиска, анализа или интеграции с другими приложениями.
  4. Доступ к данным. Пользователи, приложения или службы получают доступ к преобразованным данным из систем хранения в соответствии с конкретными требованиями. Это включает в себя чтение или запрос данных с использованием API, SQL или других языков запросов.
  5. Потребление данных. Заключительный этап Data Lineage — это потребление обработанных данных в форме отчетов, аналитики, информационных панелей или визуализаций, которые предоставляют ценную информацию, поддерживают принятие решений или управляют функциональностью приложений.

Data Lineage играет важную роль в решении различных проблем управления данными:

  • Обеспечение качества данных: собирая метаданные о различных преобразованиях, которым подвергаются данные, Data Lineage помогает выявлять аномалии, ошибки или неточности и устранять их, обеспечивая тем самым качество и надежность данных.
  • Соответствие данных: Data Lineage обеспечивает контроль данных, позволяя организациям демонстрировать соблюдение правил защиты данных, конфиденциальности и безопасности, таких как kInstruction[label=data.labels.USER].onents в конструкторе Web BP и make.AutoScale. (properties_input)свойства для демонстрации соответствия данным]}>
Изучите больше терминов:
OLAP (онлайн-аналитическая обработка) OLTP (онлайн-обработка транзакций) База данных графов Значение атрибута сущности (EAV) Инструмент моделирования данных Качество данных Логическая модель данных Магазин документов Ограничение Отношения «многие ко многим» Отношения «один ко многим» Происхождение данных Словарь данных Столбчатый магазин Супертип Тип данных

Похожие статьи

Функции безопасности ведущих веб-сайтов, создающих приложения
date 23, нояб. 2023 clock 7 мин
Функции безопасности ведущих веб-сайтов, создающих приложения
Изучите функции безопасности, предлагаемые ведущими платформами разработки приложений без кода, включая AppMaster, и поймите их значение для создания и поддержки безопасных приложений.
Security No-code App Builder
Искусственный интеллект no-code в электронной коммерции: меняем правила игры
date 23, нояб. 2023 clock 6 мин
Искусственный интеллект no-code в электронной коммерции: меняем правила игры
Узнайте, как решения no-code с искусственным интеллектом преобразуют индустрию электронной коммерции, делая мощные инструменты на основе искусственного интеллекта доступными для предприятий любого размера. Узнайте о преимуществах, вариантах использования и о том, как может помочь платформа AppMaster.
eCommerce AI No-code
Превратите свои идеи в приложения с помощью no-code конструкторов
date 23, нояб. 2023 clock 8 мин
Превратите свои идеи в приложения с помощью no-code конструкторов
Узнайте, как no-code конструкторы, такие как AppMaster, революционизируют процесс создания веб-, мобильных и серверных приложений, делая его более быстрым, экономичным и удобным для пользователя способом, подходящим как для разработчиков, так и для неразработчиков.
No-code App Builder Mobile App
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь