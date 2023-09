ARIA (dostępne bogate aplikacje internetowe)

ARIA (Accessible Rich Internet Applications) to ustandaryzowany zestaw technik, koncepcji i najlepszych praktyk w zakresie projektowania stron internetowych, którego celem jest uczynienie treści internetowych i aplikacji internetowych bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. ARIA zwiększa dostępność bogatych aplikacji internetowych (RIA), dostarczając dodatkowych informacji o strukturze, funkcjonalności i zachowaniu komponentów interfejsu użytkownika. Wypełniając pewne luki w dostępności pozostawione przez tradycyjne znaczniki HTML, ARIA umożliwia zwiększenie użyteczności solidnych, interaktywnych rozwiązań internetowych dla osób korzystających z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu lub oprogramowanie do rozpoznawania mowy.

Opracowany przez konsorcjum World Wide Web (W3C), ARIA jest zintegrowany z technologiami internetowymi i stał się istotną częścią nowoczesnego tworzenia stron internetowych, szczególnie podczas tworzenia złożonych interfejsów użytkownika. W miarę jak aplikacje internetowe stają się coraz bardziej złożone i coraz bardziej interaktywne, włączenie ARIA gwarantuje, że aplikacje te pozostaną możliwie włączające i dostępne dla każdego, niezależnie od jego umiejętności.

ARIA działa poprzez uzupełnienie standardowego znacznika HTML o niestandardowe atrybuty, które zapewniają dodatkowy kontekst i informacje użytkownikom technologii wspomagających. Atrybuty te, znane jako atrybuty ARIA, można zastosować do elementów HTML w celu ulepszenia ich semantyki i przekazania ważnych informacji, które mogą nie być domyślnie dostępne za pośrednictwem przeglądarek lub urządzeń wspomagających. Niektóre przykłady atrybutów ARIA obejmują „aria-label”, „aria-labelledby”, „aria-descriptiondby” i „aria-hidden”.

Integrując atrybuty ARIA z elementami HTML, programiści mogą zapewnić, że ich treści internetowe będą łatwiej zrozumiałe i nawigowane przez użytkowników niepełnosprawnych. Na przykład zaawansowany, niestandardowy widżet, taki jak karuzela, można ulepszyć za pomocą ARIA, aby przekształcić go z niedostępnego komponentu w w pełni funkcjonalny, dostępny interfejs użytkownika, po którym użytkownicy korzystający z czytników ekranu mogą łatwo nawigować.

W ramach specyfikacji ARIA istnieje zbiór predefiniowanych ról i stanów, które można zastosować do elementów HTML. Te role i stany pomagają przekazać cel i bieżący stan elementu, zapewniając dodatkowy kontekst dla technologii wspomagających. Przykładowe role obejmują „przycisk”, „formularz”, „okno dialogowe”, „lista tabulatorów” i „panel kart”, podczas gdy przykładowe stany obejmują „sprawdzone”, „aria-wyłączona”, „aria-rozwinięta” i „aria- wymagany'.

Oprócz ról i stanów ARIA, kluczową częścią specyfikacji ARIA jest koncepcja „Rejonów aktywnych”. Te obszary strony internetowej są przeznaczone do automatycznego dostarczania powiadomień do technologii wspomagających, gdy ich zawartość jest aktualizowana dynamicznie, bez konieczności odświeżania strony. Przykłady aktywnych regionów obejmują okna czatu, paski wiadomości lub aktualizację wyników sportowych w czasie rzeczywistym. Atrybuty ARIA, takie jak „aria-live”, „aria-atomic” i „aria-relevant”, można wykorzystać do zdefiniowania zachowania i znaczenia tych żywych regionów, zapewniając użytkownikom niepełnosprawnym dostęp do informacji i zrozumienie ich aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Wdrożenie ARIA w aplikacjach internetowych przynosi korzyści nie tylko użytkownikom niepełnosprawnym, ale ma także dodatkowe korzyści, które pomagają w SEO (optymalizacja wyszukiwarek) i ogólnej poprawie użyteczności. Zapewniając jasny, semantyczny kontekst treści internetowych, wyszukiwarki mogą skuteczniej indeksować i pozycjonować strony internetowe, co prowadzi do lepszej widoczności w wyszukiwarkach i potencjalnie większego ruchu organicznego. Dodatkowo elementy ulepszone przez ARIA mogą zapewnić lepszą nawigację za pomocą klawiatury i bardziej intuicyjne doświadczenia dla wszystkich użytkowników.

Jako platforma programistyczna no-code, AppMaster zdaje sobie sprawę ze znaczenia ARIA w zapewnianiu, że wszystkie wygenerowane aplikacje pozostaną dostępne, łatwe w użyciu i uniwersalnie przyjazne zarówno dla platform internetowych, jak i mobilnych. Integrując atrybuty, role i stany ARIA z wygenerowanym kodem źródłowym, AppMaster umożliwia użytkownikom projektowanie skalowalnych aplikacji internetowych, których podstawą jest dostępność i inkluzywność. Platforma zapewnia, że ​​wszystkie rozwiązania zbudowane przy użyciu jej solidnego, wizualnego interfejsu są zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi, stale wykorzystując najnowsze osiągnięcia technik i wytycznych ARIA, optymalizując generowane aplikacje pod kątem potrzeb użytkowników niepełnosprawnych.

Dzięki AppMaster firmy mogą tworzyć łatwo dostępne, interaktywne i wciągające aplikacje internetowe bez uszczerbku dla użyteczności i integracji. Wykorzystując najlepsze praktyki ARIA i potężne narzędzia wizualne dostępne na platformie, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich aplikacje spełniają najwyższe standardy dostępności i pozostają uniwersalne w użyciu dla wszystkich osób, niezależnie od ich umiejętności.