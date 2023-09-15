ARIA（可访问的富互联网应用程序）是一组标准化的技术、概念和网页设计最佳实践，旨在使残障人士更容易访问网页内容和网页应用程序。 ARIA 通过提供有关用户界面组件的结构、功能和行为的附加信息来增强富互联网应用程序 (RIA) 的可访问性。通过弥补传统 HTML 标记留下的某些可访问性差距，ARIA 使强大的交互式 Web 解决方案对于拥有辅助技术（例如屏幕阅读器或语音识别软件）的个人来说更加有用。

ARIA 由万维网联盟 (W3C) 开发，已集成到 Web 技术中，并已成为现代 Web 开发的重要组成部分，尤其是在创建复杂的用户界面时。随着 Web 应用程序变得越来越复杂并且交互性越来越强，合并 ARIA 可确保这些应用程序对每个人（无论其能力如何）保持尽可能的包容性和可访问性。

ARIA 的工作原理是用自定义属性补充标准 HTML 标记，为辅助技术用户提供额外的上下文和信息。这些属性（称为 ARIA 属性）可应用于 HTML 元素，以增强其语义并传达可能无法通过浏览器或辅助设备隐式获得的重要信息。 ARIA 属性的一些示例包括“aria-label”、“aria-labelledby”、“aria-scribedby”和“aria-hidden”。

通过将 ARIA 属性与 HTML 元素集成，开发人员可以确保残疾用户更容易理解和导航他们的 Web 内容。例如，可以使用 ARIA 增强高级自定义小部件（如轮播），将其从不可访问的组件转变为功能齐全、可访问的用户界面，用户可以使用屏幕阅读器轻松导航。

作为 ARIA 规范的一部分，有一组可应用于 HTML 元素的预定义角色和状态。这些角色和状态有助于传达元素的目的和当前状态，为辅助技术提供额外的上下文。示例角色包括“button”、“form”、“dialog”、“tablist”和“tabpanel”，而示例状态包括“aria-checked”、“aria-disabled”、“aria-expanded”和“aria-必需的'。

除了 ARIA 角色和状态之外，ARIA 规范的一个重要部分是“活动区域”的概念。网页的这些区域被指定为在内容动态更新时自动向辅助技术提供通知，而无需刷新页面。实时区域的示例包括聊天窗口、新闻行情或实时更新的体育比分。 ARIA 属性（例如“aria-live”、“aria-atomic”和“aria-relevant”）可用于定义这些活动区域的行为和重要性，确保残障用户能够访问和理解所包含的信息实时更新。

在 Web 应用程序中实施 ARIA 不仅有利于残障用户，而且还具有有助于 SEO（搜索引擎优化）和总体可用性改进的辅助优势。通过为网络内容提供清晰的语义上下文，搜索引擎可以更有效地对网站进行索引和排名，从而获得更好的搜索引擎可见性和潜在的更高的有机流量。此外，ARIA 增强的元素可以为所有用户提供改进的键盘导航和更直观的用户体验。

作为一个no-code开发平台， AppMaster认识到 ARIA 在确保所有生成的应用程序对 Web 和移动平台保持可访问、易于使用和普遍友好方面的重要性。通过将 ARIA 属性、角色和状态集成到生成的源代码中， AppMaster允许用户设计可扩展的 Web 应用程序，其核心是可访问性和包容性。该平台确保使用其强大的可视化界面构建的所有解决方案都遵循行业最佳实践，同时不断融入 ARIA 技术和指南的最新进展，优化生成的应用程序以满足残疾用户的需求。

借助AppMaster ，企业可以创建高度可访问、交互式且引人入胜的 Web 应用程序，而不会影响可用性或包容性。通过利用 ARIA 最佳实践和平台内提供的强大可视化工具，用户可以确保其应用程序满足最高的可访问性标准，并保持对所有个人（无论其能力如何）普遍可用。