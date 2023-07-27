Понимание рынка мобильных приложений

Чтобы добиться успеха в продаже мобильных приложений, прежде всего необходимо хорошо понимать рынок мобильных приложений. На рынке приложений царит жесткая конкуренция: миллионы приложений доступны в крупнейших магазинах приложений, таких как Apple App Store и Google Play. Как разработчик приложений и предприниматель, вы должны знать тенденции, технологии и предпочтения пользователей, которые формируют рынок.

Начните с изучения рынка, чтобы выявить наиболее эффективные категории приложений, новые ниши и пробелы на рынке. Изучите конкурентов, успешные приложения и их стратегии монетизации. Обратите внимание на предпочтения и поведение пользователей, используемые инструменты и технологии, а также на нормативно-правовую базу.

Данные об использовании приложений могут дать ценную информацию об их эффективности, вовлеченности и предпочтениях пользователей. К числу надежных источников данных и аналитики по приложениям относятся App Annie, SensorTower, а также инструменты мобильной аналитики, такие как Firebase. Понимая рынок мобильных приложений, вы сможете лучше ориентироваться в нем и находить возможности для создания востребованных мобильных приложений.

Создание жизнеспособной идеи приложения

После изучения рынка следующим шагом будет разработка жизнеспособной идеи приложения, которая удовлетворит реальную потребность или решит проблему ваших целевых клиентов. Для создания жизнеспособной идеи приложения необходимо учитывать следующие аспекты:

Проверка идеи: Убедитесь в том, что ваша идея приложения отвечает реальным потребностям или проблемам, подтвердив ее с помощью маркетинговых исследований, анализа конкурентов и бесед с потенциальными пользователями. Оценка отзывов и мнений клиентов поможет оценить востребованность и жизнеспособность идеи приложения.

Убедитесь в том, что ваша идея приложения отвечает реальным потребностям или проблемам, подтвердив ее с помощью маркетинговых исследований, анализа конкурентов и бесед с потенциальными пользователями. Оценка отзывов и мнений клиентов поможет оценить востребованность и жизнеспособность идеи приложения. Определите целевую аудиторию: Поймите потенциальных пользователей вашего приложения. Выясните их демографические характеристики, привычки, предпочтения и болевые точки. Определение целевой аудитории поможет вам разработать нужные функции, возможности и пользовательский опыт приложения.

Поймите потенциальных пользователей вашего приложения. Выясните их демографические характеристики, привычки, предпочтения и болевые точки. Определение целевой аудитории поможет вам разработать нужные функции, возможности и пользовательский опыт приложения. Уникальное торговое предложение (УТП): идея вашего приложения должна обладать уникальным торговым предложением, отличающим его от конкурентов. В качестве УТП могут выступать отличительные особенности, иной подход к пользовательскому опыту или работа в неосвоенной нише. Каким бы ни было ваше УТП, оно должно выделять ваше приложение на переполненном рынке приложений.

идея вашего приложения должна обладать уникальным торговым предложением, отличающим его от конкурентов. В качестве УТП могут выступать отличительные особенности, иной подход к пользовательскому опыту или работа в неосвоенной нише. Каким бы ни было ваше УТП, оно должно выделять ваше приложение на переполненном рынке приложений. Масштабируемость: Убедитесь, что ваша идея приложения способна масштабироваться и удовлетворять растущий спрос на функции и возможности вашего приложения. Масштабируемость приложения определяет его долгосрочную жизнеспособность и потенциал роста.

Убедитесь, что ваша идея приложения способна масштабироваться и удовлетворять растущий спрос на функции и возможности вашего приложения. Масштабируемость приложения определяет его долгосрочную жизнеспособность и потенциал роста. Монетизация: Определите, каким образом ваше приложение будет приносить доход. Среди популярных вариантов монетизации - покупки в приложении, модели, основанные на подписке, реклама и премиальные цены. Подумайте, какая модель лучше всего подходит для вашего приложения, аудитории и рынка.

Создание мобильного приложения

После того как у вас есть жизнеспособная идея приложения, самое время приступить к его созданию. Ниже приведены шаги по созданию успешного мобильного приложения с нуля:

Выберите подход к разработке: Определите, какое приложение вы хотите создать: нативное, веб-приложение или гибридное. Нативные приложения обеспечивают более высокую производительность и удобство работы, в то время как веб-приложения и гибридные приложения могут быть более экономичными. Прежде чем выбрать тот или иной подход, оцените требования к совместимости, удобству использования, доступности и производительности. Разработка пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта (UX): Создайте привлекательный, интуитивно понятный и визуально привлекательный пользовательский интерфейс и UX. При разработке приложения следует помнить о целевой аудитории и ее предпочтениях. Дизайн приложения должен быть ориентирован на пользователя, обеспечивая удобную навигацию и бесперебойную работу. Выбор инструментов и технологий разработки приложений: Выбирайте их с учетом требований к приложению, подхода к разработке и опыта. Выберите языки программирования, фреймворки, библиотеки и среды разработки, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям и навыкам. Разработка мобильного приложения: Используя подходящие инструменты и технологии, приступайте к созданию функций и возможностей своего приложения. Всегда придерживайтесь лучших практик разработки, оптимизации производительности и безопасности, чтобы обеспечить стабильность, надежность и безопасность приложения. Протестируйте мобильное приложение: Проведите тщательное тестирование приложения, охватывающее все его возможности, функции и сценарии использования. Используйте сочетание ручного и автоматизированного тестирования для выявления и устранения ошибок, обеспечения оптимальной производительности и совместимости приложения с различными устройствами и платформами. Рассмотрите платформы no-code или low-code : Если у вас нет опыта кодирования или вы хотите ускорить процесс разработки приложения, воспользуйтесь платформами no-code или low-code, например AppMaster.io. Эти платформы позволяют создавать мобильные приложения, веб-приложения и бэкэнд-приложения визуально, без предварительных знаний кодирования.

Такие платформы, как AppMaster.io, имеют такие преимущества, как ускорение сроков разработки, снижение затрат и устранение технического долга, связанного с постоянным созданием приложений с нуля. Выполнив эти шаги, вы получите функциональное мобильное приложение, готовое к развертыванию и продажам. Помните, что залогом успеха мобильного приложения является постоянное совершенствование, которое зависит от понимания пользователей и адаптации приложения к их потребностям. Продолжайте итерации, собирайте отзывы пользователей и будьте в курсе тенденций рынка, чтобы ваше приложение оставалось конкурентоспособным и актуальным.

Определение стратегии ценообразования

Выбор правильной стратегии ценообразования для мобильного приложения очень важен, поскольку он напрямую влияет на доходы и количество пользователей. Универсального решения не существует, поэтому прежде чем выбрать оптимальный подход, необходимо учесть различные факторы. В этом разделе мы рассмотрим различные модели ценообразования и факторы, которые необходимо учитывать при выборе стратегии ценообразования.

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Факторы, которые необходимо учитывать

Целевой рынок: Поймите свою целевую аудиторию, ее предпочтения и готовность платить за ваше приложение или его функции. Изучите демографические данные, интересы и поведение клиентов, чтобы создать их персону, на основе которой будут приниматься решения о ценообразовании.

Поймите свою целевую аудиторию, ее предпочтения и готовность платить за ваше приложение или его функции. Изучите демографические данные, интересы и поведение клиентов, чтобы создать их персону, на основе которой будут приниматься решения о ценообразовании. Тип приложения: Характер вашего приложения (например, игровое, продуктивное или социальное) влияет на ожидания пользователей относительно его цены. Некоторые категории обычно более терпимы к платным приложениям, в то время как другие более привычны к бесплатным вариантам.

Характер вашего приложения (например, игровое, продуктивное или социальное) влияет на ожидания пользователей относительно его цены. Некоторые категории обычно более терпимы к платным приложениям, в то время как другие более привычны к бесплатным вариантам. Конкуренция: Проведите конкурентный анализ, чтобы понять ценовые стратегии конкурирующих приложений в вашей нише. Это поможет вам выявить потенциальные пробелы и возможности на рынке и соответствующим образом позиционировать свое мобильное приложение.

Проведите конкурентный анализ, чтобы понять ценовые стратегии конкурирующих приложений в вашей нише. Это поможет вам выявить потенциальные пробелы и возможности на рынке и соответствующим образом позиционировать свое мобильное приложение. Ценностное предложение: Определите, какую уникальную ценность предоставляет пользователям ваше мобильное приложение и как эта ценность оправдывает цену. Чем более впечатляющими и эксклюзивными будут функции и преимущества вашего приложения, тем более высокую цену вы сможете предложить.

Модели ценообразования

Различные модели ценообразования соответствуют различным типам приложений и предпочтениям пользователей. Выбирайте ту модель, которая лучше всего соответствует вашему целевому рынку, типу приложения, конкуренции и ценностному предложению.

Бесплатно: Предлагая свое приложение бесплатно (без встроенных покупок и рекламы), можно быстро привлечь большое количество пользователей. Этот подход лучше всего подходит для приложений, повышающих узнаваемость бренда, предлагающих социальную ценность или приносящих косвенный доход (например, приложения для электронной коммерции). Freemium: Модель freemium позволяет пользователям бесплатно получать доступ к базовым функциям приложения с возможностью разблокировать премиум-контент или расширенные функции с помощью покупок в приложении. Такая модель позволяет сбалансировать привлечение пользователей и получение прибыли, особенно в продуктивных и игровых приложениях. Платная: взимание платы с пользователей за установку приложения может привести к увеличению первоначального дохода. Однако этот вариант часто требует сильной маркетинговой стратегии и уникального ценностного предложения, которое оправдывает цену. Платные приложения, как правило, лучше всего работают в тех рыночных нишах, где пользователи более готовы тратить деньги. Подписка: Модель подписки предоставляет пользователям регулярный доступ к обновленному контенту или функциям за периодическую плату. Такая модель ценообразования подходит для приложений, ориентированных на контент или услуги (например, новостных, потоковых или фитнес-приложений).

Оптимизация присутствия в магазине приложений

Сильное присутствие в магазине приложений играет важную роль в обеспечении загрузок и привлечении пользователей. Оптимизация магазина приложений (ASO) - это процесс улучшения видимости, поискового рейтинга и конверсии приложения в магазинах приложений. Ниже приведены некоторые эффективные стратегии оптимизации присутствия в магазинах приложений:

Исследование и оптимизация ключевых слов

Определите релевантные, высокочастотные и низкоконкурентные ключевые слова для включения в заголовок, подзаголовок и описание приложения. Правильная оптимизация ключевых слов позволит потенциальным пользователям легче найти ваше приложение при поиске в магазинах приложений по соответствующим запросам.

Привлекательные иконки и скриншоты

Создайте привлекательную иконку приложения, которая отражает фирменный стиль и сообщает о главной цели приложения. Кроме того, разработайте информативные и визуально привлекательные скриншоты, демонстрирующие основные возможности и преимущества приложения и побуждающие пользователей к его загрузке.

Четкое и краткое описание

Составьте хорошо написанное описание, кратко описывающее возможности, преимущества и уникальные торговые характеристики приложения. Сосредоточьтесь на первых нескольких предложениях, чтобы привлечь внимание пользователей, поскольку только ограниченная часть описания видна без нажатия кнопки "Читать дальше".

Рейтинги и обзоры в App Store

Поощряйте пользователей ставить оценки и оставлять отзывы о вашем приложении, предлагая им сделать это в самом приложении или с помощью кампаний по электронной почте. Положительные отзывы и высокие рейтинги укрепляют доверие, стимулируют загрузки и повышают рейтинг магазина приложений.

Локализация

Чтобы охватить глобальную аудиторию, оптимизируйте метаданные, переводы, визуальные активы и валюту приложения для разных регионов и языков. Локализация может способствовать увеличению количества загрузок, повышению удовлетворенности пользователей и доходов.

Маркетинг мобильного приложения

Наличие надежной маркетинговой стратегии имеет решающее значение для успеха вашего приложения. Поскольку рынок приложений характеризуется высокой конкуренцией, для того чтобы выделиться и привлечь внимание целевой аудитории, необходимо использовать множество маркетинговых каналов и тактик.

Реклама в социальных сетях

Миллиарды активных пользователей таких социальных сетей, как Facebook, Instagram и LinkedIn, открывают широкие возможности для продвижения вашего приложения. Обеспечьте присутствие на соответствующих платформах, делитесь интересным контентом и используйте целевую рекламу для привлечения потенциальных пользователей.

Маркетинг влиятельных лиц

Сотрудничайте с авторитетными людьми в своей нише для продвижения своего приложения через одобрительные отзывы, обзоры продуктов или спонсорский контент. Сотрудничество с влиятельными лицами может значительно повысить узнаваемость бренда и доверие к мобильному приложению.

Контент-маркетинг

Создавайте ценный, информативный и увлекательный контент для увеличения посещаемости приложения и сайта. Форматы контента включают в себя посты в блогах, статьи, видеоролики, подкасты и инфографику. Использование лучших практик SEO для повышения видимости в результатах поиска.

Email-кампании

Разработка маркетинговых кампаний по электронной почте для привлечения потенциальных и существующих пользователей с помощью целевых сообщений, рекламных акций и обновлений приложения. Привлекайте подписчиков с помощью регистрации на сайте, подсказок в приложении или партнерства с соответствующими организациями.

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Реклама в магазине приложений

Инвестируйте в рекламу в магазине приложений, чтобы продвигать свое приложение непосредственно в результатах поиска, повышая его видимость и увеличивая количество загрузок от пользователей, которые уже ищут похожие приложения. Как Apple App Store, так и Google Play Store предлагают разработчикам рекламные опции.

Связи с общественностью и работа со СМИ

Создавайте шумиху и укрепляйте доверие, сотрудничая с журналистами, блогерами и авторитетными представителями отрасли, которые могут рассказать о вашем приложении в статьях, обзорах или интервью. Для повышения осведомленности о приложении публикуйте пресс-релизы, обновления новостей или отправляйте статьи в соответствующие СМИ.

Партнерство и перекрестное продвижение

Создавайте стратегические альянсы с взаимодополняющими компаниями или приложениями, чтобы совместно продвигать продукты друг друга и привлекать общую аудиторию. Это может значительно расширить зону охвата, снизить стоимость приобретения и предоставить взаимовыгодные маркетинговые возможности.

Помните, что маркетинг - это непрерывный процесс, требующий постоянной настройки и экспериментов. Следите за результатами маркетинговых кампаний и корректируйте стратегию на основе данных и отзывов, чтобы добиться максимальной эффективности своих усилий.

Управление поддержкой клиентов и отзывами

Эффективная поддержка клиентов и управление отзывами пользователей являются важными факторами формирования доверия к мобильному приложению. Положительные отзывы не только способствуют увеличению числа загрузок, но и позволяют получить ценную информацию для улучшения приложения. Вот несколько советов по управлению поддержкой пользователей и отзывами:

Предоставьте четкие и удобные способы связи со службой поддержки: Предложите несколько каналов поддержки, таких как электронная почта, чат в приложении, социальные сети и раздел FAQ на вашем сайте, чтобы пользователи могли получить помощь в случае необходимости. Пользователи должны легко находить эти каналы в приложении или на сайте. Будьте отзывчивы и своевременны: Отвечайте на запросы пользователей быстро, в идеале в течение 24 часов, чтобы показать, что вам небезразличны их проблемы. Это повысит имидж вашего приложения и предотвратит появление негативных отзывов, вызванных задержкой или неадекватной поддержкой. Проявляйте сочувствие и понимание: Общаясь с пользователями, сопереживайте их проблемам. Признайте их разочарование и подтвердите, что вы работаете над скорейшим устранением проблемы. Поощряйте пользователей оставлять отзывы: Попросите довольных клиентов поделиться своим опытом, оставив отзыв в магазине приложений. Это можно сделать с помощью подсказок в приложении , кампаний по электронной почте или социальных сетей. Не забывайте, что делать это нужно в уважительной и ненавязчивой форме. Отслеживайте отзывы и отвечайте на них: Регулярно отслеживайте отзывы пользователей в магазинах приложений и решайте возникающие в них проблемы. Профессионально отвечайте на положительные и отрицательные отзывы, благодарите пользователей за их мнение и объясняйте, как вы планируете решить возникшие проблемы. Извлекайте уроки из отзывов: Используйте отзывы для того, чтобы понять, как пользователи воспринимают ваше приложение, какие функции им нравятся или не нравятся, какие улучшения необходимы. Эта информация может быть использована при составлении дорожной карты продукта и поможет повысить качество обслуживания пользователей.

Измерение успешности мобильного приложения

Для оценки успешности мобильного приложения необходимо отслеживать и анализировать ключевые показатели эффективности (KPI). Эти показатели позволяют понять поведение пользователей, эффективность приложения и получение прибыли. Вот некоторые KPI, которые необходимо отслеживать для достижения успеха вашего приложения:

Загрузки: Отслеживайте количество загрузок приложения, поскольку это ранний показатель его принятия. Соотнесите количество загрузок с маркетинговыми кампаниями или обновлениями приложения, чтобы понять, что побуждает пользователей устанавливать ваше приложение. Вовлеченность пользователей: Измерьте, как пользователи взаимодействуют с вашим приложением, включая продолжительность сеанса, запуски приложения и взаимодействие с определенными функциями. Высокий уровень вовлеченности свидетельствует о хорошо продуманном приложении, отвечающем потребностям пользователей. Коэффициент удержания: Рассчитайте процент пользователей, которые возвращаются к приложению после его первого использования. Высокий коэффициент удержания означает, что пользователи находят ценность в приложении и продолжают использовать его с течением времени. Доход: Отслеживайте доходы приложения, включая покупки в приложении, рекламу и подписку. Этот показатель позволяет оценить рентабельность мобильного приложения и определить стратегию монетизации. Рейтинг и оценки магазина приложений: Отслеживайте положение приложения в рейтинге магазина приложений и оценки пользователей. Высокие позиции и благоприятные оценки могут способствовать повышению узнаваемости и увеличению количества загрузок.

Регулярно анализируйте эти KPI, чтобы уточнить стратегию развития мобильного приложения, определить области улучшения и оценить общий успех приложения. Использование инструментов аналитики облегчает сбор и интерпретацию этих данных.

Поддержание и обновление приложения

Поддержание и обновление приложения - залог его успеха и удовлетворенности пользователей. Регулярные обновления позволяют сохранить свежесть приложения, его соответствие тенденциям рынка и отсутствие уязвимостей в системе безопасности. Вот несколько лучших практик по поддержке и обновлению мобильного приложения:

Устранение ошибок и проблем безопасности: Регулярно проводите тестирование приложения, чтобы выявить и устранить любые ошибки и уязвимости в системе безопасности. Оперативно устраняйте критические проблемы, которые непосредственно влияют на работу пользователей или ставят под угрозу безопасность приложения. Внедряйте новые функции: Поддерживайте актуальность и привлекательность приложения, внедряя новые функции, которые нужны пользователям. Планируйте обновление приложения с учетом тенденций рынка и отзывов пользователей, чтобы улучшить работу приложения и удержать пользователей. Следите за тем, чтобы регулярно обновлялись сторонние библиотеки, плагины и API. Это позволяет поддерживать совместимость с последними обновлениями платформы и минимизировать потенциальные риски безопасности. Оптимизация производительности: Постоянно оптимизируйте работу приложения, устраняя любые замедления, сбои и утечки памяти. Это позволяет обеспечить плавную и бесперебойную работу приложения. Планирование и составление графика обновлений: Установите регулярный график обновлений, в идеале раз в 1-2 месяца, для устранения проблем и внедрения новых функций. Соблюдение графика свидетельствует о внимании к приложению и его пользователям.

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Для упрощения процесса поддержки и обновления рассмотрите возможность использования платформы no-code или low-code, например AppMaster.io. Эти платформы позволяют вносить изменения в приложение с помощью удобного интерфейса, не требуя глубоких знаний в области кодирования, что в конечном итоге экономит время и ресурсы.

Масштабирование бизнеса мобильных приложений

После того как вы успешно создали, запустили и начали получать прибыль от своего мобильного приложения, пришло время задуматься о масштабировании бизнеса. Масштабирование бизнеса мобильных приложений предполагает инвестирование в стратегии, позволяющие охватить большее количество пользователей, максимизировать доход от приложения, повысить его производительность и минимизировать риски, связанные с ростом. В этом разделе мы рассмотрим различные подходы к эффективному масштабированию бизнеса мобильных приложений.

Расширение на новые платформы и рынки

Первоначально вы могли начать работу только с одной платформы (iOS или Android) или нацелиться на определенный рынок. Расширение мобильного приложения на другие платформы и новые рынки может значительно увеличить количество пользователей и доходы. Перед началом разработки необходимо изучить целевые платформы и рынки, чтобы понять их специфические требования, ожидания пользователей и рекомендации магазинов приложений.

Использование инструментов разработки кроссплатформенных приложений, поддерживающих несколько платформ, таких как React Native или Flutter, позволяет ускорить процесс переноса и минимизировать затраты на разработку. В некоторых случаях платформы no-code или low-code, такие как AppMaster.io, могут упростить задачу создания приложения для новых платформ при сохранении прежнего уровня функциональности и производительности.

Оптимизация стратегий привлечения пользователей

Масштабирование бизнеса приложений требует привлечения новых пользователей и удержания существующих. Проанализируйте каналы привлечения пользователей и определите наиболее эффективные из них для привлечения качественных пользователей. К числу методов оптимизации привлечения пользователей относятся:

Улучшение реферальных ссылок в приложении и стимулирование пользователей делиться приложением со своими знакомыми.

Изучение новых маркетинговых каналов или партнерств, ориентированных на нужную аудиторию.

Тестирование различных рекламных креативов, вариантов таргетинга и стратегий выставления ставок для оптимизации платных рекламных кампаний.

Постоянный мониторинг и оптимизация стратегий оптимизации магазина приложений (ASO) с учетом изменений в алгоритмах магазинов приложений и предпочтений пользователей.

Повышение монетизации приложений

Максимизация доходов приложения при увеличении его пользовательской базы - важнейшее условие поддержания устойчивого и растущего бизнеса приложений. Переоценка стратегии монетизации приложения и поиск дополнительных источников дохода могут помочь увеличить прибыль. Возможные способы монетизации включают:

Внедрение новых опций покупки в приложении или подписки, которые отвечают потребностям пользователей и стимулируют увеличение расходов.

Оптимизация размещения и форматов рекламы при минимальном влиянии на пользовательский опыт.

Предложение многоуровневых цен на премиум-функции или версии приложения для различных сегментов пользователей.

Сотрудничество с другими компаниями в рамках партнерства, спонсорства или партнерского маркетинга.

Повышение производительности и стабильности приложения

По мере роста приложения необходимо поддерживать его высокую производительность и стабильность, чтобы поддерживать растущую базу пользователей. Регулярный мониторинг производительности приложения, выявление "узких мест" и их своевременное устранение помогут обеспечить бесперебойную работу приложения для всех пользователей. Также важно обеспечить бесперебойную работу приложения на различных устройствах, в разных версиях операционных систем и в разных сетевых условиях. Этого можно достичь путем:

Проведение тестов производительности, таких как стресс-тесты и нагрузочные тесты, чтобы убедиться, что приложение способно работать с большим количеством одновременных пользователей.

Оптимизация ресурсов приложения, таких как хранилище данных, использование сети и расход заряда батареи, позволяет минимизировать воздействие приложения на пользовательские устройства.

Мониторинг отчетов о сбоях и устранение проблем, приводящих к нестабильности или низкой производительности приложения.

Внедрение масштабируемой архитектуры для бэкенда приложения и использование облачных сервисов, способных выдержать рост трафика и данных.

Создание сильного бренда и сообщества

Создание сильного бренда вокруг мобильного приложения и формирование преданного сообщества может существенно повлиять на долгосрочный успех вашего бизнеса. Привлечение пользователей с помощью социальных сетей, сообщений в приложении или мероприятий позволяет им чувствовать себя причастными к развитию приложения. Поощрение пользовательского контента и горячих дискуссий вокруг вашего приложения также поможет привлечь новых пользователей и удержать существующих. Укрепляя доверие и лояльность пользователей, вы сможете обеспечить постоянный рост и устойчивость вашего бизнеса мобильных приложений.

Таким образом, масштабирование бизнеса мобильных приложений предполагает многогранный подход, охватывающий такие области, как расширение платформы, привлечение пользователей, монетизация, эффективность приложения и создание сообщества. Проактивный и хорошо спланированный подход к масштабированию бизнеса приложений может способствовать увеличению охвата, доходов и долгосрочному успеху на конкурентном рынке приложений.