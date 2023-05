A Yugabyte revelou recentemente o YugabyteDB 2.18, a mais recente actualização da sua base de dados SQL distribuída de código aberto, com suporte para Kubernetes multiregião e várias outras melhorias. A actualização já se encontra em disponibilidade geral e alarga as capacidades da sua oferta de base de dados como serviço auto-gerida, YugabyteDB Anywhere.

Para simplificar as implementações de Kubernetes em várias regiões e em vários clusters para empresas, a Yugabyte introduziu melhorias como o suporte para espaços de nomes partilhados, cópias de segurança incrementais e velocidades de cópia de segurança que são até cinco vezes mais rápidas do que anteriormente. Com a combinação da replicação síncrona nativa do YugabyteDB e das APIs do Kubernetes Multicluster Service (MCS), o gerenciamento da implantação se torna muito mais fácil.

Para empresas que requerem uma configuração padrão de dois centros de dados, a Yugabyte oferece agora a replicação assíncrona xCluster para Kubernetes. O suporte para o Mirantis Kubernetes Engine (MKE) também foi adicionado para expandir a gama de plataformas de orquestração disponíveis.

Outro destaque da atualização do YugabyteDB 2.18 é a inclusão de um consultor de desempenho inteligente para o YugabyteDB Anywhere. Este recurso otimiza índices, consultas e esquemas, melhorando o desempenho geral do banco de dados. Além disso, a actualização inclui melhorias de segurança e uma funcionalidade de recuperação point-in-time para recuperação granular.

A Yugabyte também anunciou a disponibilidade geral de tabelas colocadas, novos pushdowns de consulta e compactações completas programadas, que melhoram o desempenho em diversas cargas de trabalho. O YugabyteDB suporta a colocação de tabelas SQL, permitindo que dados estreitamente relacionados em tabelas colocadas sejam armazenados em conjunto num único tablet principal, denominado "tablet de colocação".

De acordo com a Yugabyte, a colocação ajuda a optimizar o acesso a dados de baixa latência e elevado desempenho, minimizando a necessidade de viagens de rede adicionais. Também reduz a sobrecarga de criar um tablet para cada relação (tabelas, índices, etc.) e o armazenamento necessário para estes por nó. As compactações completas programadas contribuem para um melhor desempenho do acesso aos dados, utilizando um espaço de armazenamento reduzido.

O YugabyteDB 2.18 se posiciona como uma poderosa solução de banco de dados SQL distribuído de código aberto, especialmente para organizações que exploram o desenvolvimento de aplicativos com pouco ou nenhum código. Com seus novos recursos, as empresas agora podem gerenciar facilmente implantações de Kubernetes em várias regiões e em vários clusters, além de aproveitar o desempenho aprimorado, a segurança do banco de dados e a facilidade de uso.

