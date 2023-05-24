Yugabyte kısa bir süre önce, çok bölgeli Kubernetes desteği ve çeşitli diğer geliştirmeler içeren, açık kaynaklı dağıtılmış SQL veritabanları için en son güncelleme olan YugabyteDB 2.18'i tanıttı. Güncelleme zaten genel kullanıma sunuldu ve kendi kendini yöneten, hizmet olarak veritabanı sunan YugabyteDB Anywhere'in yeteneklerini genişletiyor.

İşletmeler için çok bölgeli, çok kümeli Kubernetes dağıtımlarını basitleştirmek için Yugabyte, paylaşılan ad alanları desteği, artımlı yedeklemeler ve öncekinden beş kata kadar daha hızlı yedekleme hızları gibi geliştirmeler sunuyor. YugabyteDB'nin yerel eşzamanlı replikasyonu ve Kubernetes Multicluster Service (MCS) API'lerinin birleşimiyle dağıtım yönetimi çok daha kolay hale geliyor.

Yugabyte, standart iki veri merkezi yapılandırması gerektiren kuruluşlar için Kubernetes için xCluster eşzamansız çoğaltma sunuyor. Mevcut düzenleme platformları yelpazesini genişletmek için Mirantis Kubernetes Engine (MKE) desteği de eklenmiştir.

YugabyteDB 2.18 güncellemesinin bir diğer önemli özelliği de YugabyteDB Anywhere için akıllı bir performans danışmanının dahil edilmesidir. Bu özellik dizinleri, sorguları ve şemayı optimize ederek genel veritabanı performansını iyileştirir. Ek olarak, güncelleme, parçalı kurtarma için güvenlik geliştirmeleri ve belirli bir noktadan sonra kurtarma özelliği içerir.

Yugabyte ayrıca, çeşitli iş yüklerinde performansı artıran sıralı tabloların, yeni sorgu aşağı indirmelerinin ve programlanmış tam sıkıştırmaların genel kullanılabilirliğini duyurdu. YugabyteDB, SQL tablolarının ortak yerleşimini destekleyerek, ortak yerleşimli tablolardaki yakın ilişkili verilerin 'ortak yerleşim tableti' adı verilen tek bir ana tablette birlikte depolanmasına izin verir.

Yugabyte'a göre ortak yerleşim, ek ağ gezilerine olan ihtiyacı en aza indirerek düşük gecikmeli, yüksek performanslı veri erişimini optimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, her ilişki (tablolar, dizinler vb.) için bir tablet oluşturma yükünü ve bunlar için düğüm başına gereken depolamayı da azaltır. Planlanmış tam sıkıştırmalar, azaltılmış depolama alanı kullanırken daha iyi veri erişim performansına katkıda bulunur.

YugabyteDB 2.18, kendisini özellikle düşük kodlu ve kodsuz uygulama geliştirmeyi araştıran kuruluşlar için güçlü bir açık kaynaklı dağıtılmış SQL veritabanı çözümü olarak konumlandırır. Kuruluşlar, yeni özellikleri sayesinde artık çok bölgeli, çok kümeli Kubernetes dağıtımlarını kolayca yönetirken aynı zamanda iyileştirilmiş performansın, veritabanı güvenliğinin ve kullanım kolaylığının keyfini çıkarabilir.

AppMaster.io gibi platformlar, YugabyteDB gibi veritabanlarını kullanarak web, mobil ve arka uç yazılım oluşturma sürecini daha da kolaylaştırabilir. AppMaster.io, kapsamlı bir tümleşik geliştirme ortamı (IDE) sağlayarak, müşterilerin minimum teknik borçla ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirir.