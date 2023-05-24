كشفت Yugabyte مؤخرًا عن YugabyteDB 2.18 ، وهو آخر تحديث لقاعدة بيانات SQL الموزعة مفتوحة المصدر ، والتي تتميز بدعم Kubernetes متعدد الأجيال والعديد من التحسينات الأخرى. التحديث متوفر بالفعل بشكل عام ويوسع من قدرات عرض قاعدة البيانات كخدمة المدارة ذاتيًا ، YugabyteDB Anywhere.

من أجل تبسيط عمليات نشر Kubernetes متعددة الوحدات ، متعددة المجموعات للمؤسسات ، أدخلت Yugabyte تحسينات مثل دعم مساحات الأسماء المشتركة والنسخ الاحتياطية المتزايدة وسرعات النسخ الاحتياطي التي تصل إلى خمس مرات أسرع من ذي قبل. مع الجمع بين النسخ المتزامن الأصلي المتزامن لـ YugabyteDB وواجهات برمجة تطبيقات Kubernetes Multicluster Service (MCS) ، تصبح إدارة النشر أسهل كثيرًا.

بالنسبة للمؤسسات التي تتطلب تكوينًا قياسيًا لمركز بيانات اثنين ، تقدم Yugabyte الآن نسخًا متماثلًا غير متزامن xCluster لـ Kubernetes. تمت إضافة دعم محرك Mirantis Kubernetes (MKE) أيضًا لتوسيع نطاق منصات التنسيق المتاحة.

ميزة أخرى لتحديث YugabyteDB 2.18 هي تضمين مستشار أداء ذكي لـ YugabyteDB Anywhere. تعمل هذه الميزة على تحسين الفهارس والاستعلامات والمخطط وتحسين الأداء العام لقاعدة البيانات. بالإضافة إلى ذلك ، يشتمل التحديث على تحسينات أمنية وميزة استرداد في الوقت المحدد للاسترداد الدقيق.

أعلنت Yugabyte أيضًا عن التوفر العام للجداول المجمعة ، وعمليات دفع الاستعلام الجديدة ، وعمليات الضغط الكاملة المجدولة ، والتي تعمل على تحسين الأداء عبر أعباء العمل المتنوعة. يدعم YugabyteDB تجميع جداول SQL ، مما يسمح بتخزين البيانات وثيقة الصلة في الجداول المجمعة معًا في جهاز لوحي رئيسي واحد ، يُطلق عليه "الكمبيوتر اللوحي المشترك".

وفقًا لـ Yugabyte ، يساعد الموقع المشترك في تحسين الوصول إلى البيانات بزمن انتقال منخفض وعالي الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى رحلات شبكة إضافية. كما أنه يقلل من عبء إنشاء جهاز لوحي لكل علاقة (جداول ، وفهارس ، وما إلى ذلك) والتخزين المطلوب لكل عقدة. تساهم عمليات الضغط الكاملة المجدولة في تحسين أداء الوصول إلى البيانات أثناء استخدام مساحة تخزين أقل.

يضع YugabyteDB 2.18 نفسه كحل قوي لقاعدة بيانات SQL الموزعة ومفتوحة المصدر ، خاصةً للمؤسسات التي تستكشف تطوير تطبيقات برمجية منخفضة وبدون تعليمات برمجية . بفضل ميزاته الجديدة ، يمكن للمؤسسات الآن بسهولة إدارة عمليات نشر Kubernetes متعددة الأقطاب ومتعددة المجموعات مع الاستمتاع أيضًا بأداء محسّن وأمن قاعدة البيانات وسهولة الاستخدام.

يمكن للمنصات مثل AppMaster.io تبسيط عملية إنشاء برامج الويب والجوال والخلفية باستخدام قواعد البيانات مثل YugabyteDB. من خلال توفير بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) ، يتيح AppMaster.io للعملاء إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير بأقل ديون تقنية ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.