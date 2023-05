Yugabyte ha recentemente presentato YugabyteDB 2.18, l'ultimo aggiornamento per il suo database SQL distribuito open-source, con supporto Kubernetes multiregionale e vari altri miglioramenti. L'aggiornamento è già disponibile e amplia le funzionalità dell'offerta di database as-a-service autogestita YugabyteDB Anywhere.

Per semplificare le implementazioni multiregionali e multicluster di Kubernetes per le aziende, Yugabyte ha introdotto miglioramenti come il supporto per i namespace condivisi, i backup incrementali e una velocità di backup fino a cinque volte superiore rispetto al passato. Grazie alla combinazione della replica sincrona nativa di YugabyteDB e delle API di Kubernetes Multicluster Service (MCS), la gestione della distribuzione diventa molto più semplice.

Per le aziende che richiedono una configurazione standard a due data center, Yugabyte offre ora la replica asincrona xCluster per Kubernetes. È stato inoltre aggiunto il supporto per Mirantis Kubernetes Engine (MKE) per ampliare la gamma di piattaforme di orchestrazione disponibili.

Un altro aspetto saliente dell'aggiornamento di YugabyteDB 2.18 è l'inclusione di un consulente intelligente per le prestazioni di YugabyteDB Anywhere. Questa funzione ottimizza gli indici, le query e lo schema, migliorando le prestazioni complessive del database. Inoltre, l'aggiornamento include miglioramenti alla sicurezza e una funzione di ripristino point-in-time per un recupero granulare.

YugabyteDB ha anche annunciato la disponibilità generale delle tabelle collocate, dei nuovi pushdown delle query e delle compattazioni complete programmate, che migliorano le prestazioni in diversi carichi di lavoro. YugabyteDB supporta la collocazione delle tabelle SQL, consentendo ai dati strettamente correlati delle tabelle collocate di essere archiviati insieme in un'unica tavoletta madre, chiamata "tavoletta di colocazione".

Secondo Yugabyte, la colocazione aiuta a ottimizzare l'accesso ai dati a bassa latenza e ad alte prestazioni, riducendo al minimo la necessità di viaggi di rete aggiuntivi. Inoltre, riduce l'overhead della creazione di un tablet per ogni relazione (tabelle, indici, ecc.) e lo storage necessario per ogni nodo. Le compattazioni complete programmate contribuiscono a migliorare le prestazioni di accesso ai dati e a ridurre lo spazio di archiviazione.

YugabyteDB 2.18 si posiziona come una potente soluzione open-source di database SQL distribuito, soprattutto per le organizzazioni che stanno esplorando lo sviluppo di applicazioni low-code e no-code. Grazie alle sue nuove funzionalità, le aziende possono ora gestire facilmente distribuzioni multiregionali e multicluster Kubernetes, migliorando al contempo le prestazioni, la sicurezza del database e la facilità d'uso.

Piattaforme come AppMaster.io possono semplificare ulteriormente il processo di creazione di software web, mobile e backend utilizzando database come YugabyteDB. Fornendo un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo, AppMaster.io consente ai clienti di creare soluzioni software scalabili con un debito tecnico minimo, rendendo lo sviluppo delle applicazioni più rapido ed economico.