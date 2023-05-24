Yugabyte最近发布了YugabyteDB 2.18，这是他们开源分布式SQL数据库的最新更新，具有多区域Kubernetes支持和其他各种增强功能。该更新已经全面上市，并扩展了其自我管理的数据库即服务产品YugabyteDB Anywhere的功能。

为了简化企业的多地区、多集群Kubernetes 部署，Yugabyte推出了一些增强功能，如支持共享命名空间、增量备份，以及备份速度比以前快5倍。通过结合YugabyteDB的本地同步复制和Kubernetes Multicluster Service (MCS) API，部署管理变得更加容易。

对于需要标准双数据中心配置的企业，Yugabyte现在提供xCluster异步复制，Kubernetes 。对MirantisKubernetes Engine（MKE）的支持也被加入，以扩大可用的协调平台范围。

YugabyteDB 2.18更新的另一个亮点是为YugabyteDB Anywhere加入了一个智能性能顾问。这个功能优化了索引、查询和模式，提高了数据库的整体性能。此外，该更新还包括安全方面的改进和用于细化恢复的时间点恢复功能。

Yugabyte还宣布普遍提供同位表、新的查询推送和预定的完全压实，这提高了不同工作负载的性能。YugabyteDB支持SQL表的拼合，允许拼合表中密切相关的数据一起存储在一个父平板中，称为 "拼合平板"。

据Yugabyte称，主机托管有助于优化低延迟、高性能的数据访问，最大限度地减少对额外网络行程的需求。它还减少了为每个关系（表、索引等）创建平板电脑的开销以及每个节点所需的存储。预定的完全压缩有助于提高数据访问性能，同时使用减少的存储空间。

YugabyteDB 2.18将自己定位为一个强大的开源分布式SQL数据库解决方案，特别是对于探索低代码和无代码应用开发的组织。有了它的新功能，企业现在可以轻松地管理多地区、多集群Kubernetes ，同时还可以享受更好的性能、数据库安全性和易用性。

像AppMaster.io这样的平台可以进一步简化利用YugabyteDB等数据库构建网络、移动和后端软件的过程。通过提供全面的集成开发环境（IDE），AppMaster.io ，使客户能够以最小的技术债务创建可扩展的软件解决方案，使应用开发更快、更具成本效益。