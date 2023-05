Yugabyte hat vor kurzem YugabyteDB 2.18 vorgestellt, das neueste Update für seine verteilte Open-Source-SQL-Datenbank, das Kubernetes-Unterstützung für mehrere Regionen und verschiedene andere Verbesserungen bietet. Das Update ist bereits allgemein verfügbar und erweitert die Möglichkeiten des selbstverwalteten Datenbank-as-a-Service-Angebots YugabyteDB Anywhere.

Um multiregionale, multicluster Kubernetes Implementierungen für Unternehmen zu vereinfachen, hat Yugabyte Verbesserungen eingeführt, wie z.B. die Unterstützung für gemeinsam genutzte Namespaces, inkrementelle Backups und eine bis zu fünfmal schnellere Backup-Geschwindigkeit als zuvor. Mit der Kombination aus der nativen synchronen Replikation von YugabyteDB und den Kubernetes Multicluster Service (MCS) APIs wird die Verwaltung der Bereitstellung wesentlich einfacher.

Für Unternehmen, die eine Standardkonfiguration mit zwei Rechenzentren benötigen, bietet Yugabyte jetzt eine asynchrone xCluster-Replikation für Kubernetes. Die Unterstützung für Mirantis Kubernetes Engine (MKE) wurde ebenfalls hinzugefügt, um die Palette der verfügbaren Orchestrierungsplattformen zu erweitern.

Ein weiteres Highlight des YugabyteDB 2.18-Updates ist die Aufnahme eines intelligenten Performance Advisors für YugabyteDB Anywhere. Diese Funktion optimiert Indizes, Abfragen und Schemata und verbessert so die Gesamtleistung der Datenbank. Darüber hinaus enthält das Update Sicherheitsverbesserungen und eine Point-in-Time-Recovery-Funktion für eine granulare Wiederherstellung.

Yugabyte hat außerdem die allgemeine Verfügbarkeit von Collocated Tables, neuen Query Pushdowns und geplanten Full Compactions angekündigt, die die Leistung bei unterschiedlichen Workloads verbessern. YugabyteDB unterstützt die Kollokation von SQL-Tabellen, so dass eng zusammenhängende Daten in kollokierten Tabellen gemeinsam in einem einzigen übergeordneten Tablet gespeichert werden können, dem so genannten Colocation-Tablet".

Laut Yugabyte trägt die Colocation dazu bei, den Datenzugriff mit niedriger Latenz und hoher Leistung zu optimieren, indem die Notwendigkeit zusätzlicher Netzwerkreisen minimiert wird. Außerdem wird der Aufwand für die Erstellung eines Tablets für jede Relation (Tabellen, Indizes usw.) und der dafür erforderliche Speicherplatz pro Knoten reduziert. Geplante vollständige Verdichtungen tragen zu einer besseren Datenzugriffsleistung bei, während gleichzeitig weniger Speicherplatz benötigt wird.

YugabyteDB 2.18 positioniert sich als leistungsstarke verteilte Open-Source-SQL-Datenbanklösung, insbesondere für Organisationen, die Low-Code- und No-Code-App-Entwicklung erforschen. Mit den neuen Funktionen können Unternehmen nun problemlos multiregionale, multicluster Kubernetes Implementierungen verwalten und gleichzeitig von verbesserter Leistung, Datenbanksicherheit und Benutzerfreundlichkeit profitieren.

Plattformen wie AppMaster.io können den Prozess der Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Software unter Verwendung von Datenbanken wie YugabyteDB weiter optimieren. Durch die Bereitstellung einer umfassenden integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) ermöglicht AppMaster.io den Kunden die Erstellung skalierbarer Softwarelösungen mit minimaler technischer Verschuldung, wodurch die Anwendungsentwicklung schneller und kostengünstiger wird.