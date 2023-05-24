Компания Yugabyte недавно представила YugabyteDB 2.18, последнее обновление для своей распределенной SQL-базы данных с открытым исходным кодом, включающее поддержку многорегиональной системы Kubernetes и различные другие улучшения. Обновление уже находится в общей доступности и расширяет возможности самоуправляемой базы данных как услуги, YugabyteDB Anywhere.

Чтобы упростить развертывание мультирегиональных и мультикластерных баз данных Kubernetes для предприятий, Yugabyte представила такие усовершенствования, как поддержка общих пространств имен, инкрементное резервное копирование и скорость резервного копирования, которая в пять раз выше, чем раньше. Благодаря сочетанию встроенной синхронной репликации YugabyteDB и API Kubernetes Multicluster Service (MCS) управление развертыванием становится намного проще.

Для предприятий, которым требуется стандартная конфигурация с двумя центрами обработки данных, Yugabyte теперь предлагает асинхронную репликацию xCluster для Kubernetes. Также добавлена поддержка Mirantis Kubernetes Engine (MKE) для расширения спектра доступных платформ оркестровки.

Еще одной особенностью обновления YugabyteDB 2.18 является включение интеллектуального советника по производительности для YugabyteDB Anywhere. Эта функция оптимизирует индексы, запросы и схему, повышая общую производительность базы данных. Кроме того, обновление включает усовершенствования безопасности и функцию восстановления "точка-в-времени" для детального восстановления.

Компания Yugabyte также объявила об общедоступности совмещенных таблиц, новых вытесняющих запросов и запланированного полного уплотнения, которые повышают производительность при различных рабочих нагрузках. YugabyteDB поддерживает размещение таблиц SQL, позволяя хранить тесно связанные данные в объединенных таблицах в одном родительском планшете, называемом "colocation tablet".

По словам Yugabyte, размещение помогает оптимизировать высокопроизводительный доступ к данным с низкой задержкой, минимизируя необходимость в дополнительных сетевых маршрутах. Это также снижает накладные расходы на создание планшета для каждого отношения (таблицы, индексы и т.д.) и хранилища, необходимого для них на каждом узле. Запланированное полное уплотнение способствует улучшению производительности доступа к данным при сокращении пространства для хранения.

YugabyteDB 2.18 позиционирует себя как мощное решение распределенной базы данных SQL с открытым исходным кодом, особенно для организаций, изучающих возможности разработки приложений с низким кодом и без кода. Благодаря новым функциям, предприятия теперь могут легко управлять мультирегиональными и мультикластерными развертываниями Kubernetes, получая при этом улучшенную производительность, безопасность базы данных и простоту использования.

Платформы, подобные AppMaster.io, могут еще больше упростить процесс создания веб-приложений, мобильных приложений и бэкенд-программ, использующих базы данных типа YugabyteDB. Предоставляя комплексную интегрированную среду разработки (IDE), AppMaster.io позволяет клиентам создавать масштабируемые программные решения с минимальным техническим долгом, что делает разработку приложений более быстрой и экономически эффективной.