Yugabyte a récemment dévoilé YugabyteDB 2.18, la dernière mise à jour de sa base de données SQL distribuée open-source, qui comprend la prise en charge multirégionale de Kubernetes et diverses autres améliorations. La mise à jour est déjà en disponibilité générale et étend les capacités de leur offre autogérée de base de données en tant que service, YugabyteDB Anywhere.

Afin de simplifier les déploiements multirégionaux et multicluster de Kubernetes pour les entreprises, Yugabyte a introduit des améliorations telles que la prise en charge des espaces de noms partagés, des sauvegardes incrémentielles et des vitesses de sauvegarde jusqu'à cinq fois plus rapides qu'auparavant. Grâce à la combinaison de la réplication synchrone native de YugabyteDB et de Kubernetes Multicluster Service (MCS) APIs, la gestion des déploiements devient beaucoup plus facile.

Pour les entreprises qui ont besoin d'une configuration standard à deux centres de données, Yugabyte offre maintenant la réplication asynchrone xCluster pour Kubernetes. La prise en charge de Mirantis Kubernetes Engine (MKE) a également été ajoutée afin d'élargir la gamme des plateformes d'orchestration disponibles.

Un autre point fort de la mise à jour YugabyteDB 2.18 est l'inclusion d'un conseiller de performance intelligent pour YugabyteDB Anywhere. Cette fonctionnalité optimise les index, les requêtes et les schémas, améliorant ainsi les performances globales de la base de données. En outre, la mise à jour inclut des améliorations de la sécurité et une fonction de récupération ponctuelle pour une récupération granulaire.

Yugabyte a également annoncé la disponibilité générale des tables colocalisées, des nouvelles requêtes pushdowns et des compactions complètes planifiées, qui améliorent les performances à travers diverses charges de travail. YugabyteDB prend en charge la colocalisation des tables SQL, ce qui permet aux données étroitement liées dans les tables colocalisées d'être stockées ensemble dans une seule tablette parentale, appelée "tablette de colocalisation".

Selon Yugabyte, la colocation permet d'optimiser l'accès aux données à faible latence et à haute performance en minimisant la nécessité de déplacements supplémentaires sur le réseau. Elle réduit également les frais généraux liés à la création d'une tablette pour chaque relation (tables, index, etc.) et le stockage nécessaire pour ces dernières par nœud. Les compactions complètes programmées contribuent à améliorer les performances d'accès aux données tout en utilisant un espace de stockage réduit.

YugabyteDB 2.18 se positionne comme une puissante solution de base de données SQL distribuée open-source, en particulier pour les organisations qui explorent le développement d'applications low-code et no-code. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, les entreprises peuvent désormais gérer facilement des déploiements multirégionaux et multicluster sur Kubernetes tout en bénéficiant d'une amélioration des performances, de la sécurité de la base de données et de la facilité d'utilisation.

Des plateformes comme AppMaster.io peuvent rationaliser davantage le processus de création de logiciels web, mobiles et backend utilisant des bases de données comme YugabyteDB. En fournissant un environnement de développement intégré (IDE) complet, AppMaster.io permet aux clients de créer des solutions logicielles évolutives avec une dette technique minimale, ce qui rend le développement d'applications plus rapide et plus rentable.