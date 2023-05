Yugabyte niedawno zaprezentował YugabyteDB 2.18, najnowszą aktualizację swojej rozproszonej bazy danych SQL typu open source, obejmującą obsługę wielu regionów Kubernetes i różne inne ulepszenia. Aktualizacja jest już ogólnie dostępna i rozszerza możliwości ich samodzielnie zarządzanej oferty baz danych jako usługi, YugabyteDB Anywhere.

Aby uprościć wieloregionalne, wieloklastrowe wdrożenia Kubernetes dla przedsiębiorstw, Yugabyte wprowadził ulepszenia, takie jak obsługa współdzielonych przestrzeni nazw, przyrostowe kopie zapasowe i prędkości tworzenia kopii zapasowych, które są do pięciu razy szybsze niż wcześniej. Dzięki połączeniu natywnej replikacji synchronicznej YugabyteDB i interfejsów API Kubernetes Multicluster Service (MCS), zarządzanie wdrożeniem staje się znacznie łatwiejsze.

Dla przedsiębiorstw wymagających standardowej konfiguracji dwóch centrów danych, Yugabyte oferuje teraz asynchroniczną replikację xCluster dla Kubernetes. Dodano również obsługę Mirantis Kubernetes Engine (MKE), aby rozszerzyć zakres dostępnych platform orkiestracji.

Kolejną atrakcją aktualizacji YugabyteDB 2.18 jest włączenie inteligentnego doradcy wydajności dla YugabyteDB Anywhere. Funkcja ta optymalizuje indeksy, zapytania i schemat, poprawiając ogólną wydajność bazy danych. Ponadto aktualizacja zawiera ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i funkcję odzyskiwania punkt w czasie w celu szczegółowego odzyskiwania.

Yugabyte ogłosił również ogólną dostępność kolokowanych tabel, nowych wypychań zapytań i zaplanowanych pełnych kompilacji, które poprawiają wydajność w różnych obciążeniach. YugabyteDB obsługuje kolokację tabel SQL, umożliwiając przechowywanie ściśle powiązanych danych w kolokowanych tabelach w jednym tablecie nadrzędnym, zwanym "tabletem kolokacyjnym".

Według Yugabyte, kolokacja pomaga zoptymalizować dostęp do danych o niskim opóźnieniu i wysokiej wydajności, minimalizując potrzebę dodatkowych podróży sieciowych. Zmniejsza również narzut związany z tworzeniem tabletu dla każdej relacji (tabel, indeksów itp.) oraz pamięci masowej potrzebnej do ich przechowywania na węzeł. Zaplanowane pełne kompilacje przyczyniają się do lepszej wydajności dostępu do danych przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej przestrzeni dyskowej.

YugabyteDB 2.18 pozycjonuje się jako potężne rozwiązanie rozproszonej bazy danych SQL o otwartym kodzie źródłowym, szczególnie dla organizacji badających rozwój aplikacji o niskim kodzie i bez kodu. Dzięki nowym funkcjom przedsiębiorstwa mogą teraz z łatwością zarządzać wdrożeniami w wielu regionach i klastrach Kubernetes, jednocześnie ciesząc się lepszą wydajnością, bezpieczeństwem bazy danych i łatwością użytkowania.

Platformy takie jak AppMaster.io mogą jeszcze bardziej usprawnić proces tworzenia oprogramowania webowego, mobilnego i backendowego z wykorzystaniem baz danych takich jak YugabyteDB. Zapewniając kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), AppMaster.io umożliwia klientom tworzenie skalowalnych rozwiązań programistycznych przy minimalnym długu technicznym, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i bardziej opłacalne.