Snowflake lança kit de ferramentas aprimorado para desenvolvedores e apresenta mecanismo de otimização de custos para Snowpark

Em sua conferência anual Snowday, Snowflake, pioneira no espaço de armazenamento de dados baseado em nuvem, revelou uma série de melhorias previstas para sua plataforma de desenvolvimento, Snowpark. Essas melhorias, predominantemente em fase de visualização, apresentam novas interfaces de desenvolvimento e recursos aumentados de aprendizado de máquina.

Entre os novos produtos em desenvolvimento estão Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API e Snowpark ML Operations.

Projetados para oferecer aos programadores um ambiente de codificação interativo baseado em células, os Snowflake Notebooks se alinham com SQL e Python. A empresa destacou que os desenvolvedores poderiam aproveitar esses notebooks integrados para codificar, treinar e implantar modelos por meio do Snowpark ML, além de visualizar resultados usando elementos gráficos do Streamlit, entre outras funcionalidades.

Snowpark's ML Modelling API, que deverá estar acessível em breve, infundiria mais poder nas mãos de desenvolvedores e cientistas de dados. Com esse recurso, eles podem turbinar sua engenharia de recursos, tornando o treinamento de modelos mais simples, integrando estruturas de IA e ML diretamente aos dados hospedados no Snowflake.

Simultaneamente, Snowpark ML Operations está definido para receber uma reformulação com funcionalidades adicionais. Isso inclui uma atualização para o Snowpark Model Registry e um Snowflake Feature Store de ponta a ponta, projetado para criar, armazenar, gerenciar e fornecer recursos de aprendizado de máquina para inferência, bem como treinamento de modelo. A Feature Store está atualmente passando por uma visualização privada.

Como outro esforço para agilizar o desenvolvimento de aplicativos e as operações de pipeline de dados, a Snowflake planeja introduzir um novo recurso chamado Database Change Management, em breve previsto para visualização privada. De acordo com a empresa, esse recurso permitiria aos desenvolvedores codificar de forma declarativa e modelar seu trabalho sem esforço, permitindo-lhes gerenciar objetos Snowflake em diversos ambientes.

A empresa também anunciou que seu Native Application Framework seria lançado em breve nas principais plataformas de serviços em nuvem. Espera-se que esta estrutura esteja disponível na AWS em um futuro próximo, enquanto sua visualização pública para o Microsoft Azure é iminente.

Snowflake também sugeriu uma nova interface de gerenciamento de custos em desenvolvimento, destinada a ajudar as empresas a gerenciar despesas do Snowflake. Este desenvolvimento é uma resposta à crescente pressão sobre os fornecedores de tecnologia, incluindo a Snowflake, para ajudar as empresas a optimizar os seus gastos, partilharam os analistas.

Como explicou Hyoun Park, analista principal da Amalgam Insights, a nova interface visa abordar as preocupações centradas no aumento dos custos à medida que os data warehouses em nuvem aumentam rapidamente. Esta iniciativa é crucial para que Snowflake retenha grandes armazéns de dados que possam considerar a transição para soluções alternativas.

Destacado pelo surgimento de aplicativos de gerenciamento de custos de terceiros, incluindo Bluesky e Finout, Snowflake está sob pressão contínua para otimização de custos. A nova interface de gerenciamento de custos unificará os recursos existentes e, ao mesmo tempo, introduzirá novos. Isso permitirá que os administradores monitorem o uso e as métricas de gastos no nível da conta em um só lugar.

Essa interface também rastreará as mudanças no valor dos créditos Snowflake ao longo do tempo devido às incansáveis ​​melhorias de desempenho da empresa. Além disso, fornecerá um mecanismo de controle de gastos por meio de limites e notificações definidos e fornecerá recomendações para otimizar a alocação de recursos no Snowflake. Espera-se que a nova funcionalidade de recomendações entre em breve na visualização privada.

