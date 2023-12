Snowflake lance une boîte à outils de développement améliorée et présente un mécanisme d'optimisation des coûts pour Snowpark

Lors de sa conférence annuelle Snowday, Snowflake, leader dans le domaine de l'entreposage de données basé sur le cloud, a révélé une série d'améliorations prévues pour sa plate-forme de développement, Snowpark. Ces améliorations, principalement en phase de prévisualisation, comportent de nouvelles interfaces de développement et des capacités d'apprentissage automatique augmentées.

Parmi les nouveaux produits en préparation figurent Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API et Snowpark ML Operations améliorées.

Conçus pour offrir aux programmeurs un environnement de codage interactif basé sur des cellules, les Snowflake Notebooks s'alignent à la fois sur SQL et Python. La société a souligné que les développeurs pouvaient exploiter ces blocs-notes intégrés pour coder, former et déployer des modèles via Snowpark ML, ainsi que visualiser les résultats à l'aide d'éléments graphiques de Streamlit, entre autres fonctionnalités.

Snowpark's ML Modelling API, qui devrait être accessible au public sous peu, donnerait plus de pouvoir aux développeurs et aux scientifiques des données. Grâce à cette fonctionnalité, ils peuvent dynamiser leur ingénierie de fonctionnalités, rendant la formation de modèles plus simple en intégrant les frameworks d'IA et de ML directement dans les données hébergées sur Snowflake.

Simultanément, Snowpark ML Operations devrait faire peau neuve avec des fonctionnalités supplémentaires. Ceux-ci incluent une mise à niveau du registre des modèles Snowpark et un magasin de fonctionnalités Snowflake de bout en bout, conçu pour créer, stocker, gérer et servir des fonctionnalités d'apprentissage automatique pour l'inférence ainsi que pour la formation de modèles. Le Feature Store est actuellement en cours d'aperçu privé.

Dans le cadre d'un autre effort visant à rationaliser le développement d'applications et les opérations de pipeline de données, Snowflake prévoit d'introduire une nouvelle fonctionnalité appelée Database Change Management, bientôt prévue pour un aperçu privé. Selon l'entreprise, cette fonctionnalité permettrait aux développeurs de coder de manière déclarative et de modéliser sans effort leur travail, leur permettant ainsi de gérer les objets Snowflake dans divers environnements.

La société a en outre annoncé que son Native Application Framework serait bientôt déployé sur les principales plates-formes de services cloud. Ce framework devrait être largement disponible sur AWS dans un avenir proche, tandis que sa préversion publique pour Microsoft Azure est imminente.

Snowflake a également fait allusion à une nouvelle interface de gestion des coûts en préparation, visant à aider les entreprises à gérer les dépenses de Snowflake. Ce développement répond à la pression croissante exercée sur les fournisseurs de technologie, y compris Snowflake, pour aider les entreprises à optimiser leurs dépenses, ont partagé les analystes.

Comme l'explique Hyoun Park, analyste principal chez Amalgam Insights, la nouvelle interface vise à répondre aux préoccupations liées à la flambée des coûts à mesure que les entrepôts de données cloud évoluent rapidement. Cette initiative est cruciale pour Snowflake afin de conserver de grands entrepôts de données qui pourraient envisager de passer à des solutions alternatives.

Mis en évidence par l'émergence d'applications tierces de gestion des coûts, notamment Bluesky et Finout, Snowflake est sous une pression constante pour l'optimisation des coûts. La nouvelle interface de gestion des coûts unifiera les fonctionnalités existantes tout en en introduisant de nouvelles. Ceux-ci permettront aux administrateurs de surveiller l’utilisation et les dépenses au niveau du compte en un seul endroit.

Cette interface suivra également les changements dans la valeur des crédits Snowflake au fil du temps en raison des améliorations incessantes des performances de l'entreprise. De plus, il fournira un mécanisme de contrôle des dépenses via des limites et des notifications définies et fournira des recommandations pour optimiser l'allocation des ressources sur Snowflake. La nouvelle fonctionnalité de recommandations devrait bientôt entrer en préversion privée.

