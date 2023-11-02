تطلق Snowflake العنان لمجموعة أدوات المطورين المحسنة وتقدم آلية تحسين التكلفة لـ Snowpark

في مؤتمرها السنوي Snowday، كشفت Snowflake ، الشركة الرائدة في مجال تخزين البيانات السحابية، عن سلسلة من التحسينات المقررة لمنصة المطورين الخاصة بها، Snowpark. تتميز هذه التحسينات، التي تكون في الغالب في مرحلة المعاينة، بواجهات تطوير جديدة وقدرات تعلم الآلة المعززة.

ومن بين المنتجات الجديدة قيد التنفيذ Snowflake Notebooks و Snowpark ML Modelling API Snowpark ML Operations المحسنة.

تم تصميم دفاتر Snowflake لتوفر للمبرمجين بيئة برمجة تفاعلية قائمة على الخلايا، وتتوافق مع كل من SQL وPython. أبرزت الشركة أنه يمكن للمطورين الاستفادة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدمجة هذه في برمجة النماذج وتدريبها ونشرها من خلال Snowpark ML، إلى جانب تصور النتائج باستخدام عناصر المخطط من Streamlit، من بين وظائف أخرى.

من المتوقع أن تكون Snowpark's ML Modelling API متاحة بشكل عام قريبًا، مما سيضفي مزيدًا من القوة على أيدي المطورين وعلماء البيانات. باستخدام هذه الميزة، يمكنهم تحسين هندسة الميزات الخاصة بهم، مما يجعل التدريب النموذجي أكثر وضوحًا من خلال دمج أطر عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مباشرة في البيانات المستضافة على Snowflake.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تتلقى Snowpark ML Operations عملية تجميل مع وظائف إضافية. يتضمن ذلك ترقية إلى Snowpark Model Registry ومتجر ميزات Snowflake الشامل، المصمم لإنشاء ميزات التعلم الآلي وتخزينها وإدارتها وتقديمها للاستدلال بالإضافة إلى التدريب على النماذج. يخضع متجر الميزات حاليًا لمعاينة خاصة.

وكجهد آخر لتبسيط عملية تطوير التطبيقات وعمليات نقل البيانات، تخطط Snowflake لتقديم منشأة جديدة تسمى إدارة تغيير قاعدة البيانات، والتي من المقرر أن يتم عرضها قريبًا للمعاينة الخاصة. وفقًا للشركة، ستسمح هذه الميزة للمطورين ببرمجة عملهم بشكل تصريحي ودون عناء، مما يمكنهم من إدارة كائنات Snowflake عبر بيئات متنوعة.

أعلنت الشركة أيضًا أن إطار عمل التطبيقات الأصلي الخاص بها سيتم طرحه قريبًا على منصات الخدمات السحابية الرائدة. ومن المتوقع أن يكون إطار العمل هذا متاحًا بشكل عام على AWS في المستقبل القريب، بينما أصبحت المعاينة العامة لـ Microsoft Azure وشيكة.

كما ألمح Snowflake أيضًا إلى وجود واجهة جديدة لإدارة التكلفة قيد الإعداد، تهدف إلى مساعدة المؤسسات على إدارة نفقات Snowflake. ويأتي هذا التطور استجابة للضغط المتزايد على مزودي التكنولوجيا، بما في ذلك Snowflake، لمساعدة الشركات على تحسين إنفاقها، كما شارك المحللون.

وكما أوضح Hyoun Park ، المحلل الرئيسي في Amalgam Insights، تهدف الواجهة الجديدة إلى معالجة المخاوف التي تتمحور حول التكاليف المرتفعة مع التوسع السريع لمستودعات البيانات السحابية. تعد هذه المبادرة أمرًا بالغ الأهمية لشركة Snowflake للاحتفاظ بمستودعات البيانات الكبيرة التي قد تفكر في الانتقال إلى حلول بديلة.

ومع تسليط الضوء على ظهور تطبيقات إدارة التكاليف التابعة لجهات خارجية بما في ذلك Bluesky وFinout، تتعرض Snowflake لضغوط مستمرة لتحسين التكلفة. ستعمل واجهة إدارة التكلفة الجديدة على توحيد الميزات الحالية مع تقديم ميزات جديدة. سيسمح ذلك للمسؤولين بمراقبة الاستخدام على مستوى الحساب ومقاييس الإنفاق في مكان واحد.

ستقوم هذه الواجهة أيضًا بتتبع التغييرات في قيمة أرصدة Snowflake بمرور الوقت بسبب التحسينات المستمرة في أداء الشركة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر آلية للتحكم في الإنفاق من خلال تعيين الحدود والإشعارات وتقديم توصيات لتحسين تخصيص الموارد على Snowflake. من المتوقع أن تدخل وظيفة التوصيات الجديدة قريبًا في المعاينة الخاصة.

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